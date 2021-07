Inbiose demande l'approbation GRAS de la FDA pour quatre nouveaux oligosaccharides du lait maternel

GAND, Belgique, 6 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Inbiose, une société de biotechnologie active dans le développement d'oligosaccharides du lait maternel (HMO - Human Milk Oligosaccharides), a le plaisir d'annoncer qu'elle a soumis sa demande d'approbation en tant que GRAS (Generally Recognized as Safe) par la FDA (Food & Drug Administration des États-Unis) pour quatre HMOs, plus précisément le 6'-Sialyllactose (6'SL), le 3'-Sialyllactose (3'SL), le Lacto-N-tétraose (LNT) et le Lacto-N-néotétraose (LNnT). Inbiose déposera également une demande d'approbation 'Novel Food" par la Commission Européenne (EFSA) de ces HMOs dans les semaines à venir et prépare actuellement un déploiement mondial. Inbiose prévoit d'obtenir une approbation réglementaire pour ces HMOs en 2022 et organise actuellement sa production industrielle pour pouvoir livrer ses clients dans les domaines de la nutrition infantile, des compléments alimentaires et des aliments et boissons fonctionnels. Des échantillons sont disponibles pour les parties intéressées qui souhaitent développer des produits innovants avec ces HMOs.