ImageBiopsy Lab lance IB Lab FROG : mesures du pied optimisées par l'IA pour une meilleure compréhension de l'orthopédie

VIENNE, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ImageBiopsy Lab, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'imagerie musculo-squelettique alimentées par l'IA, vient de lancer IB Lab FROG. Ce module d'IA, certifié CE selon les normes du règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR), offre une suite complète de mesures automatisées sur les radiographies, conçues pour les évaluations radiologiques et orthopédiques du pied. IB Lab FROG couvre les principales pathologies du pied et fournit aux cliniciens des données précises et standardisées pour le diagnostic et la prise en charge des troubles du pied.

Les pathologies du pied touchent 61 % à 79 % de la population, les taux augmentant avec l'âge[1]. Des mesures radiographiques précises sont essentielles pour évaluer diverses pathologies, mais il n'existe actuellement aucun étalon-or pour ces mesures. Les méthodes manuelles traditionnelles peuvent manquer de cohérence et prendre du temps, ce qui entraîne une variabilité qui a un impact sur les décisions de traitement et les résultats pour les patients.

IB Lab FROG relève ces défis en couvrant les cinq cas d'utilisation les plus courants dans l'évaluation du pied sur des images radiographiques dorso-plantaires et latérales. Ses mesures automatisées sont basées sur des normes radiologiques et orthopédiques, ce qui améliore considérablement la cohérence, la normalisation et la précision des diagnostics du pied.

Les résultats sont présentés dans un format qui permet aux professionnels de la santé de les examiner facilement. Le rapport complet est accessible via n'importe quel visualiseur DICOM médical certifié, ce qui permet une intégration optimale aux flux de travail cliniques existants.

« IB Lab FROG surpasse les algorithmes actuellement disponibles en offrant un ensemble complet de 17 mesures dans cinq cas d'utilisation, transformant la façon dont les cliniciens évaluent les conditions du pied », déclare Richard Ljuhar, CEO et cofondateur d'ImageBiopsy Lab. « Grâce à des données normalisées et quantifiables, IB Lab FROG rationalise les flux de travail et permet de prendre des décisions éclairées en matière de traitement ».

Le lancement d'IB Lab FROG élargit le portefeuille d'IA d'ImageBiopsy Lab, qui compte désormais six modules MSK-AI homologués CE, aidant les professionnels de la santé à fournir des soins musculo-squelettiques de haute qualité. Conçu pour une intégration fluide, IB Lab FROG renforce l'engagement de l'entreprise à faire progresser les diagnostics musculo-squelettiques grâce à des solutions d'IA innovantes.

ImageBiopsy Lab développe des solutions primées basées sur l'IA pour numériser les diagnostics musculo-squelettiques sur les radiographies et les tomodensitogrammes, offrant aux radiologues et aux orthopédistes des rapports rapides, quantitatifs et standardisés pour les résultats relatifs aux maladies. La suite d'outils de l'entreprise comprend des solutions pour l'évaluation du genou, de la hanche, de la main, de la jambe, du pied et de la colonne vertébrale, ainsi que pour la détection des fractures, consolidant ainsi son rôle de leader dans le domaine de l'IA orthopédique.

[1] López-López, D., Pérez-Ríos, M., Ruano-Ravina, A., Losa-Iglesias, M. E., Becerro-de-Bengoa-Vallejo, R., Romero-Morales, C., ... & Navarro-Flores, E. (2021). Impact of quality of life related to foot problems: A case–control study. Scientific Reports, 11(1), 14515.

