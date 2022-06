Il Veeva R&D and Quality Summit Europe riunisce il settore farmaceutico per ottimizzare lo sviluppo di farmaci

I leader delle life sciences si riuniscono per abbattere le barriere nell'avanzamento delle sperimentazioni digitali e dello sviluppo dei prodotti

BARCELLONA, Spagna, 22 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Uno dei più grandi eventi europei del suo genere, il Veeva R&D and Quality Summit Europe ha recentemente riunito oltre 500 leader del settore delle life sciences a Zurigo per discutere nuovi approcci per l'avanzamento delle sperimentazioni digitali e promuovere la trasformazione in ambito clinico, qualitativo, normativo e della sicurezza.

"Lo scambio di idee con i colleghi al Veeva R&D and Quality Summit è stato inestimabile" ha dichiarato Martijn van de Leur, responsabile globale nella farmacovigilanza di Biomapas. "Si tratta davvero di una comunità di professionisti con opinioni simili la cui passione è migliorare i risultati per la salute dei pazienti attraverso l'innovazione".

Steve Guise, CIO della divisione Roche Pharmaceuticals, ha aperto l'evento con il suo intervento programmatico, che sottolinea l'ambizioso obiettivo dell'azienda di generare da tre o cinque volte i vantaggi per i pazienti a metà del costo per la società, basandosi sull'impiego della moderna tecnologia.

I partecipanti hanno appreso di più sulle strategie leader del settore per ottimizzare i processi lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, ad es.:

GSK ha creato un ecosistema clinico connesso per ridurre i tempi di ciclo nelle prime fasi di sperimentazione allo scopo di semplificare la gestione dei dati e ridurre del 50% i tempi di sviluppo di EDC

LEO Pharma unifica i dati per consentire processi più semplici, automazione e sicurezza proattiva dei pazienti

Idorsia, Novo Nordisk e TFS HealthScience pongono le basi per prove cliniche digitali in modo da collegare sponsor, siti di ricerca e pazienti

Jazz Pharmaceuticals riunisce dati, contenuti e processi di qualità per migliorare le attività

"I leader, con la grande conoscenza ed esperienza apportata al Veeva R&D and Quality Summit Europe, hanno aiutato le persone a comprendere cosa occorre per creare modi più rapidi ed efficienti per portare i farmaci ai pazienti" ha dichiarato Chris Moore, Presidente di Veeva Europe. "Queste strategie innovative possono, in ultima analisi, far progredire l'intero settore".

I professionisti del settore delle scienze biologiche che non hanno potuto partecipare all'evento possono guardare l'intervento programmatico e le sessioni del Veeva R&D and Quality Summit Europe.

