Incase annonce la nouvelle coque Edge Hardshell pour MacBook Air et MacBook Pro

« En tant que leader de la protection des ordinateurs portables Mac depuis plus de 15 ans, nous sommes ravis de continuer à innover avec la toute nouvelle coque Edge Hardshell », a déclaré Howie Davis, vice-président exécutif du merchandising chez Incase. « La coque Edge Hardshell est conçue pour compléter les fonctionnalités et les performances des MacBook Air et MacBook Pro, tout en conservant leur design portable. »

Offrant une protection totale grâce à ses rebords surélevés, la coque Edge Hardshell d'Incase est une évolution subtile de la coque Hardshell originale. Elle est fabriquée à 100 % en Makrolon®, un polycarbonate extrêmement léger connu pour sa résistance aux chocs, ses faibles émissions de CO2 et les économies d'énergie qu'il permet de réaliser. La coque Edge Hardshell est très résistante tout en étant extrêmement légère. Elle présente une silhouette à profil bas conçue pour une circulation intelligente de l'air et offre un accès complet aux ports, aux boutons et aux voyants lumineux. Les pieds caoutchoutés maintiennent votre ordinateur portable Mac fermement en place sur presque toutes les surfaces, tandis qu'un insert intentionnel sur le panneau supérieur offre une meilleure prise en main et un plus grand confort.

La coque Edge Hardshell d'Incase est disponible dès à présent en version transparente et en noir au prix de 49,99 $ sur Incase.com, dans les magasins Apple, sur Apple.com, chez Best Buy et chez d'autres détaillants de premier plan dans le monde.

Pour obtenir les dernières informations sur les produits, suivez Incase sur Facebook, Twitter @goincase et Instagram @goincase. Incase est une marque d'Onward.

À propos d'Incase

Incase conçoit des solutions innovantes pour protéger et renforcer les capacités des créatifs d'aujourd'hui. Depuis 1997, la marque est profondément ancrée dans l'écosystème Apple, évoluant en permanence pour répondre aux besoins de ses consommateurs tout en encourageant la créativité et l'esprit d'entreprise. Avec sa récente expansion dans les produits accessoires pour PC de Microsoft, Incase étend son champ d'action pour servir les créateurs sur toutes les plateformes. Les produits polyvalents d'Incase, au design intentionnel et fonctionnel, transcendent les catégories démographiques et offrent des outils idéaux pour les créateurs du monde entier. En associant harmonieusement technologie et style de vie, Incase continue d'inspirer la créativité à l'échelle mondiale.

