In een onzekere economie staat financiële expertise bovenaan de lijst van meest gevraagde vaardigheden voor 2023

Uit de 6e jaarlijkse Skills Index van Business Talent Group blijkt dat er een aanzienlijke behoefte bestaat aan vaardigheden in de financiële functie, voor initiatieven op het gebied van operationele uitmuntendheid over de hele linie en voor de toepassing van AI

LOS ANGELES, 9 aug. 2023 /PRNewswire/ -- Business Talent Group (BTG), een onderneming van Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) en het toonaangevende talentplatform voor onafhankelijke managementconsultants, interimmanagers, materiedeskundigen en projectmanagers, maakte vandaag haar zesde jaarlijkse Skills Index bekend. Deze index onthult de meest gevraagde en snelst groeiende vaardigheden die wereldwijd door bedrijven worden ingezet om groeikansen te benutten middenin aanhoudende economische onzekerheid en snel opkomende technologieën.

Met meer dan driekwart (77%) van de werkgevers die moeite hebben om bekwaam talent te vinden, heeft de strijd om de leemten in de organisatie op te vullen aanzienlijke financiële implicaties. 50% van de CEO's en CFO's verwachten dat hun organisaties met hun huidige talentmodellen moeite zullen hebben om aan de vraag van klanten te voldoen. Dit heeft de weg vrijgemaakt voor innovatieve oplossingen, zoals hoogwaardige onafhankelijke talentplatforms, die organisaties kunnen helpen om de vaardigheden en het talent te verwerven die ze nodig hebben om nu en in de toekomst succesvol te zijn.

"Het competentielandschap evolueert razendsnel en kan een uitgesproken impact hebben op het vermogen van een organisatie om competitief en winstgevend te blijven," aldus Sandra Pinnavaia, EVP, Chief Knowledge & Innovation Officer, Business Talent Group. "Organisaties proberen momenteel het tempo van technologische en innovatieve veranderingen bij te houden, terwijl ze tegelijkertijd moeten navigeren in een verschuivende arbeidsmarkt en economische onzekerheid. Deze even belangrijke als concurrerende prioriteiten vragen om een breed scala aan vaardigheden. De bedrijfsleiders van vandaag zullen creativiteit en flexibiliteit moeten tonen bij het vinden van deze vaardigheden."

Belangrijke inzichten uit de 2023 Skills Index zijn onder andere:

Aanhoudende vraag naar financiële expertise

Er is een aanhoudende vraag naar on-demand finance professionals - met financiële controles, boekhouding en audit als de #1 meest gevraagde vaardigheid, op de voet gevolgd door financiële planning, analyse en modellering (#3), met daarbij een toename van 71% in het aantal aanvragen voor interim finance executives .

AI en almaar meer gegevens en technologie omarmen

De impact van opkomende technologieën is top of mind voor organisaties, met bedrijven die op zoek zijn naar on-demand talent dat bekwaam is in technologie en systeemimplementatie (#6), evenals AI en machine learning en data science - elk met een toename van 100% van de vraag.

Een zoektocht naar operationele uitmuntendheid

Organisaties zijn op zoek naar manieren om hun processen te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen met hulp van on-demand talent dat bedreven is in organisatieontwerp en personeelsplanning (#5), operationele uitmuntendheid (#9), toeleveringsketen (#10) en organisatorische transformatie (#13).

De Top 10 van de meest gevraagde vaardigheden voor 2023 is:

1. Financiële controles, boekhouding en audit 2. Projectmanagement 3. Financiële planning, analyse en modellering 4. Groeistrategie 5. Organisatieontwerp en personeelsplanning 6. Technologie en systeemimplementatie 7. Markttoegang en waarde 8. Strategische planning 9. Operationele uitmuntendheid 10. Toeleveringsketen

Top 10 snelst groeiende vaardigheden voor 2023:

1. Lean/Six Sigma/Totaal kwaliteitsmanagement +300 % 2. Afstotingen en spin-outs +200 % 3. Program Management Office (PMO) +156 % 4. Strategie voor productie +150 % 5. Risicobeheer +150 % 6. Artificial Intelligence en Machine Learning +100 % 7. Data Science +100 % 8. Turnaround en herstructurering +100 % 9. Thesaurie +100 % 10. Kanaalbeheer +100 %

Over het onderzoek

De Skills Index is een jaarlijks onderzoek van bedrijfseigen gegevens over duizenden projecten on-demand, van ondernemingen en bedrijven in het middensegment tot private-equitybedrijven en wereldwijde non-profitorganisaties. Het rapport van BTG informeert bedrijfsleiders over de belangrijkste gebieden waar in 2023 vraag naar zal zijn. Daaronder vermelden we talent dat bedreven is in het helpen van klanten bij het voldoen aan dringende financiële behoeften, het transformeren van activiteiten om de efficiëntie te verbeteren, het naadloos overnemen van nieuwe technologieën en intelligent inzetten op groeikansen.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor wereldwijde leiderschapsadvisering en on-demand talent, die behoeften aan talent op senior niveau en consultancy van 's werelds toporganisaties invult. In onze rol als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om leiders en organisaties te ontwikkelen die klaar zijn voor de toekomst, door het samenbrengen van onze diensten en ons aanbod op het gebied van executive search, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teamacceleratie, culturele vormgeving en onafhankelijke, on-demand talentoplossingen. Heidrick & Struggles was meer dan 65 jaar geleden een pionier in de zoektocht naar talent op kaderniveau. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, 'one leadership team at a time.®' www.heidrick.com

Over BTG

Business Talent Group (BTG) is het toonaangevende talentplatform dat onafhankelijke management consultants, materiedeskundigen, projectmanagers en interim-managers in contact brengt met 's werelds meest toonaangevende bedrijven. BTG biedt precies het juiste on-demand talent dat nodig is: op afstand of op locatie, parttime of fulltime, individuen of teams, over de hele wereld. Daarom stellen meer dan 50% van de F100 en honderden andere toonaangevende bedrijven hun vertrouwen in BTG om talent te selecteren, door te lichten en te leveren om zo groei, innovatie en prestatieverbetering te stimuleren. BTG is een onderneming van Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII). businessstalentgroup.com

