La India abordará la agenda de transición energética en la semana inaugural de la energía de la India 2023

India Energy Week ofrecerá información esencial sobre las políticas y prioridades del país en el centro de la transición energética global.

Lanzada en el año de la presidencia india del G20, la Semana de la Energía India reunirá a legisladores, líderes empresariales e innovadores en un momento crítico de la transición energética mundial.

Más de 30.000 visitantes de toda la India y de la cadena de valor energética internacional se reunirán en Bangalore para abordar el Trilema Energético de seguridad, asequibilidad y sostenibilidad.

BENGALURU, India, 18 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Su Excelencia Hardeep Singh Puri, ministro de Petróleo y Gas Natural, ha anunciado que la India Energy Week (IEW) inaugural se celebrará en Bangalore del 6 al 8 de febrero de 2023.

Lanzada en el año de la presidencia del G20 de la India, la exposición y la conferencia reunirán a las principales partes interesadas en la energía de la India y a más de 30.000 formuladores de políticas, líderes empresariales e innovadores globales para discutir la agenda de transición energética de la India y arrojar luz sobre las oportunidades en el país que se convertirá en uno de los mercados energéticos más grandes del mundo.

Se espera que la India impulse el mayor aumento en la producción de energía de cualquier país en las próximas dos décadas. Diversificar su combinación energética a través del gas, los biocombustibles y el hidrógeno para desbloquear todo su potencial y abordar el trilema energético de seguridad, asequibilidad y sostenibilidad.

La transición energética responsable y a gran escala de la India hará que se inviertan más de 300.000 millones de dólares estadounidenses en la mejora del sector, su capacidad de energía renovable aumente a 500 GW para 2030 y se alcance cero neto para el año 2070. A través de One Sun, One World, One Grid, la India tiene como objetivo para proporcionar energía limpia confiable a las comunidades vulnerables, trazando un nuevo camino para los países en desarrollo que navegan por la transición energética.

IEW es una oportunidad para que la comunidad internacional sea parte de esta transición a gran escala, en India y en toda la economía energética global en general.

Los visitantes escucharán a los líderes mundiales de la industria sobre las tendencias que se espera den forma al futuro del sector, descubrirán las innovaciones que permitirán la transición a cero neto y desbloquearán asociaciones que determinarán la dirección de la industria.

Los temas clave que cubrirán la exposición y la conferencia incluyen:

Hacer que la energía sea accesible, segura y asequible para todos

Allanar el camino para el cero neto

Innovación y transferencia de tecnología

Habilitación de asociaciones para generar crecimiento

Acerca de India Energy Week 2023:

Celebrada bajo el patrocinio del Ministerio de Petróleo y Gas Natural, la Semana de la Energía de la India es la plataforma preeminente que conecta la red en auge de las partes interesadas en la energía de la India con sus homólogos internacionales para colaborar y conversar sobre una transición energética responsable e inteligente en el camino de la India hacia el cero neto. La exposición y las conferencias darán la bienvenida a más de 30.000 líderes mundiales en energía, más de 8.000 delegados de conferencias, más de 1.000 expositores y más de 500 ponentes de renombre de más de 150 países. Sitio web oficial: www.indiaenergyweek.com .

SOURCE India Energy Week