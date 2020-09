iHerb annonce d'importantes réductions à l'occasion du 24e anniversaire de la société pendant tout le mois de septembre

PASADENA, Californie, 31 août 2020 /PRNewswire/ -- iHerb, leader mondial dans le secteur du commerce électronique axé sur la santé et la beauté, célèbre son 24e anniversaire en proposant jusqu'à 24 pour cent de réduction sur un large éventail de produits pendant le mois de septembre, à ses clients internationaux répartis dans 188 pays et territoires à travers le monde.

Les clients d'iHerb recevront des réductions sur une base quotidienne et hebdomadaire pendant le mois de septembre, sur un large éventail de produits. Les clients d'iHerb du monde entier sont invités à consulter le site Web d'iHerb tous les jours pour découvrir les produits bénéficiant d'une réduction jusqu'à 24 pour cent dans leur pays de résidence.

« iHerb est fière d'avoir franchi cette étape majeure », a déclaré Steve Cho, directeur commercial d'iHerb. « Nous sommes ravis de récompenser nos millions de clients à travers le monde grâce à d'importantes réductions sous la forme d'économies jusqu'à 24 pour cent, à l'heure où nous célébrons ensemble le 24e anniversaire d'iHerb pendant le mois de septembre, mois de notre création en 1996. »

« En cette période difficile marquée par le COVID, chez iHerb, nous travaillons sans relâche pour offrir à nos clients les meilleurs prix sur les produits dont ils ont le plus besoin, livrés à leur porte aussi rapidement que possible », a déclaré Emun Zabihi, président d'iHerb. « Nous sommes ravis de desservir désormais 188 pays et territoires, de proposer jusqu'à 24 pour cent de réduction à nos précieux clients à l'occasion de notre 24e anniversaire au mois de septembre, et sommes impatients de servir encore plus de clients internationaux à l'avenir. »

À propos d'iHerb : iHerb est l'un des plus grands distributeurs de commerce électronique basé au États-Unis, qui propose 30 000 produits de 1 200 marques de premier plan à plusieurs millions de clients à travers le monde. iHerb expédie directement les produits depuis ses entrepôts climatisés de pointe certifiés BPF à ses clients répartis dans plus de 188 pays et territoires. Depuis 1996, iHerb continue d'innover afin d'offrir des produits de la plus haute qualité au meilleur prix possible, qui sont livrés en offrant l'expérience client la plus pratique. https://www.iherb.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

