iiPay preseleccionado como Global Payroll Supplier of the Year por la Global Payroll Association

LONDRES y DALLAS, 3 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- iiPay, proveedor líder de soluciones de software de nóminas globales basadas en la nube, ha sido preseleccionado para el prestigioso premio Global Payroll Supplier of the Year 2023. El premio, que reconoce la excelencia en los servicios de nóminas globales, lo concede la Global Payroll Association (GPA), un organismo profesional independiente del sector de las nóminas.

"iiPay está encantada de haber sido preseleccionada para el premio Global Payroll Supplier of the Year 2023", destacó Curtis Holmes, consejero delegado de iiPay. "Este reconocimiento subraya el compromiso inquebrantable de iiPay de proporcionar una experiencia excepcional al cliente y ofrecer soluciones de nómina innovadoras, fiables y conformes a las normativas para nuestros clientes de todo el mundo. Nuestro equipo trabaja incansablemente para asegurar que los procesos de nómina de nuestros clientes sean precisos, eficientes y seguros, y nos sentimos honrados de ser reconocidos por nuestros pares en la industria por nuestra contribución y dedicación al éxito del cliente".

El premio Global Payroll Supplier of the Year 2023 reconoce a las empresas que demuestran excelencia en los servicios globales de nómina, incluyendo el cumplimiento, la precisión, la innovación, el servicio al cliente y la propuesta de valor. El premio es juzgado por un panel de expertos de la industria de la nómina, que evalúan cada empresa sobre la base de un conjunto de criterios rigurosos. iiPay fue reconocido previamente como Global Payroll Supplier of the Year 2020.

La experiencia global de iiPay, junto con su avanzada plataforma tecnológica de nóminas, ha ayudado a iiPay a lograr un crecimiento total de las ventas del 400% desde 2016. Esta tasa de crecimiento es el resultado directo de un enfoque continuo en asociaciones sólidas con sus clientes existentes, la captación de nuevos clientes a un ritmo rápido y un equipo talentoso comprometido con la creación de asociaciones de confianza.

"Los Global Payroll Awards ofrecen una oportunidad anual para destacar, celebrar y recompensar la excelencia dentro de nuestra extraordinaria comunidad mundial de profesionales de la nómina. La ceremonia de entrega de premios de 2023 tendrá lugar el mes que viene y nos gustaría felicitar a las organizaciones y personas destacadas que han sido preseleccionadas. Enhorabuena a todos, ¡nos vemos el 8 de junio en Edimburgo!" afirmó Melanie Pizzey, consejera delegada la Global Payroll Association.

Acerca de iiPay:

iiPay aprovecha su innovadora tecnología de software basada en la nube para ofrecer a los clientes una experiencia de nómina excepcional en más de 170 países. La solución de iiPay permite a los profesionales de nóminas, recursos humanos y finanzas gestionar datos avanzados, realizar análisis, disponer de inteligencia empresarial y elaborar informes sobre todas las nóminas globales en cualquier momento. El enfoque implacable de iiPay en la experiencia del cliente refleja la visión de la empresa de simplificar la nómina global: For Business. Para las personas.

