Illumina entrega el primer secuenciador NovaSeq X Plus al Broad Institute

Se revelaron nuevos datos sobre NovaSeq X Plus e información del flujo de trabajo sobre Illumina Complete Long Reads en AGBT

HOLLYWOOD, Florida, 8 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN), líder global en secuenciación de ADN y tecnologías basadas en matrices, anunció hoy que su primer sistema NovaSeq X Plus se entregó recientemente al Broad Institute. Alex Aravanis, PhD, director de tecnología de Illumina, hizo el anuncio hoy en una presentación en la conferencia Advances in Genome Biology and Technology (AGBT) en Hollywood, Florida. Aravanis también anunció actualizaciones muy esperadas sobre la hoja de ruta de innovación de Illumina, incluida la Illumina Complete Long Reads, la tecnología de secuenciación de lectura larga de la empresa y su química XLEAP SBS. Tanto NovaSeq X Series como Illumina Complete Long Reads fueron anunciadas en septiembre 2022.

Illumina anunció que su primer sistema NovaSeq X Plus se entregó recientemente al Broad Institute. Aquí se ve al equipo de operaciones de secuenciación de Broad con su nuevo NovaSeq X Plus. Complete Long Reads de Illumina, cómo funciona: 1. El ADN se etiqueta en grandes fragmentos, eliminando la necesidad de corte o selección de tamaño. 2. Los fragmentos largos se marcan a escala de molécula única para capturar y preservar la información de lectura larga dentro del fragmento. 3. Los fragmentos marcados se etiquetan nuevamente y se secuencian. 4. Durante el análisis, se generan lecturas largas y los datos se combinan con una biblioteca estándar de genoma entero sin marcar para producir Complete Long Reads de Illumina de alta precisión.

La primera entrega de NovaSeq X en el mundo

NovaSeq X Series es el sistema de secuenciación más poderoso de Illumina, que ofrece una combinación sin precedentes de alto rendimiento y precisión, y cuenta con informática optimizada, avances revolucionarios en sostenibilidad y economía de secuenciación rentable. Aravanis anunció hoy que el Broad Institute ha recibido el primer envío en el mundo.

«Nos entusiasma ver que NovaSeq X Plus comienza a enviarse a nuestros clientes después de años en investigación y desarrollo, y ahora se pueden hacer realidad sus mayores aspiraciones: habilitar proyectos nunca antes pensados», afirmó Aravanis. «Sabemos que nuestros clientes están ansiosos por embarcarse en investigaciones genómicas más numerosas, profundas y extensas impulsadas por la facilidad operativa y los costos más bajos».

En AGBT, Niall Lennon, PhD, director sénior de genómica traslacional de Broad Institute de MIT y Harvard, hizo una presentación junto con Aravanis, donde ofreció nuevos datos que confirman que el desempeño de NovaSeq X Plus cumple o supera el de NovaSeq 6000.

«Siempre nos entusiasma dar la bienvenida a nuevas tecnologías que permitirán a la comunidad científica realizar una mayor cantidad y más extensos experimentos», afirmó Lennon. «Anticipamos que, una vez que esté en funcionamiento, esta plataforma tendrá un gran impacto en nuestra capacidad de apoyar a los grupos que desean acceder a nuestro servicio de secuenciación ascendente, a nuestro producto genoma humano completo y a nuestro producto combinado de genoma/exoma».

Como se anunció anteriormente, Illumina se prepara para enviar entre 40 y 50 pedidos este trimestre, y la empresa planea enviar este año un total de más de 300 instrumentos.

Actualización de Illumina Complete Long Reads

Aravanis también reveló información sobre la tecnología detrás de Illumina Complete Long Reads, que genera lecturas largas de alta precisión en un flujo de trabajo eficiente y escalable.

«Esta tecnología es diferente a cualquier cosa en el mercado y fue diseñada para satisfacer y superar las necesidades de nuestros clientes», afirmó Aravanis en su presentación. «Illumina Complete Long Reads es la única oferta que atiende el 5% de regiones génicas difíciles de leer: a escala, con alta precisión, todo en un solo instrumento y con 90% menos ingreso de ADN que otras tecnologías de lectura larga».

Illumina Complete Long Reads aprovecha los «puntos de referencia» en el fragmento largo original de una sola molécula analizado en combinación con lecturas estándar sin marcar, para generar lecturas largas completas y altamente precisas. Esta innovadora solución de lectura larga supera los puntos críticos de otras soluciones en el mercado: altos requisitos de entrada de ADN, flujos de trabajo complejos con bajo rendimiento, resultados altamente variables y la necesidad de instrumentos adicionales dedicados.

Entre los clientes con acceso anticipado de la nueva tecnología se encuentra el Wellcome Sanger Institute. «Estamos entusiasmados con Illumina Complete Long Reads», afirmó Michael Quail, PhD, gerente científico principal de I+D para secuenciación del Wellcome Sanger Institute. «La preparación de la librería fue sencilla, con requisitos de entrada flexibles. Estamos impresionados con la precisión de los datos, junto con las longitudes de lectura y los bloques de fase que se pueden generar en los secuenciadores de Illumina».

Los productos iniciales de Illumina Complete Long Read se enfocan en genomas humanos completos y son compatibles con el NovaSeq X Series y el NovaSeq 6000, ampliando las capacidades de ambos sistemas. En 2023, Illumina lanzará dos productos de Illumina Complete Long Reads, un ensayo de genoma completo y un panel de enriquecimiento, lo que permitirá una visión integral, de alta precisión y de lectura larga hasta $600 por genoma.

Acerca de Illumina

Illumina está mejorando la salud humana al liberar el poder del genoma. Nuestro enfoque en la innovación nos ha permitido ser líderes a nivel mundial en secuenciación del ADN y tecnologías basadas en matrices, atendiendo a clientes en los mercados de investigación, clínicos y aplicados. Nuestros productos se utilizan para aplicaciones en las ciencias biológicas, oncología, salud reproductiva, agricultura y otros segmentos emergentes.

Uso de declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden considerarse declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de los Estados Unidos de 1934, en su forma enmendada. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, incluidas nuestras expectativas y creencias con respecto a la conducta y el crecimiento futuros de nuestra empresa y los mercados en los que operamos. Entre los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los de cualquier declaración prospectiva se encuentran: (i) los retos inherentes al escalado y lanzamiento de nuevos productos y servicios; (ii) la utilidad de dichos productos y servicios una vez empleados por los clientes sobre el terreno; y (iii) la velocidad y escala de su adopción por parte de los clientes, junto con otros factores detallados en nuestros documentos presentados ante la Comisión del Mercado de Valores, incluidos nuestros documentos más recientes en los formularios 10-K y 10-Q, o en la información divulgada en conferencias públicas, cuya fecha y hora se dan a conocer por anticipado. No asumimos obligación alguna ni pretendemos actualizar estas declaraciones prospectivas, revisar o confirmar las expectativas de los analistas, ni proporcionar informes provisionales o actualizaciones sobre el progreso del trimestre en curso.

