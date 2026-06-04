El nuevo Corolla GRMN representa la cumbre del rendimiento de la línea Corolla GR

El aumento en el par motor y las mejoras en el chasis contribuyen a brindar una experiencia de conducción más cautivadora e inspirada en las pistas de carreras

Componentes aerodinámicos y de suspensión exclusivos desarrollados mediante la competencia Super Taikyu y pruebas en Nürburgring

El control de tracción integral se optimizó aún más gracias a un exhaustivo desarrollo en Nürburgring

PLANO, Texas, 4 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Amantes de la conducción, alégrense: GAZOO Racing (GR) presentó el Corolla GRMN 2026, la máxima expresión en el rendimiento del Corolla GR. Este utilitario compacto orientado a la pista se ha desarrollado siguiendo la filosofía de GR de "fabricar mejores automóviles partiendo del automovilismo", y se ha diseñado para que los conductores puedan llevarlo al límite con total confianza en Nürburgring, el circuito donde el maestro de conducción Akio Toyoda, también conocido como Morizo, comenzó su carrera al volante.

Rendimiento máximo: Toyota presenta el Corolla GRMN 2026 - El nuevo Corolla GRMN representa la cumbre del rendimiento de la línea Corolla GR

Nacido del firme deseo de Morizo de "recuperar un Corolla que cautive a los clientes", el Corolla GR ha pasado por un proceso de perfeccionamiento exhaustivo.

El Corolla GRMN 2026 se fabricará en la planta de Motomachi de Toyota Motor Corporation en Japón, principalmente para los mercados de Norteamérica, Japón y Australia. Más adelante se proporcionará mayor información sobre las especificaciones completas del modelo y el precio minorista sugerido por el fabricante.

Novedades

El Corolla GRMN representa la máxima expresión del Corolla GR, diseñado para profundizar la conexión entre el automóvil y el conductor, e inspirar confianza incluso en los límites del rendimiento. Desarrollado con un enfoque único en la capacidad de respuesta, el control y el compromiso del conductor, este modelo busca un carácter más silvestre e instintivo mediante una mayor par motor y una serie de mejoras específicas derivadas de forma directa de las competencias de automovilismo y de intensas pruebas en circuitos.

Su desarrollo refleja las lecciones aprendidas en la serie de competencias Super Taikyu y las constantes pruebas en Nürburgring, en las que se perfeccionaron piezas aerodinámicas exclusivas, componentes de la suspensión y un control optimizado de la tracción integral para ayudar a elevar el rendimiento.

En el interior, el Corolla GRMN mantiene esa filosofía centrada en el conductor con una cabina evolucionada que cuenta con asientos exclusivos y un panel de instrumentos con acabado flocado, lo que genera un entorno de mayor concentración diseñado para ayudar a mantener la atención por completo en el camino.

Llevado al límite para desafiar a Nürburgring

En respuesta a la directriz de Morizo de que "si lleva el nombre GRMN, debe ser capaz de correr en Nürburgring como es debido", el equipo de GR desarrolló el Corolla GRMN mediante intensas pruebas en ese circuito. El Nürburgring, a menudo considerado el circuito más exigente del mundo, pone de manifiesto las reacciones del vehículo y los cambios en el firme que no se aprecian en las pistas de pruebas habituales y saca a la luz los puntos débiles de un automóvil. El equipo ajustó el vehículo para que, desde velocidades bajas hasta velocidades de competencia pura e incluso en superficies irregulares, responda de manera más precisa a las intenciones del conductor.

El desarrollo del Corolla GRMN incluyó no solo pruebas en Nürburgring, sino también la participación en la serie de carreras de resistencia Super Taikyu de Japón y una amplia verificación con los simuladores de conducción más avanzados. A causa de estas exhaustivas pruebas surgieron problemas imprevistos. Al llevar el vehículo a sus límites, el equipo de GR pudo solucionar cada problema uno por uno y buscar un alto nivel de armonía entre el vehículo y el conductor, de modo que el automóvil y quien lo maneja puedan seguir comunicándose incluso en situaciones límite.

Los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Corolla GRMN también se aplicaron a la evolución del Corolla GR base. Por ejemplo, el Corolla GR, anunciado en septiembre de 2025, extendió la aplicación de adhesivo estructural en la carrocería en 45.6 pies hasta un total de 107.2 pies para fortalecer la estructura del chasis, y se equipó con un conducto de aire frío para reducir la temperatura del aire de admisión al conducir bajo cargas pesadas; ambas medidas nacieron de los aprendizajes en Nürburgring.

