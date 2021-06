Incisive Genetics gibt die Ernennung von Dr. Kevin Chow zum Präsidenten bekannt

Wichtige Ergänzung des Führungsteams bringt mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung in der biotechnologischen Unternehmensentwicklung mit sich

VANCOUVER, BC, 7. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Incisive Genetics Inc. („IG"), ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung einer neuartigen nicht-viralen Lieferplattform für gezielte CRISPR-basierte Gentherapien spezialisiert hat, gab heute die Ernennung von Kevin Chow, Ph.D. zum Präsident bekannt. Als Mitglied des IG-Führungsteams wird sich Dr. Chow neben anderen Aufgabenbereichen auf die Finanzierung und die Geschäftsentwicklungsstrategie konzentrieren.

„Wir freuen uns sehr, Kevin im Team von Incisive Genetics begrüßen zu dürfen", sagte Dr. Blair R. Leavitt, Mitbegründer und CEO. „Er bringt eine Menge an Wissen mit und stellt einen immensen Mehrwert für unser Unternehmen dar. Wir freuen uns auf die Vorteile, die seine Erfahrung und sein Wissen mit sich bringen werden, wenn wir die Strategie und Vision von Incisive erweitern wollen."

Dr. Chow bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in der Pharmaindustrie mit. Zuletzt war Dr. Chow Mitgründer, Präsident und CEO von Vitaeris, das von CSL Behring übernommen wurde. Zuvor war er in leitenden Positionen der Geschäftsentwicklung bei Alder Biopharmaceuticals und Gilead Sciences tätig. Dr. Chow erhielt seinen B.Sc., M.Sc., und Ph.D. in Mikrobiologie und Immunologie von der University of British Columbia.

„Incisive Genetics hat seine Omnia™-Plattform kontinuierlich weiterentwickelt und ihre bedeutenden Fähigkeiten demonstriert", sagte Dr. Chow. „Ich bin begeistert, diesem engagierten Team beizutreten und freue mich darauf, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens mitzugestalten, um ein führendes Unternehmen im Bereich der CRISPR-basierten Gentherapie zu werden."

Informationen über Incisive Genetics Inc.

Incisive Genetics Inc. ist ein privates Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Vancouver, Kanada, das 2018 gegründet wurde. IG konzentriert sich auf die Entwicklung der bahnbrechenden Omnia™ nicht-viralen Lieferplattform für Gentherapien. Diese revolutionäre und transformative Lieferplattform ermöglicht eine Verkapselung der aktiven CRISPR-Komponenten in einem Schritt. Die vorklinische Produktpalette des Unternehmens umfasst Programme, die sich mit genetischen Neuro- und Augenkrankheiten befassen. IG strebt aktiv Partnerschaften mit Pharmaunternehmen an, die Gentherapien entwickeln, die durch die neuartige Lieferplattform Omnia™ ermöglicht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.incisivegenetics.com

