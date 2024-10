MolecuLight's Fluoreszenz Bildgebung: Ein Wendepunkt für die Biofilm-Detektion am Krankenbett

TORONTO, 17 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für den Echtzeit-Nachweis von schädlichen Bakterien in der Wundversorgung, bietet die effektivste Methode für den Nachweis von Biofilmen am Krankenbett, wie in einer bahnbrechenden Studie "Assessing Biofilm at the Bedside" berichtet wird: Erforschung zuverlässiger, zugänglicher Methoden zum Nachweis von Biofilmen". Die in der Fachzeitschrift Diagnostics Journal veröffentlichte Studie ist die erste ihrer Art, die verschiedene Methoden zum Nachweis von Biofilmen am Krankenbett vergleicht, um sofortige und wirksame therapeutische Maßnahmen zu ermöglichen.

MolecuLight's Fluorescence Imaging: A Game-Changer for Bedside Biofilm Detection

Biofilm steht in engem Zusammenhang mit verschiedenen pathophysiologischen Mechanismen, die die Heilung erschweren oder gänzlich verhindern. Die genaue Erkennung von Biofilmen wird oft durch die Notwendigkeit spezieller Techniken behindert, was sie für viele klinische Bereiche unpraktisch macht. In dieser Studie wurden vielversprechende Bedside-Methoden, einschließlich klinischer Biofilm-Symptome (CSB), Biofilm-Blotting und Fluoreszenz-Imaging, mit fortschrittlichen laborgestützten Goldstandard-Methoden verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Häufigkeit von Biofilmen in chronischen Wunden (62,5 %) erschreckend hoch ist, was seine entscheidende Bedeutung für die Wundheilungsergebnisse unterstreicht. Die Fluoreszenzbildgebung verbesserte die Empfindlichkeit und Genauigkeit des Biofilmnachweises im Vergleich zu CSB und Blotting erheblich und bietet Klinikern ein zuverlässigeres Instrument zum Nachweis von Biofilmen.

"Die Fluoreszenzbildgebung zeigte eine überragende Sensitivität (84 %) im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der bettseitigen Biofilmdetektion", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight Inc. "Dies unterstreicht die transformative Wirkung unserer Technologie bei der Bewältigung eines entscheidenden Problems, das die Ergebnisse chronischer Wunden beeinflusst, indem Kliniker mit objektiven Echtzeitdaten versorgt werden, die die Ergebnisse für die Patienten erheblich verbessern können."

Dr. Perry Mayer, der Hauptautor der Studie, kommentierte: "Diese Forschung stellt die erste vergleichende Bewertung von tatsächlich anwendbaren Methoden zur Erkennung von Wundbiofilm am Krankenbett für die tägliche Praxis dar. Die Fähigkeit der Fluoreszenzbildgebung, Kliniker auf das Vorhandensein eines Biofilms am Ort der Behandlung aufmerksam zu machen, ist für die Verbesserung der therapeutischen Strategien von entscheidender Bedeutung. Er fügte hinzu: "Als Kliniker schätze ich die nicht-invasive und äußerst praktische Anwendung dieses Geräts sehr. Diese Studie bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass ich alle relevanten Bakterientypen erfasse, so dass ich objektive, evidenzbasierte Entscheidungen treffen kann, ohne auf Laborergebnisse warten zu müssen."

Die Veröffentlichung dieser Studie unterstreicht das Engagement von MolecuLight, die Wundversorgung durch innovative Technologie und hochwertige Forschung voranzutreiben. Die Fluoreszenz-Imaging-Technologie von MolecuLight revolutioniert die Wundbeurteilung und die Heilungsergebnisse, indem sie direkt vor Ort verwertbare Erkenntnisse liefert. Um mehr darüber zu erfahren, wie die Fluoreszenzbildgebung von MolecuLight für Ihre Praxis von Nutzen sein kann, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.moleculight.com.

Über MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung mit weltweiter Präsenz, das das MolecuLight i herstellt und vertreibt:X® und DX™ Wunddarstellungsgeräte. Dies sind die einzigen von der FDA zugelassenen Point-of-Care-Bildgebungsgeräte der Klasse II für den Echtzeit-Nachweis einer erhöhten bakteriellen Belastung in Wunden. Darüber hinaus bieten sie eine genaue digitale Wundmessung für ein umfassendes Wundmanagement, das sich auf eine solide klinische Evidenz stützt, darunter mehr als 100 von Experten begutachtete Veröffentlichungen.

