IGM Credit lanceert geverifieerde obligatiegegevens op de IOWArocks-datamarkt

Handelaren, banken en fondsen krijgen veilige en directe toegang tot een bijna real-time database die tientallen jaren teruggaan

BOSTON, 20 april 2021 /PRNewswire/ -- Informa Global Markets (IGM) heeft haar gesyndiceerde gegevens over bedrijfsobligaties op de IOWArocks-datamarktplaats gelanceerd en biedt bedrijven veilige en directe toegang die bedrijfsactiviteiten automatiseert en nieuwe groei stimuleert via een vertrouwde bron.

De vastrentende wereld evolueert snel en het is een must om op de hoogte te zijn van nieuwe uitgiftes. Gegevens moeten intelligent en op maat gemaakt zijn en geïntegreerd worden in bestaande activiteiten. Met deze lancering kunnen consumenten de evolutie van een obligatie over meerdere gegevensbronnen snel verzamelen en toegang krijgen tot geverifieerde IGM Credit-gesyndiceerde obligatiegegevens via de beveiligde IOWArocks-datamarkt.

IOWArocks, een wereldwijde marktplaats voor gegevens ontworpen voor financiële diensten, heeft tot doel de kosten van gegevensverwerving te verlagen, activiteiten te automatiseren, bedrijven te helpen nieuwe handelsstrategieën te identificeren, marktaandeel te winnen en optimaal rendement te genereren. "Ons doel is om klanten te bevrijden van de beperkingen van verouderde technologie en achterhaalde bedrijfspraktijken en tegelijkertijd nieuwe groei te stimuleren", aldus Paul Watmough, CEO en medeoprichter van IOWArocks. Hij zei verder: "Met IGM Credit kunnen we klanten helpen met hoogwaardige gegevens over de uitgifte van obligaties die ze snel kunnen uitrollen om diverse afdelingen binnen hun organisatie te bedienen en om nieuwe marktbewegingen te verkennen."

Het combineren van marktinformatie gebaseerd op diepe relaties met grote obligatie-emittenten en syndicaten, met interne informatie om betrouwbare prestatiestatistieken te verkrijgen, is precies waar IGM al meer dan 20 jaar marktleider in is.

IGM-klanten gebruiken een directe datafeed om een breed scala aan workflow- en analytische oplossingen aan te sturen om trends en kansen te beoordelen. "Of u nu een investeringsbank bent die nieuwe strategieën aan klanten voorlegt, een handelsfirma die simulaties uitvoert en zoekt naar voorspellende signalen, of een portefeuillebeheerder bent die beslist welke obligaties u wilt kopen, u hebt nu toegang tot snelle, vereenvoudigde en geverifieerde obligatiegegevens", aldus Andy Hicks, IGM-hoofd inhoud en productstrategie.

Als IOWArocks-zakenpartner kunnen klanten de gegevens van reeds gevalideerde IGM Credit gesyndiceerde obligaties voor snelle integratie opnemen in hun voorkeursformaat, of dat nu is via Microsoft Excel, of een reeks API's, waaronder Python. "Het wordt steeds moeilijker voor bedrijven in deze competitieve wereldmarkt om geloofwaardige bronnen te onderscheiden van niet-geloofwaardige bronnen", zegt Terry Wilby, IGM Head of Business. "Met IOWArocks hebben ze directe toegang tot kritieke obligatiegegevens die zijn getest en gevalideerd zonder de "bottlenecking" die gepaard gaat met onboarding."

Kijk voor meer informatie over IGM-gegevens die beschikbaar zijn op het platform op https://app.iowarocks.com/catalogue/providers/23

Over Informa Global Markets

Informa Global Markets (IGM), een dochteronderneming van Informa Financial Intelligence, is een toonaangevende leverancier van real-time, onafhankelijke marktgegevens, commentaar en analyses over wereldwijde schuldkapitaalmarkten, deviezen, staatsschulden en opkomende markten. IGM biedt marktprofessionals 24 uur per dag real-time data, analyse en commentaar. Kijk voor meer informatie op: financialintelligence.informa.com/igm-credit .

Over IOWArocks

IOWArocks, de wereldwijde marktplaats, is speciaal ontworpen voor de financiële dienstverlenersgemeenschap en daarbuiten en levert gegevens, technologie en diensten aan iedereen. IOWAdata. IOWAtech. IOWAserv. IOWAdata biedt zeer flexibele engagementmodellen, wat betekent dat gegevensconsumenten nu alleen de gegevens kunnen kopen die ze willen tegen commerciële voorwaarden en die zijn afgestemd op specifieke behoeften en budgetten. IOWArocks wordt ondersteund door Connect, het technologieplatform van wereldklasse dat wordt geleverd door IOWAtech (voorheen MDX Technology). IOWAserv biedt een scala aan adviesdiensten aan dataproviders, dataconsumenten en bestaande klanten, rechtstreeks of via vertrouwde ecosysteempartners. IOWArocks is gevestigd in Londen en heeft een ervaren wereldwijd ondersteuningsnetwerk. Kijk voor meer informatie op: www.iowarocks.com

