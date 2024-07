India Insight Value Fund nommé meilleur fonds d'actions indiennes aux HFM APAC Performance Awards 2024

En 2021, ces deux prix de premier plan dans le domaine des fonds spéculatifs ont été combinés pour former les HFM Asia Performance Awards.

En combinant ces deux prix très respectés et influents, les HFM Asia Performance Awards sont devenus le prix d'élite et la reconnaissance au sein de l'industrie.

Commentant cette nomination, Rakshit Sethi, fondateur et directeur des investissements, Fair Value Capital, a déclaré : "Être reconnu par ses pairs dans l'industrie est à la fois un privilège et un honneur : "Être reconnu par ses pairs dans l'industrie est à la fois un privilège et un honneur. Et cela n'aurait pas été possible sans la confiance que nos partenaires nous ont accordée au fil des ans. Nous tenons donc à les remercier pour leur soutien et à leur assurer que nous restons plus que jamais déterminés à créer de la valeur à long terme pour nos partenaires".

Les nominations aux HFM APAC Performance Awards 2024 peuvent être consultées sur ici.

India Insight Value Fund a également été nommé Meilleur fonds d'actions indiennes pour les HFM APAC Performance Awards 2021.

Le fonds a été nominé pour ce prix en 2015 et en 2018 par les Eurekahedge Asian Hedge Fund Awards, ce qui en fait la 4ème nomination au cours des 9 dernières années.

Au début de l'année, l'India Insight Value Fund a reçu le Top 10 Fund Award 2023 dans la catégorie 'Top Performing Hedge Fund' in Emerging Markets Asia- Past Three Years par Barclay Hedge.

Pour ce prix, les fonds de la catégorie ont été classés en fonction du rendement annuel composé sur une période de trois ans se terminant en juin 2023.

India Insight Value Fund a également reçu le Top 10 Fund Award 2023 dans deux autres catégories par Barclay Hedge : Emerging Markets - Asia 2023 et Emerging Markets Equity - Asia 2023.

Pour ces prix, les fonds de la catégorie ont été classés en fonction de leur rendement net pour l'année 2023.

À propos du fonds India Insight Value Fund

India Insight Value Fund est un fonds de premier plan dédié à l'Inde et orienté vers le long terme. Le fonds recherche une appréciation absolue du capital à long terme à partir d'opportunités sous-évaluées sur les marchés d'actions indiens. Il recherche des opportunités disponibles avec une décote significative par rapport à leur valeur intrinsèque, offrant ainsi à la fois une bonne marge de sécurité et un fort potentiel de hausse. Il n'est pas limité ou restreint par des contraintes telles que les pondérations indicielles, les niveaux de liquidités ou l'exposition au marché et utilise un effet de levier modéré ou nul. Le fonds est actuellement dans sa 13e année de gestion et est enregistré en tant qu'investisseur de portefeuille étranger de catégorie II ("FPI") auprès du Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

À propos de Fair Value Capital

Fair Value Capital ("FVC") est une société d'investissement de premier plan axée sur l'Inde. Avec un historique de près de 2 décennies, FVC a toujours délivré des rendements exceptionnels avec une surperformance substantielle. La société se concentre sur les opportunités d'investissement à valeur ajoutée sur les marchés boursiers indiens. Cet objectif est mis en œuvre par le biais d'une stratégie d'investissement ascendante, axée sur la recherche fondamentale et centrée sur la valeur. L'équipe de Fair Value Capital s'inspire largement de disciplines telles que la finance comportementale, la psychologie et la pensée multidisciplinaire dans son processus d'investissement, ce qui ajoute un avantage considérable à la prise de décision en matière d'investissement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fairvaluecap.com

