Importantes organizaciones piden a legisladores y líderes de la educación superior mejorar las políticas y la práctica de las transferencias en la educación superior

Se requieren acciones urgentes para hacer frente a la oleada más grande de estudiantes en transferencia que se anticipa debido a la COVID-19, la recesión económica y las importantes repercusiones en justicia racial

WASHINGTON, 28 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Anticipando la oleada más grande en la historia de estudiantes en transferencia entre instituciones de educación superior debido a la COVID-19 y a la recesión económica, el día de hoy, un grupo diverso de 25 organizaciones políticas, activistas, de investigación y de membresía institucional emitieron un llamado a la acción dirigido a los legisladores y a líderes de la educación superior para que mejoren las políticas de transferencias. Llamando la atención sobre las implicaciones de justicia racial en juego, las organizaciones plantean la urgencia de examinar las prácticas y políticas que dan lugar a pérdidas de créditos.

Todos los signatarios son miembros de Scaling Partners Network, convocada por la Fundación Bill & Melinda Gates. Las organizaciones trabajan conjuntamente bajo el principio de que una mayor integración y acciones coordinadas harán posible que la educación superior progrese en términos de innovación de forma más rápida, más eficiente y con un impacto más contundente.

"Las solicitudes de cambio sistémico suponen que se analicen en detalle las prácticas y las políticas en la educación superior que siguen llevando a resultados no equitativos entre los estudiantes de diferentes razas o etnicidad", mencionó Nyema Mitchell de JFF. "Las políticas y prácticas de transferencia están entre las que más contribuyen a la falta de equidad en resultados en la educación superior".

Dado que las personas afrodescendientes, latinas o indígenas tienen mayor probabilidad de iniciar en un community college, a estos estudiantes les impactan con mayor fuerza las prácticas y políticas que conllevan a la pérdida de créditos al hacer una transferencia (o al contemplar la posibilidad de hacerla). Los resultados de los estudiantes de transferencia también son profundamente desiguales en función del nivel de ingresos. Los retos que suponen las transferencias en los sistemas de educación superior son unos de los principales factores que impulsan inequidades e injusticias serias derivadas de los niveles de ingresos, la raza o la etnicidad.

"Yo entiendo lo agobiante que puede resultar para los militares cuando los cursos no aplican y la persona tiene que perder tiempo y beneficios al repetirlos", expresó Russell Otway, padre de dos hijos que sirvieron en la U.S. Navy. "Como muchos veteranos que manejan lesiones, el aprendizaje de mis hijos y mis cursos en línea durante la pandemia, cuando se me presentan obstáculos al intentar aplicar los créditos me puedo desanimar".

Este llamado a la acción es particularmente relevante debido a que los movimientos nacionales que buscan que se ofrezcan dos años de educación superior gratuita y se incrementen las matrículas simultáneas para estudiantes de escuela secundaria podría llevar a muchos más estudiantes a entrar a una universidad con créditos obtenidos en un community college. Las escuelas y universidades de cuatro años a menudo se niegan a aplicar los créditos obtenidos en un community college para los requisitos del título.

"Cualquier persona que esté involucrada en promover y establecer políticas para la educación superior debería aspirar a que el 100 % de los créditos de los estudiantes apliquen para sus credenciales cuando se transfieran", mencionó Martha Ellis del Charles A. Dana Center de la Universidad de Texas en Austin. "Para asegurar que estemos listos para la oleada de movilidad estudiantil que se viene, los legisladores y líderes de la educación superior deben ser incisivos en desmantelar las barreras a la aplicabilidad de créditos en su totalidad y al aprendizaje certificado".

Los miembros de Scaling Partners Network han identificado acciones esenciales necesarias con respecto a las transferencias, basadas en investigaciones y prácticas ejemplares de aplicación de créditos.

Las acciones para los encargados de las políticas incluyen, entre otras:

cuestionar las políticas relacionadas con las transferencias desde una perspectiva de equidad racial;

diseñar la ayuda estatal de manera que sea trasladable cuando los estudiantes se transfieren; e

incentivar a las instituciones a desarrollar, ampliar y mantener programas que promuevan la colaboración entre instituciones.

Las acciones para los líderes de la educación superior incluyen, entre otras:

priorizar las transferencias mediante el desglose, el análisis y la distribución regular de la información tanto de las instituciones que envían como de las que reciben hacia los community colleges para facilitar la comprensión de los resultados actuales del estudiante;

desarrollar garantías de precios de matrícula y subvenciones para estudiantes transferidos que repliquen las condiciones de estudiantes en situación similar que empezaron en la institución desde su primer año; y

crear hojas de ruta claras para los estudiantes desarrollando y formalizando acuerdos sólidos de admisión simultánea que diseñen la trayectoria de los estudiantes, creen sentido de pertenencia para los transferidos y garanticen la aplicabilidad de los créditos al hacer la transferencia.

"Las políticas y prácticas estatales e institucionales deberían tener en consideración que las desigualdades tradicionales se han exacerbado durante la crisis actual por la pandemia", reflexionaron los miembros de Scaling Partners en el llamado a la acción. "Tenemos que enfocarnos en cerrar las brechas de equidad que han cobrado mayor urgencia en la medida en que los impactos por la COVID-19 han afectado desproporcionadamente la salud, la educación y la fuerza laboral en las comunidades de bajos ingresos y entre las poblaciones afrodescendientes, latinas e indígenas".

Entre los miembros de Scaling Partners Network que firmaron el llamado a la acción sobre transferencias están los siguientes:

Achieving the Dream (ATD)

American Association of Community Colleges (AACC)

American Association of State Colleges and Universities (AASCU)

American Institutes for Research (AIR)

Aspen Institute College Excellence Program

Association of Public and Land-grant Universities (APLU)

Charles A. Dana Center en la Universidad de Texas en Austin

en Communities Foundation of Texas (CFT)

(CFT) Complete College America (CCA)

Excelencia in Education

Georgetown University Center on Education and the Workforce

Center on Education and the Workforce HCM Strategists

Institute for Higher Education Policy (IHEP)

JFF

JKW Consulting

Miami Dade College

NASPA - Student Affairs Administrators in Higher Education

National Student Clearinghouse (NSC)

New America

Paul Quinn College

SOVA

University Innovation Alliance (UIA)

VentureWell

WICHE Cooperative for Educational Technologies (WCET)

Young Invincibles (YI)

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1320624/ScalingPartnersNetwork_Logo.jpg

FUENTE Scaling Partners Network

SOURCE Scaling Partners Network