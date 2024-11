ImageBiopsy Lab hat IB Lab FROG released: KI-gestützte Fußwinkelmessungen für orthopädische Diagnostik

WIEN, 13. November 2024 /PRNewswire/ -- ImageBiopsy Lab, ein führender Anbieter von KI-Lösungen für die muskuloskelettale Bildgebung, hat IB Lab FROG gelauncht. Das KI-Modul, das gemäß den Standards der Europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) CE-zertifiziert ist, bietet eine umfassende Suite automatisierter Messungen auf Röntgenbildern. Es wurde für radiologische und orthopädische Beurteilung des Fußes entwickelt und liefert Klinikern präzise, standardisierte Daten zur Diagnose und Behandlung wichtiger Fußfehlstellungen.

61%-79% der Bevölkerung weisen Fußfehlstellungen auf und die Prävalenz nimmt mit fortgeschrittenem Alter zu [1]. Präzise radiologische Messungen sind entscheidend für die Beurteilung verschiedener Erkrankungen, doch es gibt derzeit keinen Goldstandard für diese Messungen. Traditionelle, manuelle Methoden können inkonsistent und zeitaufwändig sein, was zu Schwankungen führt, die Behandlungsentscheidungen und letztlich auch Patientenergebnisse beeinflussen.

IB Lab FROG begegnet diesen Herausforderungen, indem es die fünf häufigsten Anwendungsfälle in der Fußdiagnostik auf dorsoplantaren und lateralen Röntgenbildern abdeckt. Die automatisierten Messungen basieren auf radiologischen und orthopädischen Standards und verbessern Konsistenz, Standardisierung und Präzision in der Fußdiagnostik.

Die Ergebnisse der KI werden klar strukturiert in einem Report zusammengefasst, sodass medizinisches Fachpersonal sie effizient überprüfen kann. Der Report lässt sich in jedem zertifizierten medizinischen DICOM-Viewer anzeigen und nahtlos in bestehende klinische Workflows integrieren.

„IB Lab FROG übertrifft derzeit verfügbare Algorithmen mit einem umfassenden Satz von 17 Messungen über fünf Anwendungsfälle und revolutioniert die Art und Weise, wie Kliniker Fußdeformitäten beurteilen", sagte Richard Ljuhar, CEO und Mitbegründer von ImageBiopsy Lab. „Mit standardisierten und quantifizierbaren Daten optimiert IB Lab FROG die Arbeitsabläufe und bildet die Grundlage für fundierte Behandlungsentscheidungen."

Der Launch von IB Lab FROG erweitert das KI-Portfolio von ImageBiopsy Lab auf nunmehr sechs CE-zertifizierte MSK-KI-Module. IB Lab FROG unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Diagnostik im muskuloskelettalen Bereich durch innovative KI-Lösungen zu verbessern.

Über ImageBiopsy Lab

ImageBiopsy Lab entwickelt preisgekrönte KI-gestützte Lösungen zur Digitalisierung der muskuloskelettalen Diagnostik auf Röntgenbildern und CTs und bietet RadiologInnen und OrthopädInnen schnelle, quantitative und standardisierte Reports für krankheitsrelevante Diagnosen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Lösungen für die Beurteilung von Knie, Hüfte, Hand, Bein, Fuß und Wirbelsäule sowie auch Fraktur-Erkennung und festigt seine führende Rolle im Bereich der orthopädischen KI.

Kontakt:

Annalisa Blaha, [email protected], +43 1905 12061104

