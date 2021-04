IGM Credit führt verifizierte Anleihendaten auf dem Datenmarktplatz IOWArocks ein

Händler, Banken und Fonds erhalten sicheren, direkten Zugriff auf eine jahrzehntelange, nahezu in Echtzeit verfügbare Datenbank

BOSTON, 20. April 2021 /PRNewswire/ -- Informa Global Markets (IGM) hat seine Daten zu syndizierten Unternehmensanleihen auf dem Datenmarktplatz IOWArocks veröffentlicht und bietet Unternehmen damit einen sicheren, direkten Zugang, der die Geschäftsabläufe automatisiert und gleichzeitig neues Wachstum durch eine vertrauenswürdige Quelle fördert.

Der Bereich der festverzinslichen Wertpapiere entwickelt sich schnell und es ist ein Muss, über neue Emissionen informiert zu sein. Daten müssen intelligent, maßgeschneidert und in bestehende Abläufe integriert sein. Mit der Einführung können Verbraucher die Entwicklung einer Anleihe über mehrere Datenquellen hinweg schnell zusammenfassen und über den sicheren IOWArocks-Datenmarktplatz auf verifizierte Daten zu syndizierten Anleihen von IGM Credit zugreifen.

IOWArocks, ein globaler Marktplatz für Daten, der für Finanzdienstleistungen entwickelt wurde, zielt darauf ab, die Kosten für die Datenerfassung zu senken, Abläufe zu automatisieren und Unternehmen dabei zu helfen, neue Handelsstrategien zu identifizieren, Marktanteile zu gewinnen und Alpha zu generieren. „Unser Ziel ist es, Kunden von den Beschränkungen veralteter Technologie und veralteter Geschäftspraktiken zu befreien und gleichzeitig neues Wachstum zu ermöglichen", sagt Paul Watmough, CEO und Mitgründer von IOWArocks. Er fügte hinzu: „Mit IGM Credit können wir sie mit führenden Daten zu Anleiheemissionen ausstatten, die sie schnell für eine Vielzahl von Abteilungen innerhalb ihres Unternehmens einsetzen können, um neue Marktbewegungen zu erkunden."

Die Kombination von Marktintelligenz, die auf tiefen Beziehungen zu großen Anleiheemittenten und Syndikaten beruht, mit interner Intelligenz zur Ableitung zuverlässiger Performance-Metriken, ist genau das, was IGM seit über 20 Jahren als Marktführer anbietet.

IGM-Kunden nutzen einen direkten Datenfeed, um eine Vielzahl von Workflow- und Analyselösungen zur Bewertung von Trends und Chancen einzusetzen. „Ob Sie eine Investmentbank sind, die ihren Kunden neue Strategien vorschlägt, eine Handelsfirma, die Simulationen auf der Suche nach prädiktiven Signalen durchführt, oder ein Portfoliomanager, der entscheidet, welche Anleihen er kaufen soll - Sie haben jetzt Anleihendaten, die beschleunigt, vereinfacht und verifiziert sind", sagt Andy Hicks, IGM Head of Content and Product Strategy.

Als Geschäftspartner von IOWArocks können die Kunden die bereits validierten Daten der syndizierten Anleihen von IGM Credit in ihrem bevorzugten Format einlesen, sei es über Microsoft Excel oder eine Reihe von APIs, einschließlich Python, für eine schnelle Integration. „In diesem wettbewerbsintensiven globalen Markt wird es für Unternehmen immer schwieriger, glaubwürdige von nicht glaubwürdigen Quellen zu unterscheiden", sagt Terry Wilby, Head of Business bei IGM. „Mit IOWArocks können sie auf kritische Anleihendaten zugreifen, die getestet und validiert wurden, und gleichzeitig die Engpässe umgehen, die mit dem Onboarding einhergehen."

Weitere Informationen zu den IGM-Daten, die auf der Plattform verfügbar sind, finden Sie unter https://app.iowarocks.com/catalogue/providers/23

Informationen zu Informa Globale Märkte

Informa Global Markets (IGM), eine Tochtergesellschaft von Informa Financial Intelligence, ist der führende Anbieter von unabhängigen Marktdaten, Kommentaren und Analysen in Echtzeit, die die globalen Fremdkapitalmärkte, Devisen, Staatsanleihen und Schwellenmärkte abdecken. IGM stellt Marktprofis rund um die Uhr Daten, Analysen und Kommentare in Echtzeit zur Verfügung. Für weiterführende Informationen: financialintelligence.informa.com/igm-credit .

Informationen zu IOWArocks

IOWArocks, der globale Marktplatz, wurde für die Finanzdienstleistungsbranche und darüber hinaus entwickelt und bietet Daten, Technologie und Dienstleistungen für jedermann. IOWAdata. IOWAtech. IOWAserv. IOWAdata bietet hochflexible Engagement-Modelle, was bedeutet, dass Datenkonsumenten jetzt nur die Daten kaufen können, die sie wollen, und zwar zu kommerziellen Bedingungen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Budgets zugeschnitten sind. IOWArocks wird von Connect angetrieben, der erstklassigen Technologieplattform von IOWAtech (ehemals MDX Technology). IOWAserv bietet Datenanbietern, Datenkonsumenten und bestehenden Kunden entweder direkt oder über vertrauenswürdige Ökosystempartner eine Reihe von Beratungsdienstleistungen an. IOWArocks hat seinen Sitz in London und verfügt über ein gut etabliertes globales Support-Netzwerk. Für weiterführende Informationen: www.iowarocks.com

