Inbiose beantragt die GRAS-Zulassung der FDA für vier neue humane Milch-Oligosaccharide

GENT, Belgien, 6. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Inbiose, ein führendes Biotech-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von humanen Milch-Oligosacchariden (HMOs) beschäftigt, freut sich bekannt geben zu können, dass es seinen Antrag auf die sogenannte GRAS-(Generally Recognized As Safe)-Zulassung für vier HMOs, insbesondere 6'-Sialyllactose (6'SL), 3-Sialyllactose (3'SL), Lacto-N-Tetraose (LNT) und Lacto-N-neoTetraose (LNnT) eingereicht hat. Inbiose wird in den kommenden Wochen auch "Novel Food" Zulassungsanträge bei der Europäischen Kommission (EFSA) einreichen und bereitet eine globale Markteinführung vor. Inbiose erwartet, im Jahr 2022 die behördliche Zulassung für diese HMOs zu erhalten, und organisiert derzeit seine industrielle Produktion für rechtzeitige Lieferungen an Kunden in den Bereichen Säuglingsnahrung, Nahrungsergänzungsmittel sowie funktionelle Lebensmittel und Getränke. Für Interessenten, die mit diesen HMOs innovative Produkte entwickeln wollen, stehen Produktmuster zur Verfügung.