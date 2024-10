Imágenes de fluorescencia de MolecuLight: Un cambio en la detección de biopelículas en la cama del paciente

TORONTO, 17 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. , líder mundial en tecnología de imagen por fluorescencia para la detección en tiempo real de bacterias nocivas en el cuidado de heridas, ofrece el método más eficaz para la detección de biopelículas a pie de cama, según se recoge en un estudio pionero titulado "Assessing Biofilm at the Bedside: Exploring Reliable Accessible Biofilm Detection Methods" . Publicado en Diagnostics Journal, este estudio es el primero de este tipo que compara varios métodos de detección de biopelículas a pie de cama para permitir una acción terapéutica inmediata y eficaz.

MolecuLight's Fluorescence Imaging: A Game-Changer for Bedside Biofilm Detection

El biofilm está críticamente vinculado a diversos mecanismos fisiopatológicos que complican o impiden por completo la cicatrización. La detección precisa del biofilm suele verse dificultada por la necesidad de técnicas especializadas, lo que la hace poco práctica en muchos entornos clínicos. En este estudio se compararon métodos prometedores a pie de cama, como los signos clínicos de biopelícula (CSB), el biofilm blotting y las imágenes de fluorescencia, con métodos avanzados de referencia basados en laboratorio. Los resultados revelaron una asombrosa incidencia de biopelícula en las heridas crónicas (62,5 %), lo que pone de relieve su importancia crítica a la hora de influir en los resultados de la cicatrización de heridas. Las imágenes de fluorescencia mejoraron significativamente la sensibilidad y la precisión de la detección de biopelículas con respecto a la CSB y el secante, ofreciendo a los médicos una herramienta de detección de biopelículas más fiable.

"Las imágenes de fluorescencia demostraron una sensibilidad superior (84%) en comparación con los métodos tradicionales de detección de biopelículas a pie de cama", comentó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight Inc. "Esto subraya el impacto transformador de nuestra tecnología en la gestión de un problema crucial que afecta a los resultados de las heridas crónicas, proporcionando a los médicos datos objetivos en tiempo real que pueden mejorar significativamente los resultados de los pacientes".

El doctor Perry Mayer, autor principal del estudio, afirmó: "Esta investigación representa la primera evaluación comparativa de métodos de cabecera, realmente aplicables, para detectar la biopelícula de heridas en las prácticas cotidianas. La capacidad de las imágenes de fluorescencia para alertar a los clínicos de la presencia de biopelícula en el punto de atención es esencial para mejorar las estrategias terapéuticas». Y añadió: «Como clínico, aprecio enormemente la aplicación no invasiva y muy práctica de este dispositivo. Este estudio refuerza mi confianza en que estoy captando todos los tipos bacterianos relevantes, lo que me permite tomar decisiones objetivas y basadas en pruebas sin tener que esperar a los resultados de laboratorio».

La publicación de este estudio refuerza aún más el compromiso de MolecuLight con el avance del cuidado de heridas a través de tecnología innovadora e investigación de alta calidad. La tecnología de imagen por fluorescencia de MolecuLight sigue revolucionando la evaluación de las heridas y los resultados de cicatrización al proporcionar información práctica en el punto de atención. Para obtener más información sobre cómo las imágenes de fluorescencia de MolecuLight pueden beneficiar a su práctica, visite nuestro sitio web en www.moleculight.com .

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. es una empresa privada de imagen médica con presencia mundial que fabrica y comercializa los dispositivos de imagen de heridas MolecuLight i:X® y DX™ Se trata de los únicos dispositivos de diagnóstico por imagen en el punto de atención de clase II autorizados por la FDA para la detección en tiempo real de una carga bacteriana elevada en las heridas. También proporcionan una medición digital precisa de las heridas para su tratamiento integral, con el respaldo de pruebas clínicas sólidas que incluyen más de 100 publicaciones revisadas por expertos .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2532654/MolecuLight_MolecuLight_s_Fluorescence_Imaging__A_Game_Changer_f.jpg