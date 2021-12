InEights innovasjoner i 2021 tilrettelegger for konstruksjon 4.0-kapitalprosjekter. Det meldes også om kompatibilitet med ny integrasjonspartner

Forbedringene i InEights åpne, integrerte løsningsplattformer fortsetter å skape effektive, strømlinjeformede konstruksjonsmuligheter og utstyre prosjektinteressenter med ende-til-ende-synlighet over kapitalkontantstrøm, kostnader, risiko og aktiva.

SCOTTSDALE i Ariz., 7. des. 2021 /PRNewswire/ -- InEight Inc., en global leder innen byggeprosjektledelse, har i dag kunngjort den neste delen i en serie av kvartalsvise plattformforbedringer. De seneste forbedringene er utformet for å bidra til å minimere risikoen gjennom kostnadssikring, redusere driftskostnadene med en digital tvilling og gjøre det mulig for kundene å maksimere bruken av dagens verktøy for kapitalprosjekter ved å dra nytte av et bredt økosystem av integrasjonspartnere og datasett.

«Bruk av digitalisering i byggebransjen – ofte beskrevet som konstruksjon 4.0 – setter fart kun takket være nye trender som hjemmekontor, bærekraft og forsyningskjedemangel,» sa Brad Barth, sjef for produktavdelingen ved InEight.«Vår åpne, integrerte og sikre byggestyringsplattform muliggjør denne overgangen med en heldigital tilnærming fra prosjektunnfangelse gjennom aktivaomsetning. Både eiere og entreprenører kan skape mer realistiske planer, budsjetter og tidsskjemaer – informert av den samlede kunnskapen fra tidligere prosjekter – og deretter gjennomføre prosjektene med full synlighet til risiko og forventede resultater.»

De nyeste innovasjonene tar sikte på å utstyre kapitaleiere og entreprenører med intelligente data for å fatte smartere beslutninger. Forbedringene vil gi kostnadssikring ved å identifisere potensielle kontantflytproblemer i estimatfasen for å generere prediktive priser, og optimalisere prisstrategien for en lang rekke leveringsmodeller. Den digitale tvillingen gir også delt tilgang til et felles miljø der driftsdata foreligger i sanntid, noe som muliggjør tverrfaglig beslutningstaking som skaper tettere samkjøring mellom prosjekteiere og entreprenører.

Den nye integreringen med SiteSense® fra Intelliwave Technologies gjør at InEights åpne plattform innlemmes i byggebransjens allmenne løsning for digital forsyningskjede, materialstyring og sporing av prosjektmaterialer og utstyr for å muliggjøre en helhetlig oversikt over prosjekteiendeler og skape dynamiske, datadrevne kapitalplaner og budsjetter. Med stigende materialpriser og mangler som forårsaker kostnadsøkninger og forsinkelser i infrastrukturprosjektene, vil disse innovasjonene muliggjøre smartere byggeprosjekter som proaktivt og forutsigbart justerer alt fra pris til prosjektskjema basert på intelligente data.

Ytterligere integrerte plattformforbedringer gir en fullstendig oversikt over byggeprosjekter ved å forene data fra kontoret til arbeidsstedet og over hele prosjektets livssyklus med Microsoft Dynamics 365, tilby sanntidsbilder og video av prosjekter for lisensierte EarthCam-kunder, og tillate utveksling av data mellom InEight og Ryvits Viewpoint Vista.

De seneste forbedringene på plattformen omfatter også:

Realistisk risikobasert beredskapsanalyse for å optimalisere fortjenestemarginer og prosjektgevinstrate

Kvalitet og tildeling kan forvaltes på én plattform for å sømløst koble arbeidsflyter fra konstruksjon til drift

Tilgang til parametriske sammenstillinger og maler fra løsningsdatabaser under beregningsprosessen

Hvis du vil ha mer informasjon om InEights kvartalsvise innovasjoner, kan du besøke: www.ineight.com/innovations

Om InEight

InEight leverer programvare for felttestet prosjektstyring for eiere, leverandører, ingeniører og arkitekter som bygger verden rundt oss. Over 400 000 brukere og mer enn 850 kunder over hele verden er avhengige av InEight for kunnskap i sanntid som bidrar til å håndtere risiko og holde prosjekter i rute og under budsjett gjennom hele livssyklusen. Fra forberedelser til design, fra beregning til planlegging, og fra feltutførelse til omsetning, har InEight drevet over 400 milliarder dollar i prosjekter globalt innen infrastruktur, offentlig sektor, energi og kraft, olje, gass og kjemikalier, gruvedrift og næringsliv. For mer informasjon, følg InEight på LinkedIn eller besøk InEight.com.

