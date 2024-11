IgniteTech-CEO präsentiert Vision für Mensch-KI-Synergie auf dem Financial Times' Future of AI Summit

Führender Anbieter von KI-Unternehmenssoftware stellt Rahmenwerk für erfolgreiche KI-Transformation in Unternehmen vor

AUSTIN, Texas, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Eric Vaughan, CEO von IgniteTech, wird seine Vision für die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI auf dem Financial Times' Future of AI Summit am 6. November 2024 in London vorstellen. Als Hauptsponsor neben Lenovo und PWC schließt sich IgniteTech einer Elite-Gruppe von technologischen Führungspersönlichkeiten und Innovatoren an, die das transformative Potenzial von KI erforschen. In einem Kamingespräch mit dem KI-Redakteur der FT wird Vaughan über seine Erfahrungen bei der Umgestaltung seiner Unternehmen berichten, um die KI-Revolution erfolgreich zu meistern und gleichzeitig eine Kultur zu fördern, die sowohl menschliche Talente als auch künstliche Intelligenz unterstützt.

Vaughan reiht sich in eine beeindruckende Liste globaler technologischer Führungspersönlichkeiten ein, darunter Chief Digital Officers von Fortune-100-Unternehmen, Vorsitzende des AI Ethics Board führender Technologieunternehmen und Chief Innovation Officers großer Finanzinstitute. Der Summit bringt Entscheidungsträger zusammen, die die Zukunft der KI-Implementierung in verschiedenen Branchen aktiv gestalten.

„Wir sind Zeugen der fünften tektonischen Verschiebung in der Technologie unseres Lebens, nach dem Internet, dem Personal Computing, dem Webbrowser und dem iPhone", sagte Eric Vaughan, CEO von IgniteTech. „Dabei geht es nicht nur um die Einführung neuer Tools, sondern darum, die Zusammenarbeit von Menschen und KI grundlegend neu zu gestalten, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Unternehmen, die sich diesem Wandel nicht stellen, laufen Gefahr, das nächste Kodak zu werden und sich an veraltete Modelle zu klammern, während sich die Welt um sie herum weiterentwickelt."

Unter Vaughans Führung hat IgniteTech einen kompletten Kulturwandel vollzogen und sich als KI-zentriertes Unternehmen etabliert, indem es mutige, innovative Ansätze wie den „AI Monday" verfolgt, bei dem 20 % der Gesamtarbeitszeit des Unternehmens der KI-Ausbildung, -Experimenten und -Entwicklung gewidmet werden. Diese Entwicklung hat das Unternehmen in die Lage versetzt, bahnbrechende Lösungen wie MyPersonas™ zu entwickeln, die durch die Erstellung von KI-gesteuerten digitalen Zwillingen von Fachexperten die Kraft der Synergie zwischen Mensch und KI veranschaulichen.

Auf dem Gipfel wird Vaughan zusammen mit Global Heads of AI von großen Beratungsunternehmen und Chief Technology Officers von führenden Unternehmenssoftwarefirmen wie Google DeepMind, IBM und AWS kritische Fragen ansprechen, mit denen sich Unternehmensleiter auseinandersetzen müssen:

Wie man eine Kultur fördert, die KI unterstützt und gleichzeitig menschliche Kreativität und Einsicht bewahrt

Strategien zur Überwindung von Widerständen gegen die Einführung von KI und zur Förderung von KI-fähigen Talenten

Framework für die Bereitstellung von KI-Innovationen, die menschliche Fähigkeiten ergänzen, anstatt sie zu ersetzen

Methoden zur Erzielung messbarer geschäftlicher Auswirkungen durch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI

„Die Frage ist nicht, ob KI Ihre Branche verändern wird – die Frage ist, ob Sie diesen Wandel anführen oder zurückbleiben", so Vaughan weiter. „Unsere Erfahrung zeigt, dass der Weg dorthin zwar mutige Entscheidungen und einen kulturellen Wandel erfordert, die daraus resultierenden Fähigkeiten jedoch außergewöhnlich sind. Wenn Menschen und KI harmonisch zusammenarbeiten, können wir Dinge erreichen, die wir nie für möglich gehalten hätten."

Der Future of AI Summit der Financial Times bietet eine beispiellose Zusammenkunft von Vordenkern, darunter Leiter der digitalen Transformation von globalen Banken, Leiter der KI-Forschung von großen Technologieunternehmen und Chief Innovation Officers von multinationalen Konzernen. Vaughans Vortrag bietet einzigartige Einblicke aus der Perspektive eines Unternehmens, das sich erfolgreich von einem traditionellen Anbieter von Unternehmenssoftware zu einer KI-zentrierten Organisation gewandelt hat.

Der Auftritt auf dem Summit findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem IgniteTech seine Führungsrolle im Bereich der KI-Transformation durch Innovationen wie MyPersonas unter Beweis stellt, das es Unternehmen ermöglicht, ihr Fachwissen durch KI-gestützte digitale Zwillinge zu skalieren und gleichzeitig die menschliche Aufsicht und Beurteilung beizubehalten.

