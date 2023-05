iiPay a été présélectionné par la Global Payroll Association pour le prix du fournisseur mondial de paie de l'année

LONDRES et DALLAS, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- iiPay, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de paie mondiale basées sur le cloud, a été présélectionné pour le prestigieux prix du fournisseur mondial de paie de l'année 2023. Ce prix, qui récompense l'excellence des services de paie mondiaux, est décerné par la Global Payroll Association (GPA), un organisme professionnel indépendant du secteur de la paie.

« iiPay est ravi d'être présélectionné pour le prix du fournisseur mondial de paie de l'année 2023, a commenté Curtis Holmes, PDG d'iiPay. Cette reconnaissance souligne l'engagement indéfectible de iiPay à fournir une expérience client exceptionnelle et à proposer des solutions de paie innovantes, fiables et conformes à nos clients dans le monde entier. Notre équipe travaille sans relâche pour s'assurer que les processus de paie de nos clients sont précis, efficaces et sécurisés, et nous sommes honorés d'être reconnus par nos pairs dans l'industrie pour notre contribution et notre dévouement à la réussite de nos clients. »

Le prix du fournisseur mondial de paie de l'année 2023 récompense les entreprises qui font preuve d'excellence dans les services de paie mondiaux, notamment en matière de conformité, de précision, d'innovation, de service à la clientèle et de proposition de valeur. Le prix est décerné par un panel d'experts du secteur de la paie, qui évaluent chaque entreprise selon un ensemble de critères rigoureux. iiPay a déjà été reconnu comme fournisseur mondial de services de paie de l'année 2020.

L'expertise mondiale de iiPay, associée à sa plateforme technologique de paie avancée, a permis à la société d'atteindre une croissance totale des ventes de 400 % depuis 2016. Ce taux de croissance est le résultat direct d'une focalisation continue sur des partenariats solides avec ses clients existants, de l'obtention de nouveaux clients à un rythme rapide, et d'une équipe talentueuse engagée dans la constitution de partenariats de confiance.

« Les prix mondiaux de la paie offrent une occasion annuelle de mettre en lumière, de célébrer et de récompenser l'excellence au sein de notre remarquable communauté mondiale de professionnels de la paie. La cérémonie de remise des prix de 2023 aura lieu le mois prochain et nous tenons à féliciter les entreprises et les personnes exceptionnelles qui ont été présélectionnées. Bravo à tous et rendez-vous le 8 juin à Édimbourg », a déclaré Melanie Pizzey, PDG de la Global Payroll Association.

À propos d'iiPay :

iiPay tire parti de sa technologie logicielle innovante basée sur le cloud pour offrir à ses clients une expérience de gestion de la paie exceptionnelle dans plus de 170 pays. La solution d'iiPay permet aux professionnels de gestion de la paie, aux RH et aux responsables financiers de gérer des données, des analyses, des renseignements commerciaux et des rapports avancés sur l'ensemble de la paie mondiale à tout moment. En mettant continuellement l'accent sur l'expérience client, iiPay reflète l'ambition de l'entreprise visant à simplifier les processus mondiaux de gestion de la paie – Pour les entreprises. Pour les gens.

