MOW FORUM Andalusië richt zich op duurzaamheid in de automobielindustrie

SEVILLA, Spanje, 18 november 2022 /PRNewswire/-- De eerste editie van MOW FORUM Andalucía 2022 brengt van meer dan 40 sprekers en 300 deelnemers bij elkaar, waaronder fabrikanten, regelgevers en gebruikers uit de mobiliteitssector, om de uitdagingen en impact van de 2030 Agenda en de European Green Deal op de sector te analyseren.



Het forum zal op 24 en 25 november plaatsvinden in het FIBES 2-paviljoen van het Congres van Sevilla met als thema 'New mobility Order in The World'. Het forum wordt georganiseerd door de regionale regering van Andalusië, in samenwerking met de koninklijke autoclub van Spanje (RACE) en de deelname van de gemeenteraden van Sevilla en Malaga.



Tot de bevestigde sprekers behoren de uitvoerend vice-voorzitter van de Europese Commissie en de commissaris voor handel, Valdis Dombrovskis, de president van de International Automobile Federation (FIA), Mohammed ben Sulayem, de voorzitter van de FIA-commissie voor het milieu en duurzaamheid en voormalig President van Mexico, Felipe Calderon, en de directeur-generaal van de Spaanse regering van Pere Navarro.



De president en COO van Hyundai Motor Company, José Muñoz, en directeur van Mobility & New Commerce van Cepsa, Pierre-Yves Sachet, behoren tot de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die ook aanwezig zijn.



Er worden rond negen paneldiscussies georganiseerd over onderwerpen als de economische en sociale situatie van de auto-industrie, het regelgevingskader, de analyse van verschillende soorten energie en de ontwikkeling ervan, de motorsport als testomgeving voor autofabrikanten en de invloed van nieuwe mobiliteit op de gebruikers.



De organisatoren legden in een persbericht uit dat het de doelstelling is om op de korte, middellange en lange termijn benaderingen en perspectieven uit te wisselen om een ordelijk, pragmatisch en realistisch overgangsmodel te ontwikkelen in de evolutie naar een nieuwe duurzame, verbonden en efficiënte mobiliteit.

In Spanje behaalde de automobielindustrie volgens het jaarverslag 2021 van de Spaanse Vereniging van autofabrikanten een omzet van 61 miljard euro in het laatste boekjaar, met een netto-inkomen van 1 miljard euro en 61.704 banen.

Wat het milieu betreft, heeft de werkgeversorganisatie de nadruk gelegd op de noodzaak om de vernieuwing van het wagenpark te bevorderen, dat met gemiddeld 13,5 jaar oud is het Europees gemiddelde van 11,5 jaar overschrijdt.

SOURCE MOW FORUM