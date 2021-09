LA Auto Show führt Zero-Emission Vehicle Awards ein - THE ZEVAS™ - im Zuge der Umgestaltung der Automobilindustrie durch Elektrifizierung

Erstmalige Verleihung würdigt massive Investitionen in die Einführung von emissionsfreien Fahrzeugen in Südkalifornien und den gesamten USA

LOS ANGELES, 8. September 2021 /PRNewswire/ -- Die Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), die führende Automobil- und Lifestyle-Veranstaltung, kündigte heute die LA Auto Show Zero-Emission Vehicle Awards oder THE ZEVAS™ an – ein neues, unverwechselbares Auszeichnungsprogramm, das auf der legendären Autoshow im November dieses Jahres Premiere feiern wird. Das erste Auszeichnungsprogramm seiner Art, THE ZEVAS, zeichnet die aktuellsten Null-Emissions-Fahrzeuge (Zero-Emission Vehicles – ZEV) aus, die derzeit zum Verkauf oder zur Vorbestellung verfügbar sind.

Bei der ersten Preisverleihung stehen aufstrebende und etablierte Automobilhersteller im Mittelpunkt, die völlig neue Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie neue emissionsfreie Versionen bestehender Modelle vorstellen. Vom Ocean von Fisker über den F-150 Lightning von Ford bis hin zum Taycan von Porsche - der ZEV-Markt gewinnt stark an Dynamik. Da die LA Auto Show der Ort ist, an dem Käufer ihr nächstes Fahrzeug entdecken, testen und bestimmen können, ist es keine Überraschung, dass das Interesse der Besucher der LA Auto Show an ZEVs in den letzten 15 Monaten um 79 Prozent gestiegen ist (Quelle: Juni 2021 LA Auto Show Besucherbefragung).

„Elektrifizierung ist die größte Transformation, die die Automobilindustrie seit 100 Jahren erlebt hat", erläuterte Lisa Kaz, CEO und Eigentümerin der LA Auto Show. „Angesichts des zunehmenden Interesses der Verbraucher an Elektrofahrzeugen gibt es keinen besseren Ort für Käufer von neuen Pkw und Lkw, um die neuesten und besten Elektrofahrzeuge und benzinbetriebenen Modelle an einem Ort kennenzulernen, zu erleben und zu vergleichen."

Die LA Auto Show ist ein Vorreiter bei der Förderung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen bei den Verbrauchern und bei der Aufklärung über diese Fahrzeuge und ist führend bei der Präsentation des Schnittpunkts von Automobil- und Technologiesektor. Das THE ZEVAS-Programm findet am Mittwoch, den 17. November, auf der jährlichen AutoMobility LA statt – der zweitägigen Presse- und Fachveranstaltung der LA Auto Show, die Automobilhersteller, Technologieunternehmen, Medien, Regierungsvertreter und andere Branchenexperten anzieht. THE ZEVAS zeichnet die besten emissionsfreien Fahrzeuge in verschiedenen Kategorien aus, darunter Adventure, Familienfahrzeuge, Fahrgemeinschaften, Pendlerfahrzeuge, Transporter und mehr. Viele der Nominierten und Preisträger werden bei der mit Spannung erwarteten Rückkehr der LA Auto Show im November dieses Jahres zu sehen sein.

Das ZEVAS-Auszeichnungsprogramm der LA Auto Show ist eine Anerkennung für die ständig wachsende Unterstützung emissionsfreier Fahrzeuge durch den privaten und öffentlichen Sektor – Bund, Bundesstaaten und Städte – und kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Automobilindustrie: Präsident Biden hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 die Hälfte aller Fahrzeuge emissionsfrei sein soll, und Kalifornien strebt an, dass bis 2035 alle Fahrzeugverkäufe emissionsfrei sein sollen. Zusätzlich,

Los Angeles ist derzeit der wichtigste US-Markt für neue Elektro- und Hybridfahrzeuge (Quelle: Pew Research).

Um mehr über THE ZEVAS zu erfahren, besuchen Sie https://www.laautoshow.com/thezevas.

Die LA Auto Show öffnet vom 19. bis 28. November im Los Angeles Convention Center ihre Tore für die Öffentlichkeit. Eintrittskarten gibt es jetzt im Handel und zum Kauf verfügbar bei laautoshow.com/tickets. Bevor die Türen für die Öffentlichkeit geöffnet werden, wird die LA Auto Show ihre Medien- und Industrietage, AutoMobility LA, veranstalten, die ebenfalls vom 17. bis 18. November im Los Angeles Convention Center stattfinden.

Weitere Informationen zu AutoMobility LA und der LA Auto Show, einschließlich Medien- und Brancheninformationen finden Sie unter: AutoMobilityLA.com und LAAutoShow.com.

AutoMobility LA und die LA Auto Show werden in jeder Hinsicht die Sicherheitsprotokolle des Los Angeles County Department of Public Health einhalten.

Informationen zur Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Die 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist alljährlich die erste große nordamerikanische Automesse der Saison und gilt als eine der einflussreichsten Messen weltweit. Als Spiegelbild ihres Standorts zelebriert die Messe die Liebe der Angelenos zu ihren Autos und bietet eine globale Plattform für Technologie und Innovation der Branche, die ein Synonym für Kalifornien ist. Die Messe läuft 10 Tage lang über die Thanksgiving-Periode und ist ein Muss für viele Branchenexperten, Autoenthusiasten und Familien, die über die Feiertage einen Tagesausflug machen wollen. Die LA Auto Show, die jährlich im Los Angeles Konvention Center stattfindet, trägt mehrere hundert Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft bei, stimuliert den lokalen Arbeitsmarkt und ist die wichtigste Einnahmequelle für das LA Konvention Center. Im Jahr 2021 werden die Medien- und Branchentage, AutoMobility LA, am 17. und 18. November stattfinden und eine Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen und Enthüllungen der Branche beinhalten. Die Türen werden vom 19. bis 28. November für die Öffentlichkeit geöffnet. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealer Association unterstützt und wird von ANSA Productions betrieben. Um die neuesten Nachrichten und Informationen zur Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter, Facebook oder Instagram und melden Sie sich für Mitteilungen unter http://www.laautoshow.com/.

Über THE ZEVAS

THE ZEVAS™ sind die offiziellen Auszeichnungen für Elektrofahrzeuge der LA Auto Show, dem landesweit wichtigsten Forum für neue emissionsfreie Fahrzeuge (Zero-Emission Vehicles – ZEV). Das 2021 ins Leben gerufene Award-Programm zeichnet ZEVs aus, die in verschiedenen Kategorien zum Kauf oder zur Vorbestellung erhältlich sind. Die Preisträger von THE ZEVAS werden auf der AutoMobility LA 2021, den Presse- und Fachtagen der LA Auto Show, am Mi., 17. November im Los Angeles Convention Center bekannt gegeben. Weitere Informationen über THE ZEVAS finden Sie unter: https://www.laautoshow.com/thezevas.

