Inauguração do Nobu Hotel and Restaurant no Elbtower Hamburg, Alemanha, em parceria com a SIGNA Real Estate

O Nobu Hotel and Restaurant estará localizado dentro do Elbtower, um projeto da SIGNA Real Estate, uma das principais empresas imobiliárias da Europa. O Elbtower será um empreendimento de uso misto, que abrange espaços de escritório premium e o Nobu Hotel and Restaurant no arranha-céu mais alto da cidade.

Timo Herzberg, CEO da SIGNA Real Estate Alemanha observa: "a parceria com a Nobu Hospitality no lançamento do Nobu Hotel and Restaurant Hamburg ressalta o empreendimento Elbtower como o arranha-céu mais alto do norte da Alemanha. Como destino, Hamburgo se encaixa perfeitamente ao espírito do Nobu Hotel and Restaurant, que será recebido por nossos prestigiados usuários comerciais no Elbtower, como o destino mais exclusivo em Hamburgo."

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality comenta: "Estamos extremamente honrados e entusiasmados por trabalhar com a SIGNA neste projeto único. Este é o primeiro projeto desta parceria em expansão, e estamos explorando outros destinos com a SIGNA. Hamburgo é uma potência econômica na Alemanha e é um destino empolgante para viajantes, seja para negócios ou lazer, e combina perfeitamente com nossa clientela global. O Elbtower em si é um projeto muito especial, planejado como destino dinâmico para o lifestyle de classe mundial de Hamburgo, tendo o nosso Nobu Hotel and Restaurant como ponto central."

Com 245m de altura e 64 andares sobre o Rio Elba, o Elbtower foi projetado pelo famoso escritório de arquitetura, David Chipperfield Architects, e complementará a silhueta da cidade com sua impressionante fachada curva. Formando um contraponto para a famosa sala de concertos da Elbphilharmonie e servindo como um marco de entrada para o prestigiado distrito de HafenCity. O Elbtower abrigará o Nobu Hotel and Restaurant, e a própria torre será composta por espaços de escritórios com design flexível com vistas incomparáveis da cidade. Os pisos térreos, com layouts inovadores, formarão o centro da Comunidade Elbtower e desempenharão um papel significativo no posicionamento do Elbtower como o lugar mais atraente para trabalhar, dormir, comer, fazer compras e socializar em Hamburgo. O projeto compreenderá uma variedade de lojas de varejo, restaurantes e espaços de co-working. O Elbtower fará parte do portfólio de propriedades imobiliárias exclusivas do SIGNA Group em cidades de primeira linha por toda a Europa.

O Nobu Hotel Elbtower Hamburg oferecerá 191 quartos e suítes com design espaçoso, um Nobu Restaurant com 200 lugares, um elegante bar e lounge com vista para o rio Elba, e instalações de ginástica e bem-estar de última geração. Além do restaurante e das salas privadas, o hotel oferecerá um espaço de eventos sofisticado para reuniões corporativas e sociais, além de um terraço ao ar livre. Outro destaque será o clube privado Nobu para a comunidade local, onde os associados poderão usufruir de um lounge privado com uma oferta de alimentos e bebidas, acesso às instalações de fitness e bem-estar do hotel, além de eventos exclusivos para membros. Nobu é uma das marcas de hospitalidade de luxo mais célebres do mundo, reconhecida pela premiada culinária japonesa "moderna" e ofertas excepcionais de hotéis nos locais mais desejáveis do mundo, com serviço cordial, espaços públicos dinâmicos e design instintivo.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1443657/NOBU_Hotel_Hamburg.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1443658/Nobu_Hospitality_Bathroom.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1443659/Nobu_Hospitality_Founders_Robert_De_Niro_Nobu_Matsuhisa_Meir_Teper.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1443660/Nobu_Hospitality_Elbtower.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1443661/Nobu_Hospitality_Guest_Room.jpg

