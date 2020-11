Imagine um futuro onde os formuladores de políticas não precisam mais imaginar: Adkins Zheng, do TCSA, apresenta a palestra principal no Dialogue of Continents

A pandemia afetou severamente a economia global, criando uma pressão significativa sobre as instituições políticas e os mecanismos tradicionais de governança. Em sua palestra, Zheng abordou a necessidade premente de encontrar uma nova saída para o enigma atual, onde a eficácia das políticas monetárias está diminuindo e os bancos centrais se encontram tomando decisões em total escuridão. As percepções e soluções fornecidas pela TCSA para transformar cada banco central na maior potência de dados de uma nação - garantindo transparência e fornecendo uma visão em tempo real, granular e científica para tomadores de decisão em todo o mundo - conquistaram o reconhecimento de todas as partes envolvidas.

Este hub de dados baseado no banco central servirá como o "cockpit político" e o "cérebro macroeconômico" para uma nova era de governança contemporânea, bem como fornecerá uma atualização significativa na política. O painel chegou ao consenso de que os dados não devem ser controlados apenas pelo setor privado, como costuma ser o caso pelos grandes gigantes da Internet. Em vez disso, os dados devem pertencer a cada nação e aos seus cidadãos para um propósito mais igualitário: criar um país igual, sustentável e transparente em estabilidade e prosperidade.

As autoridades globais participantes e as lideranças inovadoras também expressam suas mais profundas preocupações com a fragilidade econômica, a fragmentação da sociedade, as mudanças climáticas e a tensão geopolítica, e chegam a um consenso de que os esforços conjuntos e a ação coletiva devem ser as principais prioridades. Eles solicitaram uma colaboração mais estreita entre as nações em plataformas multilaterais, laços mais fortes entre os setores público e privado e uma colaboração mais profunda entre as disciplinas da ciência à política, a fim de criar um caminho comum para o progresso inovador e a paz sustentável.

O primeiro painel de abertura desta conferência anual de 3 dias contou com a presença de líderes globais, como o Instituto Coreano de Política Econômica Internacional (KIEP), Unidade de Estratégia Think Austria do Governo Federal Austríaco, Centro para o Futuro do Trabalho em Cognizant, Instituto de Assuntos Globais na Escola de Economia e Ciência Política de Londres (LSE) e o Ministério das Finanças da China. Os participantes tiveram uma discussão aprofundada sobre as implicações da COVID-19 e como os formuladores de políticas podem enfrentar os desafios globais com soluções ousadas, inovadoras e baseadas em dados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1330047/TCSA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1330048/TCSA_2.jpg

FONTE TCSA

