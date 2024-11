Le CEO d'IgniteTech présentera sa vision de la synergie humain-IA lors du sommet du Financial Times sur l'avenir de l'IA

Le leader des logiciels d'entreprise d'IA dévoilera le cadre d'une transformation organisationnelle réussie par l'IA

AUSTIN, Texas, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Eric Vaughan, CEO d'IgniteTech, partagera sa vision de la collaboration entre l'homme et l'IA lors du Future of AI Summit du Financial Times à Londres le 6 novembre 2024. En tant que sponsor principal aux côtés de Lenovo et PWC, IgniteTech rejoint un groupe d'élite de leaders technologiques et d'innovateurs qui explorent le potentiel de transformation de l'IA. Lors d'une discussion avec le rédacteur en chef de l'IA du FT, Vaughan partagera son expérience de la transformation de ses organisations pour naviguer avec succès dans la révolution de l'IA tout en favorisant une culture qui donne du pouvoir à la fois aux talents humains et à l'intelligence artificielle.

Vaughan rejoint une liste impressionnante de leaders mondiaux de la technologie, notamment des directeurs numériques d'entreprises du Fortune 100, des présidents de comités d'éthique de l'IA d'entreprises technologiques de premier plan et des directeurs de l'innovation de grandes institutions financières. Le sommet réunit des décideurs qui façonnent activement l'avenir de la mise en œuvre de l'IA dans tous les secteurs d'activité.

« Nous assistons au cinquième bouleversement technologique de notre époque, après l'internet, l'informatique personnelle, le navigateur web et l'iPhone », déclare Eric Vaughan, CEO, IgniteTech. « Il ne s'agit pas simplement d'adopter de nouveaux outils, mais de réimaginer fondamentalement la manière dont les humains et l'IA peuvent travailler ensemble pour obtenir des résultats extraordinaires. Les entreprises qui ne s'engagent pas dans cette transformation risquent de devenir le prochain Kodak, s'accrochant à des modèles dépassés alors que le monde évolue autour d'elles. »

Sous la direction de Vaughan, IgniteTech a subi une transformation culturelle complète, s'imposant comme une organisation privilégiant l'IA en adoptant des approches audacieuses et innovantes telles que le « AI Monday » - consacrant 20 % du temps de travail total de l'entreprise à l'éducation, à l'expérimentation et au développement de l'IA. Cette évolution a permis à l'entreprise de développer des solutions révolutionnaires telles que MyPersonas™, qui illustre la puissance de la synergie humain-AI en créant des jumeaux numériques optimisés par l'IA d'experts en la matière.

Lors du sommet, aux côtés de responsables mondiaux de l'IA de grands cabinets de conseil et de directeurs de la technologie de grandes entreprises de logiciels, dont Google DeepMind, IBM et AWS, Vaughan abordera des questions cruciales auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise :

Comment promouvoir une culture qui embrasse l'IA tout en préservant la créativité et la perspicacité humaines ?

Stratégies pour surmonter les résistances à l'adoption de l'IA et cultiver les talents de l'IA

Cadre pour la mise en œuvre d'innovations en matière d'IA qui augmentent les capacités humaines plutôt que de les remplacer

Méthodes permettant d'obtenir un impact commercial mesurable grâce à la collaboration entre humain-IA

« La question n'est pas de savoir si l'IA va transformer votre secteur, mais si vous allez diriger cette transformation ou rester à la traîne », ajoute Vaughan. « Notre expérience montre que si cette transformation exige des décisions audacieuses et des changements culturels, les capacités qui en résultent sont extraordinaires. Lorsque les humains et l'IA travaillent en harmonie, nous pouvons accomplir des choses que nous n'aurions jamais crues possibles. »

Le sommet Future of AI du Financial Times propose un rassemblement sans précédent de leaders d'opinion, notamment des responsables de la transformation numérique de banques mondiales, des directeurs de la recherche sur l'IA de grandes entreprises technologiques et des responsables de l'innovation de multinationales. La session de Vaughan offrira des perspectives uniques du point de vue d'une entreprise qui a réussi à se transformer d'un fournisseur traditionnel de logiciels d'entreprise en une organisation axée sur l'IA.

Cette participation au sommet intervient alors qu'IgniteTech continue de démontrer son leadership dans la transformation de l'IA grâce à des innovations telles que MyPersonas, qui permet aux organisations de faire évoluer leur expertise grâce à des jumeaux numériques alimentés par l'IA, tout en maintenant une surveillance et un jugement humains.

