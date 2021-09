Il Salone dell'automobile di Los Angeles lancia gli Award Zero-Emission Vehicle - THE ZEVAS™ , mentre il settore automobilistico rivede il concetto di elettrificazione

I premi inaugurali celebrano un massiccio investimento nell'adozione di veicoli a emissioni zero nella California meridionale e in tutti gli Stati Uniti

LOS ANGELES, 8 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Il Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), il principale evento aperto al pubblico del settore automobilistico e del lifestyle, ha annunciato oggi gli LA Auto Show Zero-Emission Vehicle Awards o THE ZEVAS™, un nuovo programma di premi esclusivi che debutterà all'iconico Salone dell'automobile il prossimo novembre. Primo programma di premiazione nel suo genere, THE ZEVAS offre riconoscimenti agli ultimi veicoli a emissioni zero (ZEV) attualmente disponibili per la vendita o il pre-ordine.

Gli award inaugurali mettono in evidenza le case automobilistiche emergenti e consolidate che presentano nuovi veicoli elettrici e ibridi e nuove versioni a emissioni zero dei modelli esistenti. Dal Fisker di Ocean all'F-150 Lightning di Ford, al Taycan di Porsche, il mercato ZEV sta acquisendo un forte slancio. Dato che il Salone dell'auto di Los Angeles è il luogo in cui gli acquirenti possono scoprire, testare e stabilire il loro nuovo modello di auto, non sorprende che a questo evento l'interesse dei partecipanti nei confronti degli ZEV sia aumentato del 79% nel corso degli ultimi 15 mesi (Fonte: Sondaggio sulla partecipazione dei consumatori al Salone dell'auto di Los Angeles di giugno 2021).

"L'elettrificazione è la più grande trasformazione avvenuta nell'industria automobilistica in 100 anni", ha dichiarato Lisa Kaz, CEO e proprietaria del Salone dell'automobile di Los Angeles. "Con l'accelerazione dell'interesse dei consumatori per i veicoli elettrici, non c'è posto migliore per gli acquirenti di nuovi auto e furgoni per conoscere, sperimentare e confrontare gli ultimi e migliori veicoli elettrici e modelli alimentati a gas in un unico spazio espositivo".

Pioniere nel promuovere l'adozione dei veicoli elettrici da parte dei consumatori e nel fornire informazioni su tali mezzi, il Salone dell'automobile di Los Angeles è leader nel presentare le prospettive dei settori automobilistico e tecnologico. Il programma THE ZEVAS si svolgerà mercoledì 17 novembre all'annuale AutoMobility LA - l'evento stampa e commerciale di due giorni del Salone dell'automobile di Los Angeles che attira professionisti del settore tra cui case automobilistiche, società tecnologiche, media e funzionari governativi. THE ZEVAS premierà i migliori veicoli a emissioni zero in una varietà di categorie tra cui Adventure, Family, Ridesharing, Personal Commuter, Workhorse e molte altre ancora. All'attesissimo Salone dell'automobile di Los Angeles a novembre saranno presenti molti candidati e vincitori di premi.

Riconoscendo il sostegno sempre crescente a favore di veicoli a emissioni zero del settore pubblico e privato, federale, statale e comunale, il programma di premiazioni ZEVAS del Salone dell'automobile di Los Angeles giunge in scena in un momento cruciale per l'industria automobilistica, con l'obiettivo del Presidente Biden che prevede che tutti i veicoli siano a emissioni zero entro il 2030, e la California che punta alla vendita di tutti veicoli a zero emissioni entro il 2035. Inoltre,

Los Angeles è attualmente il primo mercato statunitense per vendita di nuovi veicoli elettrici e ibridi (fonte: Pew Research).

Per ulteriori informazioni su THE ZEVAS, visitare il sito web https://www.laautoshow.com/thezevas.

Il Salone dell'automobile di Los Angeles aprirà le sue porte al pubblico dal 19 al 28 novembre presso il Los Angeles Convention Center. I biglietti sono ora in vendita e possono essere acquistati sul sito web laautoshow.com/tickets. Prima dell'apertura al pubblico, il Salone dell'automobile di Los Angeles ospiterà le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, che si svolgeranno il 17 e il 18 novembre sempre presso il Los Angeles Convention Center.

Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA e sul Salone dell'automobile di Los Angeles, comprese le credenziali dei media e del settore, visitare i siti web AutoMobilityLA.com e LAAutoShow.com.

AutoMobility LA e il Salone dell'automobile di Los Angeles saranno gestiti in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza previsti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles.

Informazioni sul Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo importante salone automobilistico nordamericano della stagione annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più importanti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l'innovazione del settore, sinonimo di California. La fiera è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una destinazione imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, LA Auto Show contribuisce all'economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e includeranno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari del settore. Le porte saranno aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell'automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sull'esposizione, segui il Salone dell'auto di Los Angeles su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti per ricevere avvisi su http://www.laautoshow.com/.

Informazioni su THE ZEVAS

THE ZEVAS™ sono i premi ufficiali per i veicoli elettrici del Salone dell'automobile di Los Angeles, la vetrina principale della nazione per i nuovi veicoli a emissioni zero (ZEV). Lanciato nel 2021, questo programma di award offre riconoscimenti agli ZEV disponibili per l'acquisto o il pre-ordine in varie categorie. I nominativi dei vincitori di THE ZEVAS saranno comunicati in occasione dell'AutoMobility LA 2021, le giornate dedicate alla stampa e al settore commerciale del Salone dell'automobile di Los Angeles che si terrà mercoledì 17 novembre al Los Angeles Convention Center. Per maggiori informazioni su THE ZEVAS, visitare il sito web https://www.laautoshow.com/thezevas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

Related Links

https://www.laautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show