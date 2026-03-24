Toyota inicia un año de hitos con una inversión de 1,000 millones de dólares en Kentucky e Indiana

GEORGETOWN, Kentucky, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Corría el año 1986. Bon Jovi y Madonna estaban en todos los medios. El cometa Halley pasaba y los Chicago Bears se abrían paso hacia un campeonato. Toyota también daba un paso audaz en sus operaciones en EE. UU., con la apertura de oficinas en Kentucky y la creación de condiciones para el despliegue de millones de vehículos, comenzando por el sedán Toyota Camry.

Impulsado por las personas, potenciando el futuro - Toyota inicia un año de hitos con una inversión de 1,000 millones de dólares en Kentucky e Indiana

Hoy, Toyota celebró su aniversario 40 en su planta de producción en Kentucky, la mayor planta de la empresa a nivel mundial. Para conmemorar la ocasión, Toyota anunció una inversión de 1,000 millones de dólares en todas sus operaciones en Kentucky e Indiana, con lo cual afirmó el compromiso de la empresa para satisfacer la creciente demanda de los clientes y ofrecer una gama más diversa de productos. El anuncio forma parte del compromiso de Toyota realizado en noviembre de 2025 de invertir hasta 10,000 millones de dólares en sus fábricas en EE. UU. durante los próximos cinco años.

"La inversión de Toyota en EE. UU. es a largo plazo y está vinculada a nuestra filosofía de crear donde vendemos y comprar donde creamos", expresó Mark Templin, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de Toyota Motor North America. "Hemos creado una enorme cadena de valor durante casi 70 años. Nuestros equipos han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de primer nivel de más de 35 millones de automóviles y camionetas para nuestros clientes en los EE. UU."

La inversión incluye:

Toyota Kentucky: 800 millones de dólares para impulsar una estrategia multivía de Toyota hacia la electrificación y preparar la planta para producir su segundo vehículo eléctrico a batería. La inversión también le permitirá a la planta aumentar la capacidad para el ensamblaje de los Camry y los RAV4.

Toyota Indiana: 200 millones de dólares para incrementar la capacidad del Grand Highlander, uno de los SUV más populares de Toyota. Con esta inversión, el Grand Highlander se une al ensamblaje del minivan Sienna, uno de los favoritos de la familia, en la Planta Este del centro, a la vez que prosigue su ensamblaje junto al Lexus TX en la Planta Oeste.

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, celebró lleno de alegría junto a los miembros del equipo de Toyota en el estado de los campos verdes.

"Kentucky cambió para mejor hace 40 años cuando Toyota eligió Georgetown como su nueva sede en Kentucky, y me enorgullece decir que esa colaboración y éxito se extienden hasta nuestros días, mientras celebramos juntos este importante hito", expresó el gobernador Andy Beshear. "Toyota Kentucky es la mayor planta de fabricación de vehículos de Toyota en el mundo, al producir más de 14 millones de unidades desde su apertura y beneficiar a los residentes del estado con buenos trabajos y una sólida economía. Estamos agradecidos con nuestros grandes colaboradores de Toyota y ansiamos consolidar nuestro éxito en los años venideros para las próximas generaciones".

Asimismo, Toyota Kentucky anunció nuevas subvenciones por millones de dólares, lo que consolida el compromiso de la empresa con la preparación profesional y la participación comunitaria.

4 millones de dólares en apoyo a la iniciativa Driving Possibilities. Las subvenciones otorgadas por la Fundación Toyota USA y respaldadas por fondos adicionales de Toyota Kentucky ampliarán el aprendizaje de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), así como los recursos de las escuelas públicas de los condados de Scott y Fayette. Al combinarse con las subvenciones originales de la Fundación Toyota USA, la inversión total en el programa asciende a más de 11 millones de dólaresen el estado.



Driving Possibilities es una iniciativa nacional de educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) que reúne a la comunidad, líderes en educación, organizaciones locales y nacionales no lucrativas y colaboradores del sector. El objetivo de la iniciativa es crear de manera conjunta programas que fortalezcan a las comunidades y preparen a los jóvenes para futuras carreras profesionales. Driving Possibilities está financiada por la Fundación Toyota USA con fondos adicionales aportados por Toyota Motor North America (TMNA) y Toyota Financial Services (TFS).

400,000 dólares en apoyo al programa de Ingeniería de fabricación en la Eastern Kentucky University, para promover la fuerza laboral de la próxima generación.

Como pilar de la fabricación y el empleo en los EE. UU., Toyota tiene mucho que celebrar en 2026. Cinco de los centros de fabricación de la empresa en los EE. UU. están celebrando aniversarios importantes este año, entre ellos:

PALABRAS ADICIONALES

Kerry Creech: "Para Toyota, la fabricación siempre ha sido más que la creación de vehículos: es invertir en las personas", afirmó Kerry Creech, presidente de Toyota Kentucky. "Garantizar la satisfacción y la seguridad del cliente comienza con cada miembro de nuestro equipo en la línea de producción. Los 10,000 miembros de nuestro equipo son el corazón de Toyota. Continuaremos invirtiendo en ellos y en nuestra futura fuerza laboral".

Jason Puckett: "El anuncio de hoy refleja el compromiso de la empresa con la satisfacción de las demandas de los clientes y la confianza en nuestro equipo para lograrlo", expresó Jason Puckett, presidente de Toyota Indiana. "Durante 30 años, Toyota Indiana ha liderado los esfuerzos hacia el futuro al priorizar a nuestros clientes, entregar vehículos de calidad y mantener el compromiso con nuestros valores. Me enorgullece celebrar este increíble hito con los 7,300 miembros de nuestro equipo, que han contribuido a la calidad durante décadas en el estado de Indiana".

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de EE. UU. desde hace casi 70 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota cuenta con casi 48,000 empleados directos en Estados Unidos, que han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 35 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Con el fin de inspirar a la próxima generación a seguir una carrera en la fabricación avanzada, Toyota lanzó su plataforma de reserva de visitas presenciales y su experiencia de visita virtual en www.TourToyota.com, que les permite a los visitantes programar una visita en directo para ver varias de nuestras instalaciones de fabricación en pleno funcionamiento en Estados Unidos o visitar todas las plantas de forma virtual desde cualquier parte del mundo.

Para obtener más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

Fundación Toyota USA

La Fundación Toyota USA es una fundación privada con un fondo patrimonial de 100 millones de dólares y que apoya programas educativos y comunitarios dirigidos a estudiantes de preescolar a 12.º grado y a sus docentes en Estados Unidos, con especial atención a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Contactos para los medios:

Toyota Kentucky

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Toyota Indiana

Stacy Carr

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FUENTE Toyota Motor North America