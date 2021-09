LA Auto Show introduceert Zero-Emission Vehicle Awards - THE ZEVAS™ - Waar elektrificatie de auto-industrie opnieuw vorm geeft

Eervolle onderscheidingen voor grootschalig investeringskapitaal bij de invoering van emissievrije voertuigen in Zuid-Californië en de rest van de VS.

LOS ANGELES, 8 september 2021 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), het toonaangevende in-person-evenement voor auto's en lifestyle, kondigde vandaag de LA Auto Show Zero-Emission Vehicle Awards, oftewel, de ZEVAS™ aan - een nieuw, kenmerkend awards-programma, dat in november tijdens de iconische autoshow zijn debuut maakt. Als eerste prijzenprogramma in zijn soort viert de ZEVAS het nieuwste op het gebied van emissievrije voertuigen (ZEV) die nu te koop of te bestellen zijn.

De eervolle onderscheidingen worden uitgereikt aan opkomende en gevestigde autoconstructeurs, die gloednieuwe elektrische en hybride voertuigen en nieuwe emissievrije versies van bestaande modellen introduceren. Van Fisker's Ocean, tot Ford's F-150 Lightning, tot Porsche's Taycan - de ZEV-markt wint sterk aan momentum. Met de LA Auto Show als dé plek voor shoppers om hun volgende auto te ontdekken, te testen en te bepalen, is het geen verrassing dat de interesse van de LA Auto Show-deelnemers in ZEV's de afgelopen 15 maanden met 79 procent is toegenomen (bron: June 2021 LA Auto Show Consumer Attendee Survey).

"Elektrificatie vormt de grootste transformatie die de auto-industrie in 100 jaar heeft doorgemaakt," zei Lisa Kaz, CEO en eigenaar van de LA Auto Show. "Met de toenemende belangstelling van de consument voor elektrische voertuigen is er geen betere plek voor kopers van nieuwe auto's en vrachtwagens, om de nieuwste en beste elektrische voertuigen, evenals modellen op gas te leren kennen, ervaren en vergelijken, allemaal op één praktische locatie."

De LA Auto Show is een pionier op het gebied van consumentenvoorlichting over elektrische voertuigen en bovendien toonaangevend op het knooppunt van de auto- en technologiesector. Het ZEVAS-programma vindt plaats op woensdag 17 november, tijdens de jaarlijkse AutoMobility LA - het tweedaagse pers- en handelsevenement van de LA Auto Show, dat autofabrikanten, technologiebedrijven, media, overheidsfunctionarissen en andere professionals uit de sector aantrekt. THE ZEVAS zal de beste emissievrije voertuigen onderscheiden in een veelheid van categorieën, waaronder avontuur, familie, ritten delen, woon-werkverkeer, werkpaard, en nog veel meer. Veel genomineerden en prijswinnaars zullen te zien zijn tijdens de langverwachte terugkeer van de LA Auto Show in november.

Het ZEVAS-prijzenprogramma van de LA Auto Show, dat de steeds groeiende steun voor emissievrije auto's van de private en publieke sector erkent (federaal, staat en stad), komt op een scharnierpunt voor de auto-industrie, met als doel van president Biden, dat de helft van alle voertuigen in 2030 emissievrij moeten zijn, evenals Californië zelf, namelijk dat alle auto's in 2035 emissievrij moeten zijn. Bovendien,

Los Angeles vormt momenteel de grootste markt in de V.S. voor de verkoop van nieuwe elektrische en hybride voertuigen (bron: Pew Research).

De LA Auto Show opent haar deuren voor het publiek van 19 tot 28 november in het Los Angeles Convention Center. Tickets zijn nu in de verkoop en beschikbaar bij laautoshow.com/tickets. Voordat de deuren opengaan voor het publiek, organiseert de LA Auto Show haar media- en industriedagen, AutoMobility LA, die ook plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center, van 17 tot 18 november.

De LA Auto Show zal worden georganiseerd in volledige overeenstemming met alle veiligheidsprotocollen vereist door het Los Angeles County Department of Public Health.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

opgericht in 1907. De show is elk jaar de eerste autoshow op de kalender in Noord-Amerika en wordt algemeen erkend als één van de meeste invloedrijke shows wereldwijd. De show weerspiegelt zijn locatie en viert de liefdesaffaire die Angelenos hebben met hun auto's en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, die synoniem staan met Californië. De show duurt 10 dagen gedurende de Thanksgiving-periode en is een niet te missen bestemming voor vele industrie-influencers, auto-enthousiastelingen en families die er een dagje op uit willen tijdens de vakantie. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draagt vele honderden miljoenen dollar bij tot de lokale economie, stimuleert de lokale jobmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 zullen de media- en industriedagen, AutoMobility LA, doorgaan op 17 en 18 november en deze zullen een aantal baanbrekende industrie-aankondigngen en onthullingen bevatten. De deuren gaan open voor het publiek van 19 to 28 november. LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Om het laatste nieuws en informatie over de show te ontvangen, volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en aanmelden voor alerts op http://www.laautoshow.com/.

Over ZEVAS

THE ZEVAS™ zijn de officiële onderscheidingen voor elektrische voertuigen van de LA Auto Show - 's lands meest vooraanstaande etalage voor nieuwe, emissievrije voertuigen (ZEV). Het prijzenprogramma, dat in 2021 van start ging, bekroont ZEV's die beschikbaar zijn voor aankoop of voorbestelling in diverse categorieën. De winnaars van THE ZEVAS worden bekendgemaakt tijdens 2021 AutoMobility LA - de pers- en handelsdagen van de LA Auto Show - op woensdag 17 november in het Los Angeles Convention Center. Voor meer informatie over THE ZEVAS ga naar https://www.laautoshow.com/thezevas.

