INEDIT : Garantie IRM mondiale, la plus haute sécurité IRM avec les implants auditifs MED-EL

Trois personnes sur quatre devront passer un examen IRM dans les prochaines années**. Qu'il s'agisse d'une urgence ou d'un examen de routine, les patients avec une perte auditive sévère peuvent rencontrer des difficultés à cause de l'aimant de leur implant qui ne serait pas suffisamment sûr dans la machine IRM. Cela implique donc de retirer chirurgicalement l'aimant avant l'examen. L'audition est ainsi temporairement interrompue et des dommages peuvent survenir sur l'implant. Si le patient refuse la chirurgie, il peut ressentir une sévère douleur pendant l'examen, associée à une possible dislocation de l'aimant.

La plus haute sécurité IRM avec MED-EL

Tous les implants ne comportent pas ce risque. En tant que fabricant de solutions auditives implantables innovantes, MED-EL a depuis plus de 20 ans à cœur de produire uniquement des implants offrant une sécurité IRM exceptionnelle. Pour soutenir cette exigence, MED-EL offre la seule et unique Garantie IRM, qui assure qu'aucun dommage ne sera fait au dispositif pendant un examen IRM. MED-EL est ainsi le seul fabricant à offrir à ses utilisateurs une garantie IRM internationale et à vie.

"Cette garantie IRM offre plus de sécurité, de confort et de tranquillité d'esprit pendant un examen IRM", rapporte Alexander Hofer, Directeur du Management Produit chez MED-EL. "Nous prenons soins de nos utilisateurs toute leur vie et ils devraient avoir la possibilité de bénéficier de tout ce que la médecine moderne a à offrir. C'est particulièrement important lors de diagnostics de maladies graves comme le cancer, les tumeurs, la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson", souligne Alexander Hofer.

Pouvoir passer une IRM sans délais est également crucial dans les situations d'urgence comme un accident. Un autre avantage : les personnes avec une perte auditive sévère ne se séparent de leur audition que pendant l'examen IRM lui-même.

La technologie innovante exclue les complications

La technologie sûre et fiable de MED-EL garantit que les aimants en place ne seront pas endommagés pendant une IRM et ne bougeront pas, ce qui évitera les douleurs. Seuls les composants externes, comme l'audio processeur, devront être retirés avant l'examen IRM.

"MED-EL a développé et breveté son propre système d'implant cochléaire hautement innovant, avec des aimants et renforts de l'implant à la pointe de la technologie. Ce système évite ainsi la dislocation de l'aimant pendant un examen IRM, ce qui peut être très douloureux pour le patient", indique Martin Zimmerling, Chef du service Implants chez MED-EL. "Avec les implants cochléaires SYNCHRONY, l'aimant peut tourner librement et s'aligner sur les champs magnétiques de la machine IRM. Avec ce design spécifique, les forces indésirables de l'IRM et la douleur associée pour le patient sont évitées de manière fiable," explique Martin Zimmerling.

"Nous sommes fiers car notre dernière génération d'implants cochléaires est compatible avec les machines IRM, mais aussi tous nos implants cochléaires produits depuis 1994, tout comme nos implants à conduction osseuse et notre dernier implant d'oreille moyenne".

L'accroissement des actes d'imagerie par résonance magnétique montre clairement à quel point il est important de fournir aux personnes souffrant de surdité sévère un accès à ce système non invasif de diagnostic d'imagerie haute-résolution. MED-EL assume cette responsabilité et fournit une sécurité supplémentaire et un confort pour tous les utilisateurs avec la Garantie IRM.

*Afin d'éviter certaines zones d'ombre à proximité de l'implant, le retrait de l'aimant peut être conseillé.

**Source : OCDE. Examens IRM 2016–2019.

A propos de MED-EL :

MED-EL Medical Electronics, fabricant de solutions auditives implantables, poursuit sa mission de surmonter la perte auditive qui constitue une barrière à la communication. La société familiale et autrichienne a été co-fondée par les pionniers de l'industrie Ingeborg et Erwin Hochmair dont les recherches révolutionnaires ont permis le développement du premier implant cochléaire micro-électronique et multicanaux, implanté avec succès en 1977, et qui constitue la base de l'implant cochléaire moderne que nous connaissons aujourd'hui. En 1990, ils ont posé les fondations d'une croissance réussie en embauchant leurs premiers salariés. Aujourd'hui, MED-EL s'est développé avec plus de 2 200 employés de 75 nations et 30 filiales à travers le monde.

MED-EL offre une très large gamme de solutions auditives implantables et non-implantables pour traiter tous les types de surdité, permettant ainsi aux personnes dans plus de 124 pays de profiter du bonheur d'entendre avec l'aide des systèmes MED-EL. Les solutions auditives MED-EL incluent les systèmes d'implant cochléaire et d'implant d'oreille moyenne, le système d'implant auditif EAS (Stimulation électrique-acoustique), l'implant du tronc cérébral ainsi que des solutions à conduction osseuse implantables et non-implantables. http://www.medel.com

