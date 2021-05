iHerb slaví úspěch svých aplikací 20% slevou

Aplikace byla poprvé vyvinuta jako reakce na celosvětové požadavky zákazníků na pohodlnější nakupování na cestách a byla spuštěna v roce 2013. Snadno ovladatelná aplikace iHerb se stala oblíbenou nákupní aplikací zákazníků, kteří v ní snadno najdou vše, co potřebují, i když jsou na cestách. Trvale si udržuje vysoké hodnocení a recenze: v systému iOS má více než 67.000 hodnocení a 4,7 hvězdičky a v systému Android více než 166.000 hodnocení a 4,8 hvězdičky.

„Naši zákazníci využívají naše mobilní aplikace stále více. iHerb zaznamenal v roce 2020 63% nárůst obliby svých mobilních aplikací, a to jak na domácím, tak světovém trhu. Tento silný nárůst je důkazem kladných ohlasů zákazníků na vylepšení, která jsme v naší aplikaci provedli. Naše aplikace usnadňuje objevování a vyhledávání těch správných produktů, umožňuje procházení autentických recenzí zákazníků a nákup pomocí nového zjednodušeného uživatelského rozhraní. To je spojeno s našimi pokračujícími investicemi do zlepšení celkové rychlosti, lokalizace a nabídky personalizovanějšího nakupování pro zákazníky po celém světě," říká BT Bitarafan, technický ředitel společnosti iHerb.

V poslední době tým iHerb usilovně pracoval na přepracování uživatelského prostředí, zejména pak na vylepšování vyhledávání, správy uživatelského košíku a procesu placení. A díky vylepšením výkonu se naše aplikace nyní pyšní 99% spolehlivostí. Vzhledem k tomu, že iHerb dodává zboží zákazníkům ve 150 zemích, došlo k rozšíření nabídky způsobů dopravy a k lokalizaci plateb, včetně integrace Global Air Locker a Pony Express pro dodávky do Ruska, a hladšího průběhu transakcí s Alipay a Apple Pay. Oznámena byla vylepšení o funkce, jako jsou upomínky na doplnění zboží a oznámení „zboží opět skladem".

Aplikaci iHerb pro iOS si stáhněte zde .

Aplikaci iHerb pro Android si můžete stáhnout zde .

O společnosti iHerb: Společnost iHerb je jedním z největších amerických e-shopů, který nabízí 30.000 produktů od 1200 nejlepších značek milionům zákazníků po celém světě. iHerb dodává zboží přímo z nejmodernějších klimatizovaných skladů s certifikací GMP zákazníkům ve 188 zemích a teritoriích. Od roku 1996 společnost iHerb pokračuje v inovacích a přináší výrobky nejvyšší kvality za nejlepší možnou cenu, které zákazníkům dodáváme tím nejpohodlnějším způsobem. https://www.iherb.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=bq3nvcb7wTc

Related Links

iHerb.com



SOURCE iHerb