Illumina entrega el primer secuenciador NovaSeq X Plus al Broad Institute

- Nuevos datos sobre NovaSeq X Plus y perspectivas de flujo de trabajo sobre Illumina Complete Long Reads presentados en AGBT

HOLLYWOOD, Fla., 8 de febrero de 2023 8 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN), líder mundial en secuenciación de ADN y tecnologías basadas en matrices, ha anunciado hoy la reciente entrega de su primer sistema NovaSeq X Plus al Broad Institute. Alex Aravanis, PhD, director de tecnología de Illumina, hizo el anuncio hoy en una presentación en la conferencia Advances in Genome Biology and Technology (AGBT) en Hollywood, Florida. Aravanis también anunció actualizaciones muy esperadas en la hoja de ruta de innovación de Illumina, incluyendo Illumina Complete Long Reads, la tecnología de secuenciación de lectura larga de la compañía, y su química XLEAP SBS. Tanto la serie NovaSeq X como Illumina Complete Long Reads se anunciaron en septiembre de 2022.

Illumina announced that its first NovaSeq X Plus system was recently delivered to the Broad Institute. Seen here is Broad's sequencing operations team with their new NovaSeq X Plus. Illumina Complete Long Reads, how it works: 1. DNA is tagmented into large fragments, eliminating need for shearing or size selection. 2. Long fragments are land-marked at the single-molecule scale to capture and preserve long-read information within the fragment. 3. Land-marked fragments are tagmented again and sequenced. 4. During analysis, long reads are generated, and the data combined with a standard, unmarked whole-genome library to produce highly accurate, Illumina Complete Long Reads.

Primer despliegue mundial de NovaSeq X

La serie NovaSeq X es el sistema de secuenciación más potente de Illumina, que ofrece una combinación sin precedentes de alto rendimiento y precisión, y presenta una informática optimizada, avances revolucionarios en sostenibilidad y una secuenciación económica y rentable. Aravanis ha anunciado hoy que el Broad Institute ha recibido el primer envío del mundo.

"Estamos encantados de que NovaSeq X Plus empiece a llegar a nuestros clientes tras años de investigación y desarrollo, y de que ahora puedan hacer realidad sus mayores aspiraciones: hacer posibles proyectos que nunca antes habían creído posibles", explicó Aravanis. Sabemos que nuestros clientes están ansiosos por embarcarse en más investigaciones genómicas, más profundas y de mayor envergadura, impulsados por la facilidad operativa y la reducción de costes".

En AGBT, Niall Lennon, PhD, director senior de genómica traslacional en el Broad Institute del MIT y Harvard, presentó junto a Aravanis, donde ofreció nuevos datos que confirman que el rendimiento de NovaSeq X Plus es igual o superior al de NovaSeq 6000.

"Siempre nos complace dar la bienvenida a nuevas tecnologías que permitan a la comunidad científica realizar más experimentos y de mayor envergadura", afirmó Lennon. Prevemos que, una vez en funcionamiento, esta plataforma tendrá un gran impacto en nuestra capacidad para atender a los grupos que deseen acceder a nuestro servicio de secuenciación sin cita previa, a nuestro producto de genoma completo humano y a nuestro producto combinado de genoma/exoma".

Como se anunció anteriormente, Illumina se está preparando para enviar entre 40 y 50 pedidos este trimestre, y la empresa prevé enviar más de 300 instrumentos en total este año.

Actualización de Illumina Complete Long Reads

Aravanis también desveló información sobre la tecnología en la que se basa Illumina Complete Long Reads, que genera lecturas largas de gran precisión en un flujo de trabajo eficiente y escalable.

"Esta tecnología no se parece a nada en el mercado y ha sido diseñada para satisfacer y superar las necesidades de nuestros clientes", indicaron desde Aravanis en su presentación. Illumina Complete Long Reads es la única oferta que aborda el 5% de las regiones genéticas difíciles de leer: a escala, con alta precisión, todo en un único instrumento y con un 90% menos de entrada de ADN que otras tecnologías de lectura larga".

Illumina Complete Long Reads aprovecha las "marcas" del fragmento largo original de molécula única analizado en combinación con lecturas estándar no marcadas para generar lecturas largas completas de gran precisión. Esta innovadora solución de lecturas largas supera los puntos débiles de otras soluciones del mercado: elevados requisitos de entrada de ADN, flujos de trabajo complejos con bajo rendimiento, resultados muy variables y necesidad de instrumentos dedicados adicionales.

Entre los primeros clientes de acceso a la nueva tecnología se encuentra el Wellcome Sanger Institute. "Estamos entusiasmados con Illumina Complete Long Reads", destacó Michael Quail, PhD, director científico principal de I+D en secuenciación del Wellcome Sanger Institute. "La preparación de la biblioteca fue sencilla, con requisitos de entrada flexibles. Estamos impresionados con la precisión de los datos, junto con las longitudes de lectura y los bloques de fase que pueden generarse en los secuenciadores Illumina".

Los productos iniciales Illumina Complete Long Read se centran en genomas completos humanos y son compatibles con NovaSeq X Series y NovaSeq 6000, ampliando las capacidades de ambos sistemas. En 2023, Illumina lanzará dos productos Illumina Complete Long Reads -un ensayo de genoma completo y un panel de enriquecimiento- que permitirán obtener una visión completa y de alta precisión de las lecturas largas por tan solo 600 dólares por genoma.

Acerca de Illumina

Illumina mejora la salud humana liberando el poder del genoma. Nuestro enfoque en la innovación nos ha consolidado como líder mundial en secuenciación de ADN y tecnologías basadas en matrices, atendiendo a clientes de los mercados de investigación, clínico y aplicado. Nuestros productos se utilizan para aplicaciones en ciencias de la vida, oncología, salud reproductiva, agricultura y otros segmentos emergentes. Para obtener más información, visite illumina.com y conéctese con nosotros en Twitter , Facebook , LinkedIn , Instagram , TikTok y YouTube .

Uso de las declaraciones de futuro

Ciertas afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden considerarse previsiones en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 de EE.UU., en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934 de Estados Unidos, en su versión modificada. Dichas previsiones implican riesgos e incertidumbres, incluidas nuestras expectativas y creencias sobre el futuro desarrollo y crecimiento de nuestro negocio y los mercados en los que operamos. Entre los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los de cualquier declaración prospectiva se encuentran: (i) los retos inherentes al escalado y lanzamiento de nuevos productos y servicios; (ii) la utilidad de dichos productos y servicios una vez empleados por los clientes sobre el terreno; y (iii) la velocidad y escala de su adopción por parte de los clientes, junto con otros factores detallados en nuestros documentos presentados ante la Securities and Exchange Commission, incluidos nuestros documentos más recientes en los formularios 10-K y 10-Q, o en la información divulgada en conferencias telefónicas públicas, cuya fecha y hora se dan a conocer de antemano. No asumimos ninguna obligación, ni tenemos intención de hacerlo, de actualizar estas declaraciones prospectivas, de revisar o confirmar las expectativas de los analistas, ni de proporcionar informes provisionales o actualizaciones sobre la marcha del trimestre en curso.

Consultas:

Salli Schwartz

858-291-6421

[email protected]

Medios:

David McAlpine

347-327-1336

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1998083/Broad_sequencing_operations_team_with_their_new_NovaSeq_X_Plus.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1998082/Illumina_Complete_Long_Reads_workflow.jpg

SOURCE Illumina, Inc.