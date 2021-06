Incisive Genetics annonce la nomination du Dr Kevin Chow au poste de président

Le nouveau membre clé de l'équipe de direction apporte avec lui plus de deux décennies d'expérience dans le secteur du développement et de la stratégie des entreprises de biotechnologie.

VANCOUVER, BC, 7 juin 2021 /PRNewswire/ -- Incisive Genetics Inc. (« IG »), une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement d'une nouvelle plateforme d'administration non virale pour les thérapies géniques ciblées basées sur le CRISPR, a annoncé aujourd'hui la nomination de Kevin Chow, Ph.D. au poste de président. En tant que membre de l'équipe de direction d'IG, le Dr. Chow se concentrera, entre autres, sur la stratégie de financement et de développement commercial.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Kevin dans l'équipe d'Incisive Genetics », a déclaré le Dr Blair R. Leavitt, cofondateur et PDG. « Il apporte une richesse de connaissances et une valeur ajoutée immense à notre entreprise. Nous nous réjouissons des avantages que son expérience et ses connaissances apporteront alors que nous cherchons à élargir la stratégie et la vision d'Incisive. »

Le Dr Chow apporte plus de 20 ans d'expérience de leadership dans l'industrie pharmaceutique. Plus récemment, M. Chow a été cofondateur et président-directeur général de Vitaeris, qui a été acquise par CSL Behring. Il a auparavant occupé des postes de directeur du développement commercial chez Alder Biopharmaceuticals et Gilead Sciences. Le Dr Chow a obtenu un baccalauréat ès sciences, une maîtrise ès sciences et un doctorat en microbiologie et en immunologie de l'Université de Colombie-Britannique.

« Incisive Genetics a continué d'innover et de démontrer les capacités importantes de sa plateforme Omnia™ », a déclaré le Dr Chow. « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre cette équipe dévouée, et j'ai hâte de contribuer à façonner la prochaine étape de la croissance de l'entreprise pour devenir un leader permettant la thérapie génique basée sur le CRISPR. »

À propos d'Incisive Genetics Inc.

Incisive Genetics Inc. est une société de biotechnologie privée basée à Vancouver, au Canada, créée en 2018. IG se concentre sur le développement de Omnia™, la plateforme avant-gardiste d'administration non virale pour les thérapies génétiques. Cette plateforme de délivrance disruptive et transformationnelle permet une encapsulation en une seule étape des composants actifs de CRISPR. Le pipeline préclinique de l'entreprise comprend des programmes portant sur les maladies génétiques neurologiques et oculaires. IG recherche activement des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques développant des thérapies géniques qui seront rendues possibles par Omnia™, sa nouvelle plateforme d'administration.

SOURCE Incisive Genetics