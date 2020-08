iHerb anuncia descontos significativos em setembro por seu 24o aniversário

PASADENA, Califórnia, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A iHerb, líder mundial de mercado em e-commerce nas áreas de saúde e beleza, está celebrando seu 24o aniversário com uma oferta de até 24% de desconto em uma grande variedade de produtos, durante o mês de setembro, a seus clientes em 188 países e territórios.

Os clientes da iHerb irão receber descontos diariamente e semanalmente durante todo o mês de setembro, em uma grande variedade de produtos. Os clientes da iHerb de todo o mundo devem checar o website da iHerb todos os dias, para verificar que produtos estão disponíveis com o desconto de até 24% na área onde vivem.

"A iHerb está orgulhosa desse marco", disse o diretor de Negócios da iHerb, Steve Cho. "Estamos muito satisfeitos por poder recompensar nossos milhões de clientes de todo o mundo na forma de descontos significativos de até 24%, conforme celebramos coletivamente o 24o aniversário em setembro, o mês da fundação da empresa em 1996".

"Durante esses tempos difíceis de COVID, a iHerb vem trabalhando arduamente para oferecer a seus clientes o melhor valor possível nos produtos que eles mais precisam, que são entregues em suas casas tão rapidamente quanto possível", disse o presidente da iHerb, Emun Zabihi. "Estamos felizes agora por poder servir 188 países e territórios, oferecer até 24% de descontos a esses valiosos clientes durante nosso 24o aniversário em setembro e estamos ansiosos para servir ainda mais clientes globais no futuro".

Sobre a iHerb: A iHerb é uma das maiores varejistas de e-commerce sediada nos EUA. A empresa disponibiliza 30.000 produtos, de 1.200 das melhores marcas, a milhões de consumidores em todo o mundo. A iHerb distribui seus produtos diretamente de depósitos avançados, com controle climático e certificado de boas práticas de fabricação (BPF) a clientes em 188 países e territórios. Desde 1996, a iHerb vem inovando na disponibilização de produtos da mais alta qualidade, ao melhor valor possível, entregues com a mais conveniente experiência do consumidor. https://www.iherb.com/

