IGEL spolupracuje s Menlo Security na posilnení bezpečného prístupu od koncového bodu až po prehliadač v súlade s princípmi Zero Trust
News provided byIGEL
Aug 13, 2026, 07:43 ET
Spoločné riešenie posilňuje zabezpečenie medzi koncovými bodmi a prehliadačmi, pričom zároveň pomáha
organizáciám optimalizovať používanie VDI pre podporované pracovné postupy prehliadačov a SaaS
FORT LAUDERDALE, Florida, 13. august 2026 /PRNewswire/ – IGEL®, globálna softvérová spoločnosť, ktorá dodáva platformu IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, a spoločnosť Menlo Security, líder v oblasti zabezpečenia prehliadačov pre ľudí aj AI agentov, dnes ohlásili partnerstvo, ktoré prináša komplexný bezpečný prístup od koncových bodov až po podnikové aplikácie. Spoločné riešenie spája platformu IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™ s platformou Menlo Secure Application Access (SAA), čo pomáha organizáciám znižovať zbytočnú závislosť od VDI pre pracovné postupy založené na prehliadači, znížiť rozširovanie agentov koncových bodov a podporovať prístup v súlade s princípom Zero Trust v rámci webových a SaaS pracovných postupov.
Odstránenie bezpečnostnej medzery medzi koncovým bodom a prehliadačom
Bezpečnostní architekti čelia kritickej výzve: Mnohé modely zabezpečenia koncových bodov stále považujú polohu zariadenia a prístup prehliadača za samostatné kontrolné body, a to aj napriek tomu, že väčšina práce sa v súčasnosti v prehliadači prostredníctvom cloudových a webových aplikácií. Táto priepasť sa zväčšuje, keďže agenti AI začínajú pracovať po boku zamestnancov v prehliadači a zavádzajú nové vzorce aktivít prepojené s prehliadačom, na riadenie ktorých neboli staršie koncové body a kontroly prístupu navrhnuté. Partnerstvo spoločností IGEL a Menlo Security rieši túto medzeru vytvorením koordinovaného modelu dôveryhodnosti, ktorý začína koncovým bodom a rozširuje sa do prístupu k aplikáciám prostredníctvom prehliadača.
„Budúcnosť podnikových výpočtov je v prvom rade zameraná na prehliadače, ale bezpečnosť prehliadačov je len taká silná, ako operačný systém, na ktorom bežia," povedal Jim Airdo, senior viceprezident pre strategické aliancie v spoločnosti IGEL. „IGEL je bezpečným základom operačného systému pre moderný prístup k aplikáciám a poskytuje dôveryhodnú platformu, ktorú organizácie potrebujú na využívanie pracovných priestorov poskytovaných prehliadačom s istotou. Spolu s platformou Menlo Browser Security Platform poskytujeme komplexnú ochranu, ktorá zjednocuje zabezpečenie koncových bodov a prehliadačov do jedinej odolnej architektúry s princípmi Zero Trust."
Spoločné riešenie znižuje bežné integračné a prevádzkové problémy, ktoré vznikajú pri nezávislom zabezpečení koncových bodov a webu. Namiesto pridávania ďalších agentov koncových bodov alebo smerovania pracovných postupov s prioritou prehliadača prostredníctvom plných relácií VDI môžu bezpečnostní architekti zosúladiť riadenie koncových bodov s kontrolami prístupu na základe prehliadača v rámci celej prístupovej cesty.
Architektúra vytvorená pre jednoduchosť a škálovateľnosť
Dnešným vyhlásením prinášajú spoločnosti IGEL a Menlo Security spoločné riešenie, ktoré kombinuje koncové body značky IGEL s technológiou Menlo Secure Application Access a poskytuje tri hlavné architektonické výhody:
- Koordinovaná riadiaca rovina podľa princípov Zero Trust: Preventative Security Model® od spoločnosti IGEL pomáha vytvoriť dôveryhodný základ pre koncové body znížením počtu plôch pre útoky na koncové body a obmedzením zbytočného rizika skôr, ako k prístupu dôjde. Menlo SAA dopĺňa tento základ uplatňovaním kontroly prístupu s najnižšími privilégiami pre webové a SaaS aplikácie. Bezpečnostné tímy môžu spoločne zosúladiť riadenie koncových bodov prostredníctvom Universal Management Suite™ (UMS™) so zásadami prístupu prehliadača a SaaS vynucovanými prostredníctvom Menlo SAA, čím nahradia odpojené pracovné postupy koncových bodov a prístupu koordinovanejším modelom operačného zabezpečenia.
- Prístup k aplikáciám bez klienta: Organizácie si môžu zabezpečiť prístup k obchodne kritickým aplikáciám pre podporované prístupové vzory prehliadača a SaaS bez nasadenia ďalších agentov koncových bodov alebo rozširovania infraštruktúry VDI na pracovné postupy, ktoré možno bezpečne poskytovať prostredníctvom prehliadača. To pomáha znížiť rozrastanie agentov koncových bodov a zložitosť infraštruktúry a zároveň zjednodušuje nasadenie v rôznych prostrediach koncových bodov.
