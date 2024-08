Incase va relancer la gamme d'accessoires pour PC de Microsoft® en 2024

Un partenariat stratégique va permettre d'élargir encore la gamme de solutions technologiques primées

CORONA, Californie, 29 août 2024 /PRNewswire/ -- Incase, une marque mondiale de produits design de transport et de protection, a annoncé qu'elle relancera les produits du portefeuille d'accessoires Microsoft au quatrième trimestre 2024. Onward Brands, la société mère d'Incase, a acquis sous licence les droits et la propriété intellectuelle connexe du portefeuille d'accessoires de Microsoft. L'accord porte sur la fabrication de composants destinés aux accessoires Microsoft bien connus, garantissant que les produits restent fidèles aux objets favoris que les consommateurs apprécient et auxquels ils font confiance.

Ce partenariat stratégique permet à Incase de tirer parti du design de classe mondiale des produits Microsoft et de leur technologie éprouvée. Selon les termes de l'accord, Incase fabriquera et distribuera une large gamme d'accessoires Microsoft, notamment des claviers, des souris, des webcams, des casques et des haut-parleurs.

Les produits les plus vendus, tels que le clavier ergonomique Sculpt, la souris Modern Mobile, l'ensemble Wireless Desktop 850 et la webcam Modern, seront commercialisés sous la marque Incase et porteront la mention « Designed by Microsoft ». En plus de ces produits existants, Incase lancera un nouveau clavier ergonomique sous la désignation « Designed by Microsoft ».

« Nous sommes ravis d'exploiter sous licence le design et la technologie du portefeuille d'accessoires de Microsoft et d'élargir stratégiquement notre gamme de solutions technologiques grand public en y incluant des accessoires pour PC », a déclaré Marshall Clark, directeur général de la division commerciale Productivité d'Onward. « Avec la transition progressive du portefeuille, les consommateurs peuvent s'attendre à retrouver leurs produits préférés dans les rayons en 2024 sous la marque Incase. »

Charlie Tebele, PDG d'Onward Brands, a ajouté : « Nous sommes impatients de nous appuyer sur plus de 30 ans de développement de produits exceptionnels et de relancer des accessoires pour lesquels Microsoft a acquis une réputation méritée. Avec cette extension de nos produits, Onward offrira aux consommateurs la sélection la plus complète d'accessoires via nos marques de confiance. »

Brett Ostrum, vice-président corporatif de Microsoft Devices, a confié pour sa part : « Microsoft est ravie de s'associer à Incase pour mettre sur le marché des accessoires pour PC conçus par Microsoft et appréciés par nos clients. »

Les produits Incase sont disponibles dans le monde entier et chez des détaillants tels qu'Amazon et d'autres, ainsi qu'en ligne à l'adresse www.incase.com. Pour de plus amples informations sur Onward Brands, veuillez consulter le site www.onwardbrands.com.

À propos d'Incase

Incase conçoit des solutions visant à protéger les idées des créatifs d'aujourd'hui. Depuis 1997, notre héritage est profondément ancré dans les modes de vie de ceux qui créent sur la plateforme Apple. Grâce à notre dévouement, nous sommes en mesure de nous concentrer sur les besoins changeants des consommateurs et d'élargir continuellement notre offre de produits tout en encourageant la créativité et l'esprit d'entreprise.

Fondé sur les principes d'un design intentionnel, ambitieux et fonctionnel, l'écosystème de sacs et d'accessoires que nous avons lancé transcende à la fois les générations et les démographies afin d'offrir aux créatifs les meilleures expériences possibles dans la poursuite de leurs passions. Notre équipe utilise des protocoles de design rigoureux pour veiller à ce que chaque produit Incase réponde bien aux besoins de nos consommateurs, des marchés émergents et d'un monde où les expériences de produits ne cessent de croître. Notre marque, notre équipe et nos produits s'appuient sur la technologie et le style de vie pour inspirer la créativité mondiale.

À propos d'Onward Brands

Onward Brands est un leader mondial des solutions technologiques grand public, qui exploite un portefeuille de marques innovant et diversifié à l'intersection du design, de la fonctionnalité, de la durabilité et du style de vie. Le portefeuille de produits primés de la société comprend des solutions de protection, de transport et d'alimentation pour les particuliers et les entreprises, vendues sous les marques Incipio, Incase, Survivor et Griffin.

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) rend possible la transformation numérique à l'ère du cloud intelligent et de la périphérie intelligente. La mission de l'entreprise est de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens d'aller plus loin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2491935/IDbM_Final_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2491957/Incase_Designed_by_Microsoft_Logo.jpg