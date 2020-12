iHerb présente de nouvelles façons de gagner avec le programme Rewards d'iHerb

« Nous apprécions les opinions honnêtes de nos clients sur nos produits, alors pourquoi ne pas récompenser le fait qu'ils nous offrent, à nous et à nos clients, des commentaires supplémentaires ? », a déclaré Neil Folgate, vice-président du marketing de croissance à iHerb. Nous croyons que ces changements, combinés à la présence mondiale d'iHerb, continueront de faire de notre programme Rewards l'un des programmes les plus uniques et les attrayants pour les clients et les influenceurs du monde entier. »

Voici trois nouvelles façons de gagner des crédits Rewards :

· Recommandations

Offrez une remise de 5 % et recevez 5 $ : Aidez les autres à économiser davantage tout en gagnant des crédits Rewards d'une valeur de 5 $ pour chaque achat recommandé, qu'il s'agisse de nouveaux clients ou de clients récurrents.

Obtenez plus avec Super Rewards : obtenez une commission supplémentaire de 10 % sur les achats recommandés de produits de marque iHerb. Ce montant s'ajoute au montant forfaitaire de 5 $ déjà gagné pour chaque achat recommandé effectué.

· Avis

· Obtenez jusqu'à 101 $ en crédit Rewards pour chaque avis admissible, honnête et utile. Partagez vos opinions sur les produits, qu'elles soient positives ou négatives, et obtenez 1 $ pour l'avoir écrit. De plus, gagnez un crédit Rewards d'une valeur de 0,10 $ pour chaque avis considéré comme « utile » par d'autres clients, jusqu'à un maximum de 100 $ en crédits Rewards par avis.

· Réponses

· Obtenez jusqu'à 100 $ en crédit Rewards pour chaque réponse utile ! Obtenez un crédit Rewards d'une valeur de 0,10 $ pour chaque réponse considérée comme « utile » pour les questions affichées, jusqu'à concurrence de 100 $ en crédit Rewards par réponse.

iHerb accorde une grande valeur à ses clients fidèles qui partagent son engagement à livrer des produits de la plus haute qualité aux prix les plus concurrentiels. L'entreprise veut récompenser les personnes qui achètent et recommandent ses produits et celles qui interagissent avec elle de façon significative. En ajoutant de nouvelles façons de gagner des récompenses comme celles ci-dessus à notre programme Rewards, nous sommes en mesure de le faire.

À propos d'iHerb : iHerb est l'un des plus grands détaillants de commerce électronique aux États-Unis. La société offre à des millions de clients dans le monde 30 000 produits associés à 1 200 grandes marques. iHerb expédie ces produits dans 188 pays et territoires directement à partir d'entrepôts agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication, lesquels sont climatisés et à la fine pointe de la technologie. Depuis 1996, iHerb innove sans cesse en proposant des produits de la plus haute qualité, au meilleur rapport qualité-prix possible et livrés de pair avec l'expérience client la plus pratique qui soit. https://www.iherb.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1361351/UGCI_Review_Rewards_Talking_Point.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/iHerb_Logo.jpg

SOURCE iHerb