IGM Credit introduit des données vérifiées d'obligations sur le marché des données IOWArocks

Les négociants, les banques et les fonds bénéficient d'un accès direct et sécurisé à une base de données en temps quasi réel s'étendant sur des dizaines d'années.

BOSTON, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- Informa Global Markets (IGM) a lancé ses données sur les obligations d'entreprises syndiquées sur le marché des données IOWArocks, offrant aux entreprises un accès direct et sécurisé qui automatise les opérations commerciales tout en favorisant une nouvelle croissance grâce à une source fiable.

L'espace des titres à revenu fixe évolue rapidement et il est indispensable d'être au courant des nouvelles émissions. Les données doivent être intelligentes, adaptées et intégrées aux opérations existantes. Grâce à ce lancement, les consommateurs peuvent rapidement déterminer l'évolution d'une obligation à travers plusieurs sources de données et accéder aux données vérifiées d'obligations syndiquées d'IGM Credit par le biais du marché de données sécurisé IOWArocks.

IOWArocks, un marché mondial de données conçu pour les services financiers, vise à réduire les coûts d'acquisition de données, à automatiser les opérations et à aider les entreprises à identifier de nouvelles stratégies commerciales, à gagner des parts de marché et à générer de l'alpha. « Notre objectif est de libérer les clients des contraintes liées à une technologie vieillissante et à des pratiques commerciales dépassées, tout en favorisant une nouvelle croissance », a déclaré Paul Watmough, PDG et cofondateur d'IOWArocks. Il a ajouté : « Avec IGM Credit, nous pouvons leur fournir des données de pointe sur les émissions d'obligations qu'ils peuvent rapidement déployer pour soutenir divers départements de leur société et commencer à explorer une nouvelle gamme de mouvements de marché. »

La combinaison d'informations sur le marché, fondées sur de solides relations avec les principaux émetteurs et syndicats d'obligations, et d'informations internes permettant de dériver des mesures de performance fiables, est exactement ce pour quoi IGM est le leader du marché depuis plus de 20 ans.

Les clients d'IGM utilisent un flux de données direct pour alimenter une grande variété de solutions de flux de travail et d'analyse afin d'évaluer les tendances et les opportunités. « Que vous soyez une banque d'investissement proposant de nouvelles stratégies à vos clients, une société de négociation effectuant des simulations à la recherche de signaux prédictifs ou un gestionnaire de portefeuille décidant des obligations à acheter, vous disposez désormais de données sur les obligations qui sont rapides, simplifiées et vérifiées », a déclaré Andy Hicks, responsable du contenu et de la stratégie produit chez IGM.

En tant que partenaire commercial d'IOWArocks, les consommateurs peuvent ingérer les données déjà validées des obligations syndiquées d'IGM Credit dans le format de leur choix, que ce soit via Microsoft Excel ou une série d'API, y compris Python, pour une intégration rapide. « Il est de plus en plus difficile pour les entreprises, dans ce marché mondial concurrentiel, de distinguer les sources crédibles des sources non crédibles », a déclaré Terry Wilby, directeur commercial d'IGM. « Avec IOWArocks, elles peuvent rester connectées aux données importantes sur les obligations qui ont été testées et validées, tout en évitant le goulot d'étranglement qui accompagne l'intégration. »

Pour plus d'informations sur les données IGM disponibles sur la plateforme, consultez le site https://app.iowarocks.com/catalogue/providers/23

À propos d'Informa Global Markets

Informa Global Markets (IGM), une filiale d'Informa Financial Intelligence, est le principal fournisseur de données de marché indépendantes en temps réel, de commentaires et d'analyses, couvrant les marchés mondiaux des capitaux d'emprunt, le marché des changes, la dette souveraine et les marchés émergents. IGM fournit des données, des analyses et des commentaires en temps réel aux professionnels du marché, 24 heures sur 24. Pour plus d'informations : financialintelligence.informa.com/igm-credit.

À propos de IOWArocks

Conçu pour la communauté des services financiers et au-delà, IOWArocks, le marché mondial, fournit des données, des technologies et des services à tous. IOWAdata. IOWAtech. IOWAserv. IOWAdata propose des modèles d'engagement très souples, ce qui signifie que les consommateurs de données peuvent désormais acheter uniquement les données qu'ils souhaitent selon des conditions commerciales adaptées à leurs besoins et à leurs budgets spécifiques. IOWArocks est alimenté par Connect, la plateforme technologique de classe mondiale produite par IOWAtech (anciennement MDX Technology). IOWAserv propose une gamme de services de conseil aux fournisseurs de données, aux consommateurs de données et aux clients existants, soit directement, soit par l'intermédiaire de partenaires de confiance de l'écosystème. IOWArocks est basé à Londres et dispose d'un réseau d'assistance mondial bien implanté. Pour plus d'informations : www.iowarocks.com

