iHerb oslavuje úspech svojich aplikácií 20%-nou zľavou

"Naši zákazníci využívajú naše mobilné aplikácie stále viac. Spoločnosť iHerb zaznamenala v roku 2020 63%-ný nárast obľuby svojich mobilných aplikácií, a to na domácom ako aj na svetovom trhu. Tento silný nárast je dôkazom kladných ohlasov zákazníkov na vylepšenia, ktoré sme v našej aplikácii vykonali. Naša aplikácia uľahčuje objavovanie a vyhľadávanie tých správnych produktov, umožňuje prechádzanie autentických recenzií zákazníkov a nákup pomocou nového zjednodušeného užívateľského rozhrania. To je spojené s našimi pokračujúcimi investíciami do zlepšenia celkovej rýchlosti, lokalizácia a ponuky individuálnejšieho nakupovania pre zákazníkov po celom svete," hovorí BT Bitarafan, technický riaditeľ spoločnosti iHerb.

V poslednej dobe tím iHerb usilovne pracoval na prepracovaní užívateľského prostredia, najmä na vylepšovaní vyhľadávania, správy užívateľského košíka a procesu platenia. A vďaka vylepšeniam výkonu sa naša aplikácia teraz pýši 99%-nou spoľahlivosťou. Vzhľadom k tomu, že iHerb dodáva tovar zákazníkom v 150 krajinách, došlo k rozšíreniu ponuky spôsobov dopravy a k lokalizácii platieb, vrátane integrácie Global Air Locker a Pony Express pre dodávky do Ruska, a hladšieho priebehu transakcií s Alipay a Apple Pay. Oznámené bolo vylepšenie o funkcie, ako sú upomienky na doplnenie tovaru a oznámenie "produkt opäť na sklade".

Aplikáciu iHerb pre iOS si stiahnite tu.

Aplikáciu iHerb pre Android si môžete stiahnuť tu.

O spoločnosti iHerb: Spoločnosť iHerb je jedným z najväčších amerických e-shopov, ktorý ponúka 30 000 produktov od 1 200 najlepších značiek miliónom zákazníkov po celom svete. iHerb dodáva tovar priamo z najmodernejších klimatizovaných skladov s certifikáciou GMP zákazníkom v 188 krajinách a teritóriách. Od roku 1996 spoločnosť iHerb pokračuje v inováciách a prináša výrobky najvyššej kvality za najlepšiu možnú cenu, ktoré zákazníkom dodávame tým najpohodlnejším spôsobom. https://www.iherb.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=bq3nvcb7wTc

