InEightin vuoden 2021 joulukuun innovaatiot sujuvoittavat Construction 4.0:n pääomaprojekteja: kattava yhteensopivuus uuden integrointikumppanin kanssa

InEightin avoimen ja integroidun ratkaisualustan parantaminen luo edelleen tehokkaita ja virtaviivaisia rakennusmahdollisuuksia ja tarjoaa projektin sidosryhmille kattavan näkyvyyden pääomaprojektin kassavirrasta, kustannuksista, riskeistä ja omaisuudesta.

SCOTTSDALE, Ariz., 7. joulukuuta 2021 /PRNewswire/ -- InEight Inc., johtava maailmanlaajuinen rakennusprojektien hallintaohjelmistoyhtiö, on ilmoittanut tänään seuraavasta osasta neljännesvuosittaisen alustan parannusten sarjassa, joka on suunniteltu auttamaan minimoimaan riskejä hintavarmuudella, karsimaan käyttökustannuksia digitaalisen kaksosen avulla ja mahdollistamaan sen, että asiakkaat voivat maksimoida päivittäisten työkalujen käytön pääomaprojekteissa hyödyntämällä laajaa integraatiokumppaneiden ja -tietokokonaisuuksien ekosysteemiä.

"Digitalisaation käyttöönotto rakennusalalla – mistä käytetään usein nimitystä Construction 4.0 – kiihtyy edelleen viimeaikaisten suuntausten, kuten etätyön, kestävän kehityksen ja toimitusketjun vaikeuksien vauhdittamana", kertoo Brad Barth, Chief Product Officer, InEight-yhtiöstä."Avoin, integroitu ja turvallinen rakentamisen hallinta-alustamme mahdollistaa tämän muutoksen täysin digitaalisella lähestymistavalla projektin suunnittelusta omaisuuden nettomyynnin ja kokonaistulojen suhteeseen. Sekä omistajat että urakoitsijat voivat luoda realistisempia suunnitelmia, budjetteja ja aikatauluja – jotka perustuvat aiempien projektien kollektiiviseen tuntemukseen – ja näin ollen nähdä kattavasti kaikki riskit ja odotetut tulokset projekteja toteuttaessaan."

Uusimpien innovaatioiden tarkoituksena on antaa pääomaprojektin omistajille ja urakoitsijoille älykästä dataa, jotta he voivat tehdä fiksumpia päätöksiä. Parannuksilla varmistetaan kustannusvarmuus tunnistamalla mahdolliset kassavirtaongelmat arviointivaiheessa ennakoivan hinnoittelun tuottamiseksi sekä optimoimalla hinnoittelustrategian monille erilaisille toimitusmalleille. Digitaalinen kaksonen tarjoaa myös jaetun pääsyn yhteiseen ympäristöön, jossa operatiivista dataa on saatavilla reaaliaikaisesti, mikä mahdollistaa osastojen välisen päätöksenteon, joka luo tiiviimmän yhteyden projektin omistajien ja urakoitsijoiden välille.

Uudessa integroinnissa SiteSense® by Intelliwave Technologiesiin InEightin avoimeen alustaan sisällytetään rakennusalan laajasti hyväksytty ratkaisu digitaalista toimitusketjua, materiaalien hallintaa ja projektimateriaalien ja -laitteiden seurantaan varten, jotta voidaan luoda kokonaisvaltainen kokonaiskuva projektin resursseista ja luoda dynaamisia, dataan perustuvia projektiaikatauluja ja -budjetteja. Nousevat materiaalihinnat ja -pula aiheuttavat kustannusten nousua ja viivästyksiä infrastruktuuriprojekteille, joten nämä innovaatiot luovat valmiudet älykkäämmille rakennusprojekteille, jotka mukauttavat kaiken ennakoivasti – hinnasta projektin aikatauluun – älykkään datan perusteella.

Integroidun alustan lisäparannukset tarjoavat täydellisen näkymän rakennusprojekteihin yhdistelemällä tietoja tallennus- ja kirjanpitojärjestelmästä työmaalle ja projektin koko elinkaaren ajalle Microsoft Dynamics 365:n avulla, tarjoamalla tosiaikaisia valokuvia ja videokuvaa projekteista lisensoiduille EarthCam-asiakkaille ja mahdollistamalla tietojenvaihdon InEightin ja Ryvitin Viewpoint Vistan välillä.

Uusimpiin alustan parannuksiin kuuluvat myös:

Realistinen riskiperusteinen varautumisanalyysi, jolla optimoidaan voittomarginaalit ja projektin voitto-osuus

Yhdellä alustalla hallittu laatu ja käyttöönotto, jotka yhdistävät työnkulut saumattomasti rakentamisesta toimintaan

Pääsy parametrikokoonpanoihin ja -malleihin tietokantaratkaisuista arviointiprosessin aikana

Lisätietoja InEightin neljännesvuosittaisista innovaatioista on osoitteessa www.ineight.com/innovations

InEight

InEight tarjoaa käytännössä testattuja projektinhallintaohjelmistoja omistajille, urakoitsijoille, insinööreille ja arkkitehdeille, jotka rakentavat maailmaa ympärillämme. Yli 400 000 käyttäjää ja yli 850 asiakasta kautta maailman luottaa InEightiin saadakseen tosiaikaisia tietoja, jotka auttavat hallitsemaan riskejä ja pitämään projektit aikataulussa ja budjetissa koko elinkaaren ajan. InEight on ohjannut yli 400 miljardia dollaria projekteihin maailmanlaajuisesti infrastruktuurin, julkisen sektorin, energian ja voiman, öljyn, kaasun ja kemikaalien, kaivostoiminnan ja kaupan aloilla aina arvioinnista aikataulutukseen ja käytännön toteutuksesta liikevaihtoon. Lisätietoja varten ota InEight seurantaan LinkedIn -palvelussa tai käy osoitteessa InEight.com.