- Zjednodušené riadenie: Bezpečnostní architekti môžu využiť UMS™ na centralizovanú kontrolu koncových bodov a zároveň uplatňovať bezpečnostné zásady Menlo založené na prehliadači prostredníctvom existujúcich poskytovateľov identít a nástrojov na riadenie zabezpečenia.
„IGEL a Menlo spoločne prinášajú bezpečnostným tímom jednu koordinovanú cestu od zariadenia až k aplikácii, takže môžu rozšíriť princíp Zero Trust všade, kde pracujú ich ľudia a agenti AI, bez toho, aby sa na nich hromadili agenti koncových bodov alebo sa musela vynucovať VDI," povedal Aayush Agarwal, riaditeľ produktového manažmentu v spoločnosti Menlo Security. „Zabezpečenie prehliadača je v súčasnosti kľúčové pre zabezpečenie podniku a my budujeme platformu Menlo Browser Security Platform ako základ, na ktorom môžu poprední partneri v oblasti koncových bodov a infraštruktúry, ako napríklad IGEL, rozširovať svoju vlastnú hodnotu."
Merateľný obchodný dopad
Organizácie, ktoré implementujú spoločné riešenie, môžu očakávať konkrétne prevádzkové vylepšenia:
- Rozšírené bezpečnostné opatrenia: Koordinované kontroly zosúladené s princípom Zero Trust od koncového bodu až po aplikáciu znižujú bežné rozdiely medzi dôveryhodnosťou zariadení, používaním poverení a prístupom k aplikáciám na základe prehliadača.
- Zjednodušená architektúra: Menej agentov koncových bodov a bodov integrácie prístupových ciest znižuje technickú zložitosť aj prevádzkové riziko.
- Znížené celkové náklady na vlastníctvo (TCO): Cielenejšie využívanie infraštruktúry VDI pre pracovné zaťaženia, ktoré si ju vyžadujú, zatiaľ čo pracovné postupy cez prehliadač a SaaS sa môžu presunúť na jednoduchší model zabezpečeného prístupu s cieľom zlepšiť efektívnosť IT. Spoločné riešenie podporuje okamžité nasadenie pre organizácie, ktoré sa snažia modernizovať prostredia VDI alebo posilniť existujúce investície do zabezpečenia koncových bodov formou komplexnej ochrany webových aplikácií.
Ak máte záujem o viac informácií o platforme IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, navštívte stránku https://www.igel.com/secure-endpoint-os/.
O spoločnosti IGEL
IGEL® je globálna softvérová spoločnosť, ktorá dodáva platformu IGEL Adaptive Secure Endpoint Platform™, dôveryhodnú a kontrolovanú platformu koncových bodov pre bezpečný prístup ku cloudu, VDI, DaaS, SaaS, zabezpečeným prehliadačom, podnikovým aplikáciám, ako aj koncovým bodom OT. Jej základom je IGEL OS, nemenný operačný systém, ktorý pomáha znižovať počet útokov na koncové body, zachovávať známy dobrý stav koncových bodov a podporovať bezpečný prístup v rámci distribuovaných pracovných prostredí. Prostredníctvom IGEL Preventative Security Model® platforma pridáva overené poskytovanie pracovných záťaží, centralizovanú správu a kontextové presadzovanie, čím zosúlaďuje zabezpečenie koncových bodov s architektúrami Zero Trust a SSE/SASE od kľúčových partnerov IGEL Ready.
RIEŠENIE IGEL Business Continuity & Disaster Recovery™ (BC&DR) pomáha organizáciám obnoviť bezpečný prístup na koncových bodoch systému Windows postihnutých ransomvérom, inými kybernetickými útokmi alebo výpadkami. Spoločnosť IGEL, založená v roku 2001, má centrálu v Nemecku a kancelárie v USA v San Franciscu a Fort Lauderdale. Spolupracuje s ekosystémom 130 popredných technologických značiek. Viac informácií nájdete na stránke www.igel.com.
Windows je ochranná známka skupiny spoločností Microsoft.
O spoločnosti Menlo Security
Menlo Security je priekopníkom platformy Browser Security Platform (BSP), prvej infraštruktúry v tomto odvetví navrhnutej na riadenie hybridnej pracovnej sily ľudí a autonómnych agentov AI. Vďaka dôrazu na prehliadač ako nový podnikový operačný systém, poskytuje Menlo systém „Guardian Runtime", ktorý rieši jedinečné riziká vznikajúce, keď agenti AI pracujú rýchlosťou stroja bez ľudského skepticizmu. Platforma Menlo umožňuje agentickým podnikom s istotou škálovať AI, poskytuje univerzálne pripojenie k starším dátam a jednotnú prevenciu zero-day hrozieb v každej relácii. Značka Menlo, ktorej dôveruje viac ako 1000 globálnych podnikov – vrátane ôsmich z desiatich najväčších finančných inštitúcií a významných vládnych agentúr – chráni viac ako 8 miliónov používateľov a milióny simultánnych relácií agentov AI. Spoločnosť Menlo má centrálu v Mountain View v Kalifornii a s podporou investorov vrátane JPMorgan Chase, American Express Ventures a Vista Equity Partners zabezpečuje prehliadač v ére agentov. Viac informácií nájdete na stránke www.menlosecurity.com.
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