Características clave del Corolla GRMN

Aerodinámica perfeccionada en Super Taikyu y en Nürburgring

En las carreras de la serie Super Taikyu y en Nürburgring, los automóviles corren a altas velocidades y bajo intensas fuerzas G laterales. Para maximizar el rendimiento en tales condiciones, resulta esencial mantener las cuatro ruedas firmemente apoyadas sobre el suelo.

El Corolla GRMN cuenta con piezas de rendimiento aerodinámico desarrolladas de forma exclusiva para lograr un mejor agarre a la carretera. El conducto del capó, los conducto de los guardabarros, los alerones laterales delanteros y el alerón trasero incorporan los conocimientos adquiridos en las carreras, probados en el Corolla GR con motor de hidrógeno que compite en la serie Super Taikyu.

A partir del método de prueba y error integral en la serie Super Taikyu, los ajustes de precisión se realizaron en Nürburgring. Este esfuerzo incluyó modificar el ángulo del alerón trasero, el cual cuenta con un mecanismo de ajuste de cinco posiciones, en incrementos de 1 grado durante las pruebas de manejo con pilotos profesionales para verificar la efectividad y determinar la especificación óptima.

Suspensión exclusiva ajustada mediante el desarrollo en Nürburgring

La suspensión del Corolla GRMN emplea amortiguadores monotubo delanteros y traseros exclusivos con muelles de extensión internos para mejorar la tracción de las ruedas interiores al tomar curvas y potenciar el rendimiento en curvas a alta velocidad.

La superficie de la pista de Nürburgring incluye entornos que provocan un recorrido vertical de la suspensión bastante considerable, el cual supera al que se experimenta en los circuitos típicos. Para garantizar una alta estabilidad que permita una conducción segura incluso en esas condiciones, los extensos recorridos de prueba en Nürburgring facilitaron la optimización de las características de los topes de suspensión. Los amortiguadores exclusivos se desarrollaron ajustando su carrera hasta el milímetro tanto en la parte delantera como en la trasera para lograr el equilibrio óptimo.

Para mejorar la estabilidad en curvas y el rendimiento de frenado, se añadieron neumáticos de alta adherencia Michelin Pilot Sport Cup 2.

Además, se diseñó el programa de control de la dirección asistida eléctrica (EPS, por sus siglas en inglés) para generar la cantidad necesaria de par de asistencia incluso al tomar curvas bajo altas fuerzas G. El sistema de control 4WD, ajustado de manera exclusiva, ofrece una distribución óptima del par trasero al conducir en línea recta y una mayor estabilidad al inicio del giro de la dirección a velocidades extremadamente altas.

Avances en la combustión interna inspirados por el Corolla GR de hidrógeno

GR ha obtenido valiosas lecciones para la evolución del motor de combustión interna al competir en la serie Super Taikyu con un Corolla GR impulsado por un motor de hidrógeno, ya que las carreras de resistencia prolongadas y de alta carga ayudan a aumentar no solo el potencial de la tecnología de hidrógeno, sino también el de los componentes fundamentales del motor de combustión interna.

Con base en los conocimientos de Super Taikyu, el par motor máximo del Corolla GRMN se incrementó a 302 libras-pie. El equipo de desarrollo optimizó las características del motor del Corolla GRMN al analizar el rango de uso del motor durante la conducción en circuito, y se centró en aumentar el par en el rango de velocidad media de 4,000 a 4,600 rpm, el cual resulta crucial para acelerar al salir de las curvas.

El Corolla GRMN incluye un sistema de pulverización del intercooler para ayudar a mantener una potencia estable del motor durante la conducción continua a máxima aceleración, junto con el conducto de aire frío añadido al Corolla GR 2026.

Asimismo, en busca de un nivel de rendimiento aún mayor y de una "energía indomable que cautive a los clientes", el Corolla GRMN no tiene asientos traseros como parte de un esfuerzo por lograr una reducción integral de peso. La relación peso-potencia mejoró al reducir el peso en 66 libras en comparación con el vehículo base, lo que ofrece a los clientes una experiencia de conducción sin igual.

Cabina diseñada para un mayor rendimiento

Más allá del rendimiento de conducción, la cabina está especialmente diseñada para el Corolla GRMN. Para permitir que los conductores aprovechen al máximo el potencial del automóvil, se mejoraron los asientos y el panel de instrumentos.

