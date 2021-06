Incisive Genetics benoemt dr. Kevin Chow tot president

Belangrijke aanvulling op het managementteam brengt meer dan twee decennia aan ervaring op het gebied van biotechnologische bedrijfsontwikkeling en strategie met zich mee

VANCOUVER, BC, 7 juni 2021 /PRNewswire/ -- Incisive Genetics Inc. ("IG"), een biotechnologisch bedrijf gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling van een nieuw, non-viraal serviceplatform voor gerichte, op CRISPR gebaseerde gentherapie, benoemt Kevin Chow, Ph.D. tot president. Als lid van het managementteam van IG zal dr. Chow zich richten op de financiering en zakelijke ontwikkelingsstrategie en andere verantwoordelijkheidsterreinen.

"Wij vinden het fantastisch Kevin te mogen verwelkomen bij het team van Incisive Genetics," verklaarde dr. Blair R. Leavitt, medeoprichter en CEO. "Hij brengt een schat aan kennis met zich mee en voegt immense waarde tor aan ons bedrijf. We kijken uit naar de voordelen die zijn ervaring en kennis met zich mee zal brengen als we kijken naar de verbreding van onze strategie en visie."

Dr. Chow brengt meer dan 20 jaar ervaring als leidinggevende in de farmaceutische industrie met zich mee. Hiervoor was dr. Chow medeoprichter, president en CEO van Vitaeris dat is overgenomen door CSL Behring. Daarvoor vervulde hij functies in senior businessdevelopment bij Alder Biopharmaceuticals en Gilead Sciences. Dr. Chow behaalde zijn B.Sc., M.Sc. en Ph.D. in microbiologie en immunologie aan de universiteit van Brits Colombia.

"Incisive Genetics is blijven innoveren en ontwikkelen en toont de significante mogelijkheden van zijn Omnia™-serviceplatform," aldus dr. Chow. "Ik ben zeer verheugd mij te mogen voegen bij een toegewijd team en kijk ernaar uit de volgende stap in de groeit van het bedrijf mede te mogen vormgeven door op CRISPR-gebaseerde gentherapie mogelijk te maken."

Over Incisive Genetics Inc.

Incisive Genetics Inc. is een biotechnologisch privé-onderneming gevestigd in het Canades Vancouver, opgericht in 2018. IG is gericht op de ontwikkeling van het innovatieve non-virale serviceplatform voor gentherapie Omnia™. Dit disruptieve en transformatieve serviceplatform maakt het mogelijk in één stap de actieve CRISPR-onderdelen in te kapselen. De preklinische pijplijn van het bedrijf omvat programma's gericht op neurologische en oculair genetische aandoeningen. IG is actief op zoek naar partnerships met farmaceutische bedrijven die gentherapie ontwikkelen die gerealiseerd kan worden via het nieuwe serviceplatform Omnia™.

