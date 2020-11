Predstavte si budúcnosť, kde si tvorcovia politiky už nemusia predstavovať: Adkins Zheng z TCSA predniesol hlavný prejav na fóre Dialóg kontinentov

Tento dátový uzol založený na centrálnej banke bude slúžiť ako „kokpit pre politiku" a „makroekonomický mozog" pre novú éru súčasného riadenia a poskytne významný upgrade v oblasti štátneho riadenia. Panel dospel k spoločnému názoru, že dáta by nemali byť kontrolované iba súkromným sektorom, ako je to často v prípade veľkých internetových gigantov. Namiesto toho musí dáta vlastniť každý národ a jeho občania z dôvodu rovnostárstva: vytvoriť rovnocennú, udržateľnú a transparentnú krajinu stability a prosperity.

Zúčastnené globálne orgány a vedúci predstavitelia tiež vyjadrili svoje najhlbšie obavy z hospodárskej krehkosti, roztrieštenosti spoločnosti, zmeny podnebia a geopolitického napätia a dospeli ku konsenzu, že najvyššou prioritou by malo byť spoločné úsilie a kolektívne konanie. Žiadali užšiu spoluprácu medzi národmi na multilaterálnych platformách, silnejšie väzby medzi verejným a súkromným sektorom a prehĺbenie spolupráce medzi disciplínami od vedy po politiku, aby sa vytvorila spoločná cesta k inovatívnemu pokroku a udržateľnému mieru.

Na prvom otváracom paneli tejto trojdňovej výročnej konferencie sa zúčastnili svetoví lídri v oblasti myslenia, ako napríklad Kórejský inštitút pre medzinárodnú hospodársku politiku (KIEP), strategická jednotka Think Austria rakúskej spolkovej vlády, Centrum pre budúcnosť práce v Cognizant, Inštitút globálnych záležitostí na London School of Economics and Political Science (LSE) a minister financií z Číny. Účastníci viedli podrobnú diskusiu o dôsledkoch pandémie COVID-19 a o tom, ako môžu tvorcovia politík riešiť globálne výzvy odvážnymi, inovatívnymi riešeniami založenými na údajoch.

