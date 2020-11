V budoucnu se politici nebudou muset řídit jen domněnkami. To je hlavní poselství z přednášky Adkinse Zhenga z organizace TCSA na fóru Dialog kontinentů (Dialogue of Continents)

Tento datový rozcestník spravovaný centrálními bankami by se tak mohl stát „hlavním zdrojem informací pro politiky" a „makroekonomickým mozkem" v dnešní složité době a podstatně tak zlepšit fungování státní správy i politiky. Účastníci tohoto fóra se shodli na tom, že data by neměly ovládat jen soukromé firmy, jako je tomu v případě velkých internetových firem. Namísto toho by data a informace měly vlastnit jednotlivé státy a jejich občané a nakládat s nimi rovnoprávnějším způsobem s cílem vytvořit rovnoprávné, trvale udržitelné, transparentní, stabilní a prosperující státy.

Přední světové organizace a vedoucí představitelé jednotlivých států, kteří se této akce zúčastnili, mají největší obavy z křehkosti ekonomiky, sociální fragmentace, změn klimatu a geopolitických tlaků a považují za nutné vyvinout společné úsilí k tomu, abychom tyto problémy uspokojivě vyřešili. Vyzvali k těsnější spolupráci mezi jednotlivými státy prostřednictvím víceoborových platforem, k pevnějšímu spojení veřejného a soukromého sektoru a k prohloubení spolupráce ve všech odvětvích, od vědy po politiku, s cílem společně nastolit cestu k inovativnímu růstu a trvale udržitelnému míru.

První panelové diskuze, která se uskutečnila v rámci této třídenní každoroční konference, se zúčastnila řada globálních organizací a politiků, včetně zástupců organizace KIEP (Korea Institute for International Economic Policy – Korejský institut pro zahraniční hospodářskou politiku), strategické organizace rakouské federální vlády Think Austria Strategy Unit, Centra pro budoucnost práce firmy (Center for the Future of Work) firmy Cognizant, Institutu pro Globální záležitosti při Londýnské škole ekonomických a politických věd (LSE - London School of Economics and Political Science) a zástupci Ministerstva financí Čínské lidové republiky. Účastníci diskutovali o důsledcích pandemie COVID-19 a o smělých, inovativních a na datech založených řešeních, která politikům umožní vypořádat se s problémy způsobenými touto pandemií.

