India Insight Value Fund als bester indischer Aktienfonds für die HFM APAC Performance Awards 2024 nominiert

Im Jahr 2021 werden diese beiden führenden Hedge-Fonds-Auszeichnungen zu den HFM Asia Performance Awards zusammengelegt.

Durch die Kombination dieser beiden hoch angesehenen und einflussreichen Auszeichnungen sind die HFM Asia Performance Awards zur Elite-Auszeichnung und Anerkennung innerhalb der Branche geworden.

Rakshit Sethi, Gründer und CIO von Fair Value Capital, kommentierte die Nominierung wie folgt: "Von seinen Branchenkollegen anerkannt zu werden, ist ein Privileg und eine Ehre zugleich. Und dies wäre nicht möglich gewesen ohne das Vertrauen, das unsere Partner uns im Laufe der Jahre entgegengebracht haben. Wir möchten ihnen daher für ihre Unterstützung danken und ihnen versichern, dass wir uns nach wie vor dafür einsetzen, langfristige Werte für unsere Partner zu schaffen.

Die Nominierungen für die HFM APAC Performance Awards 2024 könnenhier eingesehen werden.

Der India Insight Value Fund wurde auch als Best Indian Equity Fund für die HFM APAC Performance Awards 2021 nominiert.

Der Fonds wurde auch 2015 und 2018 von den Eurekahedge Asian Hedge Fund Awards für diesen Preis nominiert, was die 4te Nominierung in den letzten 9 Jahren bedeutet.

Anfang dieses Jahres wurde der India Insight Value Fund mit dem Top 10 Fund Award 2023 in der Kategorie "Top Performing Hedge Fund" in Emerging Markets Asia- Past Three Years von Barclay Hedge ausgezeichnet.

Für diese Auszeichnung wurden die Fonds in dieser Kategorie nach der durchschnittlichen jährlichen Rendite über 3 Jahre bis Juni 2023 eingestuft.

Der India Insight Value Fund wurde außerdem mit dem Top 10 Fund Award 2023 in zwei weiteren Kategorien von Barclay Hedge ausgezeichnet: Emerging Markets - Asia 2023 und Emerging Markets Equity - Asia 2023.

Für diese Auszeichnungen wurden die Fonds in der Kategorie nach der Nettorendite für das Jahr 2023 eingestuft.

Über den India Insight Value Fund

Der India Insight Value Fund ist ein führender, auf Indien spezialisierter, langfristig orientierter Fonds. Der Fonds strebt einen absoluten, langfristigen Kapitalzuwachs durch unterbewertete Chancen an den indischen Aktienmärkten an. Er sucht nach Gelegenheiten, die mit einem erheblichen Abschlag zu ihrem inneren Wert angeboten werden und damit sowohl eine gesunde Sicherheitsmarge als auch ein hohes Aufwärtspotenzial bieten. Er ist nicht durch Vorgaben wie Indexgewichtungen, Bargeldbestände oder Marktengagements begrenzt oder eingeschränkt und nutzt mäßige bis keine Hebelwirkung. Der Fonds befindet sich derzeit in seinem 13 verwalteten Jahr und ist beim Securities and Exchange Board of India ("SEBI") als ausländischer Portfolioinvestor der Kategorie II ("FPI") registriert.

Über Fair Value Capital

Fair Value Capital ("FMC") ist eine führende, auf Indien spezialisierte Investmentgesellschaft. Mit einer Erfolgsbilanz, die sich über fast 2 Jahrzehnte erstreckt, hat FMC beständig außergewöhnliche Renditen mit deutlicher Outperformance erzielt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Value-Investment-Möglichkeiten an den indischen Aktienmärkten. Dies wird durch eine Bottom-up-Anlagestrategie umgesetzt, die sich auf fundamentales Research vor Ort stützt und wertorientiert ist. Das Team von Fair Value Capital nutzt in seinem Anlageprozess in hohem Maße Disziplinen wie Behavioral Finance, Psychologie und multidisziplinäres Denken, was einen erheblichen Vorteil bei der Anlageentscheidung darstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.fairvaluecap.com.

