Il MOW FORUM Andalusia si concentra sui dibattiti sulla sostenibilità del settore automobilistico

SIVIGLIA, Spagna, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ --La prima edizione del MOW FORUM Andalusia 2022 coinvolgerà più di 40 relatori e 300 partecipanti, tra cui produttori, autorità di regolamentazione e utenti del settore della mobilità, per analizzare le sfide e l'impatto dell'Agenda 2030 e del Green Deal europeo sul settore.



Il forum si svolgerà presso il Padiglione FIBES 2 del Congresso di Siviglia il 24 e 25 novembre e avrà come tema "Il nuovo ordine della mobilità nel mondo". L'evento è stato organizzato dalla pubblica amministrazione della regione dell'Andalusia in collaborazione con il Royal Automobile Club of Spain (RACE) e con la partecipazione dei consigli comunali di Siviglia e Malaga.



Tra i relatori confermati figurano il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario per il Commercio, Valdis Dombrovskis; il presidente della Federazione internazionale dell'automobile (FIA), Mohammed ben Sulayem; il presidente della Commissione FIA per l'ambiente e la sostenibilità ed ex presidente del Messico, Felipe Calderon; nonché il direttore generale della viabilità del governo spagnolo, Pere Navarro.



Il presidente e COO di Hyundai Motor Company, José Muñoz, e il direttore di Mobility & New Commerce di Cepsa, Pierre-Yves Sachet, sono solo alcuni dei rappresentanti del mondo imprenditoriale che parteciperanno.



I dibattiti si articoleranno in nove panel, che tratteranno argomenti quali la situazione economica e sociale del settore automobilistico, il quadro normativo, l'analisi delle diverse fonti energetiche e il loro sviluppo, il motorsport come banco di prova per i produttori di automobili e l'impatto della nuova mobilità sugli utenti.



Gli organizzatori hanno spiegato in un comunicato stampa che l'obiettivo è scambiare approcci e prospettive a breve, medio e lungo termine, per sviluppare un modello di transizione ordinato, pragmatico e realistico nel quadro dell'evoluzione verso una nuova mobilità sostenibile, connessa ed efficiente.

In Spagna, secondo il Rapporto annuale 2021 dell'Associazione spagnola dei produttori di autoveicoli e camion, nell'ultimo anno fiscale il settore automobilistico ha registrato un fatturato di 61 miliardi di euro, un utile netto di 1 miliardo di euro e 61.704 posti di lavoro.

Per quanto concerne la questione ambientale, l'associazione dei datori di lavoro ha sottolineato la necessità di promuovere il rinnovo del parco veicoli, la cui età media è di 13,5 anni, superando la media europea di 11,5 anni.

