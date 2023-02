Illumina entrega primeiro sequenciador NovaSeq X Plus para Broad Institute

Novos dados sobre o NovaSeq X Plus e insights de fluxo de trabalho sobre a Illumina Complete Long Reads foram divulgados na AGBT

HOLLYWOOD, Flórida, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN), líder mundial em sequenciamento de DNA e tecnologias baseadas em matrizes, anunciou hoje que seu primeiro sistema NovaSeq X Plus foi entregue recentemente ao Broad Institute. O diretor de tecnologia da Illumina, Alex Aravanis, PhD, fez o anúncio hoje em uma apresentação na conferência Advances in Genome Biology and Technology (AGBT) em Hollywood, na Flórida. Aravanis também anunciou atualizações muito esperadas sobre o roteiro de inovação da Illumina, incluindo a tecnologia de sequenciamento de leitura longa da empresa, a Illumina Complete Long Reads, e sua química XLEAP SBS. Tanto a NovaSeq X Series quanto a Illumina Complete Long Reads foram anunciadas em setembro de 2022.

A Illuminaanunciou que seu primeiro sistema NovaSeq X Plus foi recentemente entregue ao Broad Institute. Aqui vemos a equipe de operações de sequenciamento da Broad com seu novo NovaSeq X Plus. Illumina Complete Long Reads, como funciona: 1. O DNA é marcado em grandes fragmentos, eliminando a necessidade de corte ou seleção de tamanho. 2. Fragmentos longos são marcados na escala de molécula única para capturar e preservar informações de leitura longa dentro do fragmento. 3. Os fragmentos marcados são marcados novamente e sequenciados. 4. Durante a análise, leituras longas são geradas e os dados combinados com uma biblioteca de genoma completo padrão e não marcada para produzir Illumina Complete Long Reads (leituras longas completas Illumina altamente precisas).

Primeira entrega da NovaSeq X do mundo

O NovaSeq X Series é o sistema de sequenciamento mais poderoso da Illumina, oferecendo uma combinação sem precedentes de alto rendimento e precisão, e apresentando informática simplificada, avanços inovadores em sustentabilidade e sequenciamento econômico. Aravanis anunciou hoje que o Broad Institute recebeu a primeira remessa do mundo.

"Estamos entusiasmados em ver o NovaSeq X Plus começar a ser enviado para nossos clientes após anos de pesquisa e desenvolvimento. Agora suas maiores aspirações poderão ser realizadas, permitindo que projetos até então impossíveis, tornem-se possíveis", disse Aravanis. "Sabemos que nossos clientes estão ansiosos para embarcar em mais pesquisas genômicas, que sejam mais profundas e maiores, impulsionadas pela facilidade operacional e custos mais baixos".

Na AGBT, o diretor sênior de genômica translacional do Broad Institute do MIT e da Harvard, Niall Lennon, PhD, apresentou-se juntamente com o diretor Aravanis, e ofereceu novos dados confirmando que o desempenho do NovaSeq X Plus atende ou supera o do NovaSeq 6000.

"Ficamos sempre entusiasmados com novas tecnologias que possibilitarão à comunidade científica realizar mais experimentos e experimentos ainda maiores", disse Lennon. "Prevemos que, uma vez em funcionamento, esta plataforma terá um grande impacto em nossa capacidade de oferecer suporte a grupos que queiram acessar nosso serviço de sequenciamento direto, nosso produto de genoma humano completo e nosso produto de genoma/exoma combinado."

Conforme anunciado anteriormente, a Illumina está se preparando para enviar de 40 a 50 pedidos neste trimestre e a empresa planeja enviar mais de 300 instrumentos no total este ano.

Atualização sobre a Illumina Complete Long Reads

O diretor Aravanis também revelou informações sobre a tecnologia por trás da Illumina Complete Long Reads, que gera leituras longas altamente precisas em um fluxo de trabalho eficiente e escalável.

"Essa tecnologia é diferente de tudo que há no mercado e foi desenvolvida para atender e superar as necessidades de nossos clientes", disse Aravanis em sua apresentação. "A Illumina Complete Long Reads é a única oferta que aborda o 5% de regiões genéticas difíceis de ler: em escala, com alta precisão, tudo em um único instrumento e com o 90% menos entrada de DNA do que outras tecnologias de leitura longa."

A Illumina Complete Long Reads utiliza "marcos" no fragmento original longo de molécula única analisado em combinação com leituras padrão não marcadas para gerar leituras longas altamente precisas e completas. Esta inovadora solução de leitura longa supera os pontos problemáticos de outras soluções disponíveis no mercado - altos requisitos de entrada de DNA, fluxos de trabalho complexos com baixo rendimento, resultados altamente variáveis e a necessidade de instrumentos adicionais específicos.

Entre os clientes de acesso antecipado da nova tecnologia estavam o Wellcome Sanger Institute. "Estamos entusiasmados com a Illumina Complete Long Reads", disse Michael Quail, PhD, gerente científico principal de P&D de sequenciamento doWellcome Sanger Institute. "A preparação da biblioteca foi simples e direta, com requisitos de entrada flexíveis. Estamos impressionados com a precisão dos dados, juntamente com o comprimento de leitura e blocos de fase que podem ser gerados nos sequenciadores da Illumina."

Os produtos iniciais da Illumina Complete Long Read são focados em genomas humanos completos e são compatíveis com o NovaSeq X Series e o NovaSeq 6000, expandindo assim os recursos de ambos os sistemas. Em 2023, a Illumina lançará dois produtos Illumina Complete Long Reads - um ensaio de genoma completo e um painel de enriquecimento - permitindo uma visão abrangente, de alta precisão e de leitura longa por apenas USD 600 por genoma.

