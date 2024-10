Imagerie de fluorescence de MolecuLight : Un changement de donne pour la détection des biofilms au chevet du patient

TORONTO, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., le leader mondial de la technologie d'imagerie par fluorescence pour la détection en temps réel des bactéries nocives dans le traitement des plaies, fournit la méthode la plus efficace pour la détection des biofilms au chevet du patient, comme l'indique une étude révolutionnaire "Assessing Biofilm at the Bedside" (évaluation des biofilms au chevet du patient) : Exploration de méthodes fiables et accessibles de détection des biofilms". Publiée dans le Diagnostics Journal, cette étude est la première du genre à comparer différentes méthodes de détection du biofilm au chevet du patient afin de permettre une action thérapeutique immédiate et efficace.

MolecuLight's Fluorescence Imaging: A Game-Changer for Bedside Biofilm Detection

Le biofilm est étroitement lié à divers mécanismes physiopathologiques qui compliquent ou empêchent la cicatrisation. La détection précise des biofilms est souvent entravée par la nécessité de recourir à des techniques spécialisées, ce qui la rend impraticable dans de nombreux contextes cliniques. Cette étude a comparé des méthodes prometteuses utilisées au chevet des patients, notamment les signes cliniques de biofilm (CSB), le biofilm blotting et l'imagerie par fluorescence, à des méthodes de laboratoire de référence. Les résultats ont révélé une incidence stupéfiante du biofilm dans les plaies chroniques (62,5 %), soulignant son importance critique dans les résultats de la cicatrisation des plaies. L'imagerie par fluorescence a considérablement amélioré la sensibilité et la précision de la détection des biofilms par rapport au CSB et au blotting, offrant ainsi aux cliniciens un outil de détection des biofilms plus fiable.

"L'imagerie par fluorescence a démontré une sensibilité supérieure (84 %) par rapport aux méthodes traditionnelles de détection du biofilm au chevet du patient", déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight Inc. "Cela souligne l'impact transformateur de notre technologie dans la gestion d'un problème crucial affectant les résultats des plaies chroniques en fournissant aux cliniciens des données objectives en temps réel qui peuvent améliorer de manière significative les résultats pour les patients."

Le Dr Perry Mayer, auteur principal de l'étude, a déclaré : "Cette étude représente la première évaluation comparative des méthodes de détection du biofilm des plaies au chevet du patient, réellement applicables dans la pratique quotidienne. La capacité de l'imagerie de fluorescence à alerter les cliniciens de la présence d'un biofilm sur le lieu de soins est essentielle pour améliorer les stratégies thérapeutiques". Il a ajouté : "En tant que clinicien, j'apprécie beaucoup l'application non invasive et très pratique de ce dispositif. Cette étude me conforte dans l'idée que je capture tous les types de bactéries pertinents, ce qui me permet de prendre des décisions objectives, fondées sur des preuves, sans avoir à attendre les résultats du laboratoire".

La publication de cette étude renforce l'engagement de MolecuLight à faire progresser le traitement des plaies grâce à une technologie innovante et à une recherche de haute qualité. En fournissant des informations exploitables sur le lieu des soins, la technologie d'imagerie par fluorescence de MolecuLight continue de révolutionner l'évaluation des plaies et les résultats de la cicatrisation. Pour en savoir plus sur la façon dont l'imagerie de fluorescence de MolecuLight peut profiter à votre pratique, veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante : www.moleculight.com.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale présente dans le monde entier qui fabrique et commercialise le MolecuLight i :X® et DX™ dispositifs d'imagerie des plaies. Il s'agit des seuls dispositifs d'imagerie de classe II homologués par la FDA pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies. Ils fournissent également une mesure numérique précise de la plaie pour une prise en charge complète de la plaie, étayée par des preuves cliniques solides, dont plus de 100 publications évaluées par des pairs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2532654/MolecuLight_MolecuLight_s_Fluorescence_Imaging__A_Game_Changer_f.jpg