El Corolla GRMN cuenta con asientos deportivos de tipo semibutaca tapizados en gamuza Brin Naub negra y roja y cuero sintético y combina materiales de primera calidad con un soporte lateral específico para la conducción de alto rendimiento. Acentuados con detalles distintivos de GR, los asientos refuerzan el carácter inspirado en el automovilismo deportivo de este modelo, a la vez que ofrecen una experiencia en la cabina enfocada y orientada al conductor.

La cabina se centra en permitir la concentración del conductor, por lo que cuenta con un panel de instrumentos y molduras en los pilares delanteros con un acabado aterciopelado exclusivo. En el panel de instrumentos del lado del pasajero se instaló un adorno de carbono fabricado por la división de carbono de la planta de Motomachi de Toyota Motor Corporation, y se incluye una almohadilla de tablero que lleva la firma de Morizo. Las molduras de las puertas y la palanca de cambios están adornadas con rojo Alumite, y se incluye una placa con el número de serie exclusivo de GRMN.



Características principales del Corolla GRMN

Mecanismo • Mayor par motor • Transmisión de relación cerrada • Radiador secundario • Pulverizador del intercooler • Amortiguadores exclusivos del Corolla GRMN (delanteros: invertidos; traseros: verticales) (con muelles de

extensión internos) • Neumáticos de alta adherencia (Michelin Pilot Sport Cup 2) • Dirección asistida y ajuste exclusivos del Corolla GRMN • Ajuste de control AWD exclusivo del Corolla GRMN Exterior • Capó de fibra de carbono • Guardabarros delanteros de fibra de carbono • Alerones laterales delanteros de fibra de carbono • Alerón trasero de fibra de carbono (con mecanismo de ajuste de ángulo) • Ruedas forjadas (bronce mate con el logotipo de GR) • Emblema de Toyota oscuro (delantero y trasero) • Emblema exclusivo de GRMN (delantero y trasero) • Disponible en los colores de carrocería exterior Zero Gravity y Gravel Interior • Asientos de tipo semibutaca GRMN • Placa con el número de serie exclusivo de GRMN • Panel de instrumentos con la firma de Morizo (con ornamentación de carbono) • Panel de instrumentos y molduras de los pilares delanteros en acabado de metal cepillado • Panel de instrumentos y pilares delanteros aterciopelados • Exclusivo de 2 asientos • Pintura negra de hierro fundido

Especificaciones clave (especificaciones preliminares) Longitud total en pulgadas 173.6 Ancho total en pulgadas 72.8 Altura total en pulgadas 58 Distancia entre ejes en pulgadas 103.9 Vía (delantera/trasera) en pulgadas 62.5/63.7 Peso en vacío en libras 3,218.7 Asientos 2 Motor G16E-GTS de 1.6 l, turbo de 3 cilindros con inyección en las lumbreras, 12 válvulas

DOHC Diámetro x carrera en mm 87.5 x 89.7 Cilindrada (cm³) 1,618 Relación de compresión 10.5:1 Potencia máxima 300 a 6,500 RPM Par máximo 302 libras-pie a 3250-4600 RPM Línea motriz Tracción integral GR-FOUR Transmisión Transmisión manual inteligente (iMT) de 6 velocidades con sincronización de

revoluciones Relaciones de transmisión

1.o 3.214 2.o 2.238 3.o 1.592 4.o 1.162 5.o 1.081 6.o 0.902 Reversa 3.557 Suspensión Delantera Puntal tipo MacPherson (con amortiguadores

monotubo invertidos) Trasera Multilink de tipo doble horquilla (con amortiguadores

monotubo) Amortiguadores Delantera Monotubos invertidos (con muelles de extensión internos) Trasera Monotubos verticales (con muelles de extensión internos) Frenos Delantera Pinza de 4 pistones con disco ventilado de 14 pulgadas x 1.1 pulgadas Trasera Pinza de 2 pistones con disco ventilado de 11.7 pulgadas x 0.7 pulgadas Ruedas Aluminio forjado de 10 radios en bronce mate de 18 pulgadas con el logotipo de

TOYOTA GAZOO Racing Neumáticos 245/40ZR18 Michelin Pilot Sport Cup 2

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de EE. UU. desde hace más de 70 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de próxima generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 48,000 personas en Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de más de 36 millones de automóviles y camionetas en nuestras 11 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías de automóviles para vehículos eléctricos.

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FUENTE Toyota Motor North America