Indigo apoia expansão global com a nomeação de Karsten Neuffer como diretor de operações internacionais

"A abordagem da Indigo é incrivelmente versátil — além de permitir que os cultivadores maximizem sua produtividade, também apoia os mercados que priorizam a escolha do cliente, conservação ambiental e remuneração justa para os fazendeiros", comentou Neuffer. "Estou buscando expandir a rede de cultivadores da Indigo e levar nossa visão de agricultura focada no cliente a mercados ao redor do mundo."

Neuffer vem para a Indigo da Syngenta, onde ocupou vários cargos de liderança no decorrer de sua permanência de 12 anos. Em sua função mais recente, como diretor regional para a América Latina, foi responsável por todas as operações regionais com US$ 4 bilhões em vendas e 4.000 pessoas. Ele também atuou como diretor global de cuidados com sementes, diretor global de cereais, além de diretor de estratégia, planejamento e desenvolvimento de novos negócios. Antes da Syngenta, Neuffer atuou como diretor associado na McKinsey. Ele possui MBA da faculdade de administração Booth da universidade de Chicago e um bacharelado em engenharia industrial e ciência da administração pela universidade de Karlsruhe.

"Karsten traz as habilidades operacionais emparelhadas com o pensamento estratégico", declarou David Perry, presidente e CEO da Indigo. "Em áreas com recursos escassos, esperamos que as tecnologias microbiais e digitais da Indigo terão um impacto ainda maior em margens agrícolas e na saúde da colheita."

A Indigo é uma empresa dedicada a aproveitar a natureza para ajudar os fazendeiros a alimentar o planeta de maneira sustentável. Com uma visão de criar um mundo no qual a atividade agrícola seja uma profissão acessível e economicamente desejável, a Indigo trabalha em conjunto com seus fazendeiros a fim de aplicar abordagens naturais, conservar recursos para gerações futuras e plantar alimentos e fibras saudáveis para todos. Utilizando micróbios de plantas benéficos a fim de aprimorar a saúde e a produtividade da colheita, o portfólio da Indigo se concentra em algodão, trigo, milho, soja e arroz. A empresa, fundada pela Flagship Pioneering, tem sede em Boston, MA, com escritórios adicionais em Memphis, TN, Research Triangle Park, NC, Sydney, Austrália, Buenos Aires, Argentina e São Paulo, Brasil. www.indigoag.com

