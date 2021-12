InEights innovationer i December 2021 understøtter Construction 4.0 kapitalprojekter, Tout-kompatibilitet med den nye integrationspartner

Forbedringer af InEights åbne, integrerede platform af løsninger fortsætter med at skabe effektive, strømlinede konstruktionskapaciteter og udstyre projektinteressenter med ende-til-ende synlighed over kapitalprojektets omsætning, omkostninger, risici og aktiver.

SCOTTSDALE, Arizona, 7. december 2021 /PRNewswire/ -- InEight Inc., der er en global leder inden for software til projektstyring af byggeri, har i dag annonceret den næste installering i en række kvartalsvise platformsforbedringer, hvoraf den seneste er designet til at hjælpe med at minimere risikoen gennem prissikkerhed, reducering af driftsomkostningerne med en digital tvilling og sætte kunderne i stand til at maksimere brugen af daglige værktøjer til kapitalprojekter ved at udnytte et bredt økosystem af integrationspartnere og datasæt.

"Omfavnelsen af digitalisering inden for byggebranchen – ofte beskrevet som Construction 4.0 – er kun i stigning takket være de seneste tendenser såsom fjernarbejde, bæredygtighed og mangel på forsyningskæder," siger Brad Barth, Chief Product Officer hos InEight."Vores åbne, integrerede og sikre byggeledelsesplatform muliggør denne transformation med en fuldt digital tilgang fra projektudformning til omsætning af aktiver. Både ejere og kontrahenter kan skabe mere realistiske planer, budgetter og tidsplaner – informeret via den kollektive viden om tidligere projekter – og derefter udføre disse projekter med fuld synlighed af risici og de forventede resultater."

De seneste innovationer har til formål at udstyre kapitalprojektejere og entreprenører med intelligente data, så de kan træffe smartere beslutninger. Forbedringer vil sikre omkostningssikkerhed ved at identificere potentielle omsætningsproblemer i løbet af den estimerede fase med generering af forudsigelig prissætning, samt optimere prissætningsstrategien for en bred vifte af leveringsmodeller. Den digitale tvilling giver også fælles adgang til et fælles miljø, hvor operationelle data er tilgængelige i realtid, hvilket gør det muligt at træffe beslutninger på tværs af afdelinger, hvilket skaber tættere sammenhæng mellem projektejere og kontrahenter.

Med den nye integration med SiteSense® af Intelliwave Technologies inkorporerer InEights åbne platform byggebranchens udbredte løsning for den digitale forsyningskæde, materialestyring og sporing af projektmaterialer og -udstyr for at muliggøre et helhedsorienteret overblik over projektaktiver og skabe dynamiske, datadrevne kapitalprojektplaner og budgetter. Med stigende materialepriser og materialemangel, der forårsager omkostningsstigninger og forsinkelser i forbindelse med infrastrukturprojekter, vil disse innovationer muliggøre smartere byggeprojekter, der proaktivt og forudsigeligt justerer alt fra pris til projekttidsplan baseret på intelligente data.

Yderligere integrerede platformsforbedringer giver et komplet overblik over byggeprojekter ved at samle data fra administrationskontoret til jobstedet og på tværs af projektets livscyklus med Microsoft Dynamics 365, levere billeder og video i realtid af projekter til licenserede EarthCam-kunder og tillade udveksling af data mellem InEight og Ryvits Viewpoint Vista.

De seneste forbedringer af platformen omfatter også:

Realistisk risikobaseret beredskabsanalyse for at optimere fortjenstmargener og projektets gevinstrate

Kvalitet og iværksættelse håndteres fra én platform for problemfrit at forbinde arbejdsgange fra konstruktion til drift

Adgang til parametersamlinger og skabeloner fra databaseløsninger under estimeringsprocessen

For mere information om InEights kvartalsvise innovationer, besøg: www.ineight.com/innovations

Om InEight

InEight leverer felttestet projektstyringssoftware til de ejere, entreprenører, ingeniører og arkitekter, der er i færd med at bygge verden omkring os. Over 400.000 brugere og mere end 850 kunder over hele verden benytter sig af InEight for at få indsigt i realtid, hvilket hjælper med at styre risici og afvikle projekter efter planen og under budgettet på tværs af hele livscyklussen. Fra den indledende planlægning til design, fra estimering til planlægning, og fra udførelse i felten til omsætning, har InEight drevet projekter til en værdi på over 400 mia. USD globalt på tværs af infrastruktur, den offentlige sektor, energi og kraft, olie, gas og kemi, minedrift og kommerciel. For mere information, følg med på LinkedIn eller besøg InEight.com.

